Eishockey Der HC Luzern schlägt zurück, nun steht es 1:1 in der Viertelfinalserie gegen Burgdorf Erstligist Luzern reagiert auf die Auftaktniederlage und gewinnt in Burgdorf mit 3:1. Die Serie ist wieder ausgeglichen. Michael Wyss 14.02.2023, 18.00 Uhr

Dominik Mächler, Stürmer HC Luzern. Bild: Mathias Renner

Die Playoffs schreiben mitunter ihre eigenen Geschichten. Das hat das Auftaktspiel zwischen dem 1.-Liga-Qualifikationssieger der Region Ost, HC Luzern, und dem achtplatzierten EHC Burgdorf gezeigt. Die Emmentaler besiegten den auf dem Papier klaren Favoriten 2:1 und düpierten den HCL vor heimischer Kulisse.

Doch das Luzerner Team von Headcoach Raphael Zahner hatte die Auftaktniederlage gut wegstecken können und siegte 3:1 im Emmental. Die Reaktion kam, der 1:1-Ausgleich in der Best-of-5-Serie wurde bewerkstelligt. Für den HC Luzern skorten in der Localnet-Arena vor 400 Fans der ehemalige Burgdorfer Dominik Mächler (1:0), Luca Bassin (2:0) und ­Niklas Maurenbrecher (3:1, ins leere Tor).

Die Serie ist hart umkämpft, Burgdorf erweist sich als hartnäckiger und gefährlicher Gegner für die Luzerner.

Dem Druck standgehalten

Die Spiele sind stets hart umkämpft und der Ausgang bis kurz vor Schluss auf Messers Schneide. Zahner, 41: «Die Startniederlage hat uns nicht aus dem Tritt gebracht. Wir ­waren mental bereit für diese zweite Aufgabe. Es war kein einfaches Spiel, denn wir wussten, dass bei einer weiteren Niederlage die Aufgabe sehr schwer geworden wäre. Wir haben diesem Druck aber standgehalten. Ich bin stolz auf meine Spieler.» Heute winkt den Luzernern erneut die Chance, in dieser Serie in Führung zu gehen. «Wir wollen nachdoppeln und diese positive Energie aus dem jüngsten Sieg ins nächste Spiel mitnehmen. Dieser Erfolg hat uns wieder gestärkt, wir sind wieder ­zurück», sagt Center Mächler.

Sursee scheidet aus, Küssnacht hat gute Chancen

In den 2.-Liga-Playoff-Viertel­finals (best of 5) musste Sursee gegen Wallisellen den Kürzeren ziehen. Die Surentaler waren den Zürchern fast ebenbürtig und verloren drei Mal knapp: 1:2; 4:5 und 3:4. Beste Halbfinalqualifikations-Chancen haben die Küssnachter, welche in der Serie gegen Illnau-Effretikon 2:1 führen. Heute (20.15, Rigihalle) haben die Schwyzer den ersten Matchpuck gegen die Zürcher Oberländer.

HC Seetal kann den Abstieg wohl nicht mehr verhindern

In der 2.-Liga-Abstiegsrunde stehen die Zuger mit Dürnten und Schaffhausen an der Tabellenspitze (je 6 Punkte). Dieses Trio wird sich um den Verbleib in der Liga streiten. Die Top 2 schaffen den Klassenerhalt nach dem sechsten Spieltag. Praktisch keine Chancen mehr auf die Ligazugehörigkeit haben die Seetaler, die punktlos am Tabellenende stehen. Nur noch eine Siegesserie könnte den Fall in die 3. Liga verhindern.

Eishockey

1. Liga. Playoff-Viertelfinal (best of 5): Burgdorf – Luzern 1:3; Stand 1:1. Herisau – Wetzikon 1:8; 0:2. Rheintal – Bellinzona 3:4; 1:1. Prättigau-Herrschaft – Wil 3:1; 1:1. – Nächste Runde. Heute. 20.15: Luzern – Burgdorf.

2. Liga. Playoff-Viertelfinal (best of 5): Wallisellen – Sursee 4:3: Stand 3:0. Illnau-Effre­tikon – Küssnacht 1:2; 1:2. – Abstiegsrunde: Zug – Dürnten 3:6. Seetal – Schaffhausen 3:8. – Rangliste (alle 3 Spiele): 1. Schaffhausen 6. 2. Zug 6. 3. Dürnten 6. 4. Seetal 0.

Burgdorf – Luzern 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Localnet-Arena. – 400 Zuschauende. – Tore: 4. Mächler (Emanuel Guidon) 0:1. 37. Bassin (Küng) 0:2. 39. 1:2. 60. Niklas Maurenbrecher 1:3 (ins leere Tor).