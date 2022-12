Spono steht neu an der Tabellenspitze

Handball Favorit Spono wankt, fällt aber nicht Die Spono Eagles siegen im SPL-1-Derby gegen Zug knapp mit 31:29. Für den LKZ beginnt nun das Zittern. Michael Wyss 18.12.2022, 21.47 Uhr

Kira Zumstein kommt zum Abschluss, mit den Spono Eagles steht sie an der Tabellenspitze. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 18. Dezember 2022)

Die Spono Eagles waren im Heimspiel gegen den LK Zug der klare Favorit. Doch Derbys kennen bekanntlich eigene Gesetze, was die Startphase deutlich unterstrich. Die Gäste führten 5:2 (7.), begünstigt auch durch einige Paraden von Zugs Torhüterin Desirée Ligue. Der LKZ, der bereits im Hinspiel ein 32:32-Remis erreicht hatte, erwies sich auch in der Folge als hartnäckiger Gegner und gestaltete die Partie offen. Erst in der zweiten Viertelstunde der ersten Halbzeit konnten die Eagles sich etwas absetzen – 19:15 führte der Favorit bei Halbzeit.

Doch die Zugerinnen, die nach dem Einzug in den Europacup-Achtelfinal mit einer intakten Moral an den Sempachersee reisten, holten bis zur 37. Minute auf 20:20 auf. Der Ausgang der Partie stand auf Messers Schneide. Eben ein richtiges Derby, wo die Tabelle keine Relevanz hat. Erst in der Schlussphase machten die Nottwilerinnen alles klar und siegten knapp mit 31:29, auch weil Spono-Torhüterin Aline Strebel zwei Mal entscheidend parierte. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Sponos Präsident Andreas Balmer nach Spielschluss: «Es ist wichtig, dass wir das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abschliessen können. Das Team um Trainer Marco von Ow arbeitet sehr konzentriert und zielgerichtet. Ich bin mit der bisherigen Qualifikation sehr zufrieden.»

Zugerinnen sind unter Wert klassiert

Während die Spono Eagles mit 15 Punkten an der Tabellenspitze der SPL 1 stehen, sind die Zugerinnen im vorletzten Rang klassiert. Für den LKZ spitzt sich der Kampf um die Finalrunde (Top 6) weiter zu. Die Leistung in Nottwil offenbarte aber, dass die Zugerinnen in der Tabelle unter ihrem Wert klassiert sind. So sagte die Spielgestalterin Leah Stutz: «Wir konnten unsere Qualitäten bisher noch nicht auf dem Feld zeigen. Wir können mehr, als es die Tabelle zum Ausdruck bringt. Die knappe Niederlage in Nottwil zeigt, was möglich wäre.»

Der LK Zug muss in den letzten vier Qualifikationsrunden eine Hypothek von einem Zähler auf GC Amicitia Zürich wettmachen, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Weiter geht es für die beiden Teams am Samstag, 7. Januar: Zug empfängt Kreuzlingen, die Spono Eagles gastieren bei Herzogenbuchsee.

Spono Eagles – Zug 31:29 (19:15)

SPZ. – 400 Zuschauende. – SR: Maurer, Rottmeier. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Spono; 1-mal 2 Minuten gegen Zug. – Spono: Soraja Schaller/ Strebel/Hartz; Thitikan Schaller, Ana Emmenegger (4), Jund (1), Mia Emmenegger (3), Stähelin (5), Zumstein (5), Snedkerud, Hodel (4), Amrein (5), Boesen (1), Bucher (3). – Zug: Ligue/Abt; Kyra Gwerder (3); Truchot, Stutz (3), Heinzer (10/5), Goldmann (1), Estermann (3), Alina Gwerder (3), Steinmann (3), Spieler (3), Hasler-Petrig, Käppeli, Baumann.