Mit 40 gehört Stefan Budmiger nicht zum alten Eisen

Fussball Mit 40 gehört Stefan Budmiger noch nicht zum alten Eisen: «Das lässt mein Grind nicht zu» Perlen-Buchrain steht überraschend an der Tabellenspitze der 2. Liga inter – nicht zuletzt dank der Tore eines unverwüstlichen Routiniers. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 08.09.2022, 20.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Alter mache ihn gelassener: Stefan Budmiger. Bild: Eveline Beerkircher

«Es läuft.» Treffender als Stefan Budmiger kann man den Saisonstart des FC Perlen-Buchrain nicht umschreiben; nach drei Runden steht die Mannschaft an der Tabellenspitze der 2. Liga inter. Möglich machte es der 5:1-Sieg am vergangenen Wochenende bei Kickers Luzern und dort vor allem Budmiger selbst.

Der 40-jährige Linksaussen traf drei Mal, zunächst per Abstauber, dann vom Penaltypunkt und schliesslich mit einem Aussenristkunstschuss. Budmiger gesteht Budmiger mit einem ­Augenzwinkern:

«Beim dritten Tor bin ich selbst erschrocken, dass er reingeht.»

Bemerkenswert: Die ersten 20 Minuten waren für die Katz, «auch an mir ging das Spiel total vorbei». Doch wer seit 22 Jahren Aktivfussball betreibt, lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. «Das Alter macht einen gelassener, man setzt nicht mehr sofort alles auf eine Karte. Wenn ich gehe, tue ich es aber richtig», erklärt Budmiger und sein Trainer Thomas Heitzmann hält fest: «Er weiss, wann er Tempo rausnehmen und wann er schnell spielen muss. Stef antizipiert gut.»

Wenig Alkohol, viel Bewegung und Arbeit

Wie ein exzellenter Rotwein, so scheint auch Stefan Budmiger mit den Jahren noch etwas besser zu werden. Im Gegensatz zum Rebensaft hat dies bei ihm aber nichts mit Alkohol zu tun. «Ich nehme gern mal eines, trinke aber nicht viel Alkohol», nennt der Routinier einen Grund für seine gute Fitness. Ein anderer ist die Freude am Beruf. «Ich arbeite sehr gerne und bin überzeugt, dass es besser ist, wenn man in Bewegung bleibt. Wenn ich an einem Sonntag eine Stunde im Liegestuhl bin, kribbelt es, dann muss ich wieder etwas machen», erzählt er und lacht.

Seit 23 Jahren arbeitet er unter der Woche in seinem Lehrbetrieb, der Schreinerei Spörri in Urswil. Am Samstag beschäftigt er sich zu Hause in Ballwil als Aussenabwart und bezieht auch seine Kinder ein, zum Beispiel fürs Laubkehren. «Sie sollen lernen, woher das Geld kommt», sagt der Vater zweier Töchter (10- und 8-jährig). Doch Hand aufs Herz: Zwickt es nicht an der einen oder anderen Körperstelle? Er gesteht schmunzelnd:

«Nach den Spielen tut mir immer etwas weh. Doch das würde ich am Dienstag im Training nie zugeben, das lässt mein Grind nicht zu.»

Muskuläre Probleme kennt er indes nicht, nur eine Rippenquetschung setzte ihn einst etwas länger ausser Gefecht.

Wann er seine Fussballkarriere an den Nagel hängen will, weiss Budmiger noch nicht. Eveline Beerkircher

Unvergesslich: Sein Siegestor gegen Servette

Begonnen mit Fussball hat er in Hochdorf, bereits als B-Junior beförderte ihn der damalige Trainer René Müller in die 1. Mannschaft. Budmiger stieg in die 2. Liga inter auf, wechselte anschliessend für drei Jahre nach Schötz (1. Liga), spielte neun Saisons in Cham und steht nun seit acht Jahren in Diensten von Perlen-Buchrain, mit dem er 2016 in die 2. Liga inter aufstieg.

Am bleibendsten in Erinnerung ist der Cupauftritt mit Erstligist Cham gegen Super-League-Klub Servette im Jahr 2012. Budmiger traf in der 89. Minute per Freistoss aus 30 Metern zum 2:1-Siegestreffer.

Mit Cham spielte er sogar eine Saison in der Challenge League (2007/08), wobei er an seine Grenze kam, wie er heute sagt:

«Ich merkte, dass es mir im Fussball nicht weiter nach oben reichen würde.»

Und so widmete er sich stets Vereinen, in denen es auch menschlich stimmte, wo er sich wohlfühlte, wie nun bei Perlen-Buchrain, das am Samstag den FC Sursee empfängt (17 Uhr, Hinterleisibach).

Wann für ihn persönlich Schluss sein wird, weiss Budmiger noch nicht. «Ich hatte stets das Ziel, bis 40 zu spielen. Das heisst aber nicht, dass ich im nächsten Sommer aufhören werde.» Das ist nachvollziehbar, denn wer mag mit einem Hattrick im Rücken schon über Rücktritt reden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen