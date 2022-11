Fussball Den Favoriten weggekämpft: Emmenbrücke ist in der 1. Liga angekommen Der FC Emmenbrücke (1. Liga) legt nach dem 2:1-Erfolg gegen Langenthal nach – 2:0-Sieg über Münsingen. Ruedi Vollenwyder 14.11.2022, 05.00 Uhr

Der Emmenbrücker Flügelspieler Stefano Geri (rechts) kann sich gegen den Münsinger Joel Fuhrer behaupten. Bild: Patrick Hürlimann (Emmenbrücke, 12. November 2022)

Als der Schiedsrichter nach 96 Minuten die Partie zwischen dem FC Emmenbrücke und dem favorisierten FC Münsingen abpfiff, brachen im Lager der Einheimischen alle Dämme. Ein 2:0 leuchtete von der Gersag-Anzeigetafel. Während sich die total ausgelaugten Spieler in den Armen lagen, schnaufte auch FCE-Trainer Meris Kazic erleichtert durch.

«Diesen Sieg hat sich mein Team mit einer Bravourleistung richtiggehend erkämpft. Nicht unverdient, wie ich meine.»

Und auch Präsident Franco Gulli sprach in Anbetracht der vielen Absenzen (am Spieltag meldete sich auch noch Augustin Tanushaj ab) «von einem Sieg, zu dem der Hinterste und Letzte das Seine dazu beigetragen hat».

Es war wahrlich keine Augenweide, was die beiden Teams auf dem sehr schwierig zu bespielenden Gersag-Geläuf ablieferten. Kampf und Krampf statt technische Leckerbissen. «Was diesmal zählt, das sind einzig und allein die drei gewonnenen Zähler, welche uns wirklich guttun», nennt Trainer Meris Kazic als Antwort auf den spielerisch magerenAuftritt seiner Mannschaft.

Zurück zum Spielgeschehen. Nicht das favorisierte drittplatzierte Münsingen (24 Punkte) startete besser in die Partie, sondern die gut auf den Gegner eingestellten Einheimischen. Nach einer Topchance von Stefano Izzo (14.) hätte eigentlich Münsingens Kim Zaugg nach einem Notbremsefoul vom Feld fliegen müssen (32.). Doch der unsicher auftretende Schiedsrichter beliess es bei einer gelben Karte. Haxhi Neziraj korrigierte diese «Ungerechtigkeit» auf seine Weise. Er versenkte den Freistossball herrlich und unhaltbar ins Netz hinter Münsingen-Goalie Patrick Karrer (33.). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne nennenswerte Torchancen sahen die Zuschauenden einen durch viel Hektik und viele Fouls geprägten Abnützungskampf.

«Immer auf Nadeln zu sitzen, ist unangenehm»

Münsingen peilte, allerdings ohne jegliches Konzept, den Ausgleich an. Emmenbrücke verteidigte den knappen Vorsprung mit «Mann und Maus». In der 65. Minute liefen die Berner prompt in einen ersten Konter. Doch Arbenit Kameraj verpasste das 2:0 allein vor Goalie Karrer. Acht Minuten später stand das Glück auf der Seite des Aufsteigers. Der Schiedsrichter unterschlug den Gästen einen glasklaren Foulelfmeter. Die Entscheidung fiel in der 84. Minute: Goalie Eldin Beganovic war Auslöser eines weiteren Konters. Der kurz zuvor eingewechselte Marko Brzovic zog auf das lange Zuspiel los, passte zum mitgelaufenen Shan Meyer, der zum 2:0-Siegtreffer einschieben konnte. Da sprintete auch der in der Münsinger Sturm- und Drangphase immer Ruhe bewahrende Goalie Eldin Beganovic los, um zusammen mit seinen aufopfernd kämpfenden Mitspielern die Siegsicherung zu feiern. Auf den 28-jährigen Torhüter war in dieser Abwehrschlacht denn auch Verlass. «Ich liebe solche Spiele, wenn die Post abgeht. Unter Druck kann ich meine beste Leistung abrufen», meinte er nach der gewonnenen Abwehrschlacht schmunzelnd. Und adelte seine Vorderleute:

«Das war kämpferisch eine Topleistung. So soll es sein. Nur gemeinsam kommen wir von den hinteren Tabellenplätzen weg.»

Mit den beiden Auswärtsspielen in Neuenburg gegen Xamax U21 und in Solothurn wird Emmenbrücke die Vorrunde abschliessen. Ist Präsident Franco Gulli mit den 14 Punkten auf dem Konto zufrieden? Er äusserte sich diplomatisch: «Das Team muss noch mehr arbeiten, um sich in der 1. Liga zu etablieren. Immer auf Nadeln sitzen zu müssen, ist für mich nicht gerade angenehm.» Er blickt aber optimistisch und vor allem ruhig in die Zukunft. «Die verletzungsbedingten Absenzen werden sicher weniger. Und die Mannschaft hat die Qualität, um in der Rückrunde stabiler auftreten zu können.»