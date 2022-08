Urs Bachmann hat klare Ziele mit den Frauen des FC Luzern

Fussball Das ist der neue Trainer der FCL-Frauen Die Frauen des FC Luzern starten mit einer veränderter Formation in die Super-League-Saison. Urs Bachmann heisst der neue Mann an der Seitenlinie. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.08.2022, 16.37 Uhr

Urs Bachmann leitet das Training der FCL-Frauen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2022)

Am Samstag fällt der Startschuss, die Luzernerinnen lancieren die Women’s Super League mit dem Auswärtsspiel bei Rapperswil-Jona (19 Uhr, Grünfeld). «Ich erwarte einen eher defensiv eingestellten Gegner, ein Stimmungsteam, das noch vom Drive des Aufstiegs lebt. Die meisten Punkte hat Rapperswil letzte Saison zu Hause geholt», berichtet Urs Bachmann. Der neue Trainer des FCL ist gut informiert: Bereits letzte Saison trat er nämlich gegen die St.Gallerinnen an – damals noch als Chefcoach bei B-Ligist Solothurn.

Bevor wir konkreter auf den neuen Mann an Luzerns Seitenlinie eingehen, sei der Blick auf sein Team gerichtet. Auch im Kader gab es Veränderungen, neun Abgänge stehen zu Buche, darunter Ex-Nationalspielerin Rahel Graf (Rücktritt), Sabina Jackson (zu GC), Alena Bienz (Köln) und Elena Mühlemann (Nürnberg). Hinzu stiessen sechs Neue, drei aus dem Nachwuchs, wie U17-Nationalspielerin Lia Kamber. «Aktuell läuft der Findungsprozess. Wir sind jünger geworden, haben aber im Team einen spannenden Mix aus Routine und Talent», so Bachmann.

In Harmonie mit einer YB-Legende

Die Vorbereitung mit Tests gegen Altach (2:5), Aarau (4:0) und YB (2:4) präsentierte Licht und Schatten. Vor allem die individuellen Fehler in der Abwehr und die mangelhafte Chancenauswertung fanden Einlass in das Notizbuch von Bachmann. Für ihn steht aber fest: «Mit diesem Team kann ich meine Vorstellungen von schnellem, vertikalem Offensivfussball mit Pressing und Gegenpressing umsetzen.» Das Potenzial sollte wie letzte Saison (Rang 6) für eine Klassierung im Mittelfeld ausreichen. «Ich sehe uns hinter Zürich, Servette, Basel und GC zwischen Platz fünf und sieben.»

Und damit zurück zu Urs Bachmann, dem Nachfolger von Edvaldo Della Casa, der zum FC Biel in die Promotion League weitergezogen ist. Der Berner spielte selbst für Biel, vier Jahre lang in der NLB. Als Libero harmonierte er vorzüglich mit der späteren YB-Legende Martin Weber. «Ich klärte die flachen Bälle, er räumte als Vorstopper die hohen ab», erzählt er und lacht. Anstatt auf dem Profifussball lag Bachmanns Fokus in der Folge auf Beruf und Familie, der Vater dreier Töchter führte verschiedene Informatikfirmen.

FCL zahlt nur Punkteprämien aus

In den letzten acht Jahren entwickelte er beim SC Derendingen die Strukturen für Frauen-Spitzenfussball, amtete als Trainer und Technischer Leiter, stattete mit seinem Team sogar eine Stippvisite in der NLA ab, ehe er den Integrationsprozess in den FC Solothurn leitete. «Nun habe ich Lust, noch eins obendrauf zu setzen», sagt Bachmann und kommt damit schmunzelnd auf sein Engagement beim FCL zu sprechen.

«Mir gefallen die familiäre Atmosphäre, der Teamspirit und die Tatsache, dass die Frauen nun zur FC Luzern-Innerschweiz AG gehören.»

Bachmann ist es ein Anliegen, dass sich der Frauenfussball in Luzern auch neben dem Platz weiterentwickelt. «In Italien müssen Frauen in der höchsten Liga pro Saison mindestens 26000 Euro verdienen, in der Schweiz gibt es einzelne Verträge mit 2000 bis 6000 Franken Jahreslohn. Das ist nichts im Vergleich zum Männerfussball, aber ein Anfang.» In Luzern, wo derzeit nur Punkteprämien ausbezahlt werden, soll es auch in diese Richtung gehen. Am Samstag können die Luzernerinnen mit attraktiven Auftritten wieder in der Women’s Super League für sich werben.

