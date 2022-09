Handball, 1. Liga: Dagmersellen will der Spielverderber sein.

Handball Spielverderber Dagmersellen legt wieder los: «Wir wollen jeden Gegner einmal schlagen» 28:25-Sieg gegen Muri – die Handballer des TV Dagmersellen starten erfolgreich in die neue 1.-Liga-Saison. Stephan Santschi 19.09.2022, 15.32 Uhr

Gegenstossspezialist Kilian Tschupp trug elf Tore zum Dagmerseller Auftaktsieg bei.

Letzte Saison sorgten die Dagmerseller Handballer für Aufsehen, standen vorübergehend sogar auf Rang eins der Finalrunde, landeten letztlich in der 1. Liga auf dem starken fünften Schlussrang. Und nun? Ist auch der Start in die neue Spielzeit geglückt, am Samstag gewannen sie das Heimspiel gegen Muri mit 28:25. «Der Ligaerhalt ist unser Minimalziel, doch wir wollen wieder die Rolle des Spielverderbers einnehmen und jeden Gegner in unserer Gruppe mindestens einmal schlagen», sagt Trainer Silvan Graf. Sollte daraus erneut die Qualifikation für die Finalrunde resultieren, werden die Dagmerseller gewiss nicht unglücklich sein.

Der Auftakt allerdings gestaltete sich zäh, der Gastgeber brauchte in der Chrüzmatthalle etwas Anlaufzeit, geriet aufgrund vieler technischer Fehler und ungenügender Abstimmung bis zur 13. Minute mit 3:9 in Rückstand. «Vielleicht spielte auch etwas Nervosität mit», mutmasst Graf, denn im Gegensatz zu seinem Team hatten die Freiämter bereits zwei Meisterschaftsspiele in den Beinen. Ein Time-out, der Wechsel des Abwehrsystems von der 5:1- auf die 6:0-Variante und mehr Konzentration in Allgemeinen sorgten dann jedoch für die Wende.

Silvan Graf ist neu der Chef

Bis zur Pause hatte Dagmersellen das Skore auf 12:12 ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel setzte sich die Begegnung als Kopf-an-Kopf-Rennen fort, ehe das Heimteam in der Schlussphase, der sogenannten Crunch-Time, die beiden Punkte ins Trockene brachte. Eine solide Abwehr mit den Jungspunden Alain Glur und Niklas Graber im Innenblock, ein überragender Torhüter Ramon Häller mit einer Abwehrquote von 41 Prozent und einfache Tore über Gegenstossspezialist Kilian Tschupp sorgten letztlich für die entscheidende Differenz.

Dagmersellen startet damit erfolgreich in eine neue Spielzeit, die auch an der Seitenlinie eine Veränderung mit sich brachte. Silvan Graf, der Ur-Dagmerseller, der im Rückraum viele Jahre im Fanionteam spielte und sogar Teil des NLB-Teams (2007 bis 2009) war, hat die Rolle mit Martin Prachar getauscht, ist neu nicht mehr Assistenz-, sondern Cheftrainer. «In den letzten Jahren bin ich schrittweise an diese Aufgabe herangeführt worden», erzählt Graf, der jeweils die Hauptverantwortung trug, wenn Prachar als Cheftrainer von B-Ligist Solothurn im Einsatz stand.

«Wir sind eine eingeschworene Truppe»

Auch das Team auf dem Feld präsentiert sich grösstenteils im Gewand der vergangenen Spielzeit. Mit Pascal Tschupp und Fabian Wyss sind zwar zwei renommierte Akteure zurückgetreten, «wir verfügen aber weiterhin über genug Persönlichkeiten, wir sind eine eingeschworene Truppe, in dieser Hinsicht haben wir nichts eingebüsst», versichert Graf. Die bereits erwähnten Youngsters Glur und Graber oder der gross gewachsene Jan Bättig sorgen im Kader derweil für frisches Blut und verkörpern die Vereinsphilosophie, die mit eigenem Schaffen einen soliden 1.-Ligisten stellen will.

Männer. 1. Liga. Gruppe 3: Kriens – Altdorf 23:29. Muri – Olten 28:31. Suhr Aarau II – Herzogenbuchsee 31:32. Dagmersellen – Muri 28:25. Muotathal – Suhr Aarau II 30:21. Herzogenbuchsee – Kriens 25:25. Olten – Altdorf 26:25. – Rangliste: 1. Herzogenbuchsee 3/5. 2. Olten 2/4. 3. Muotathal 1/2. 4. Altdorf 2/2. 5. Dagmersellen 1/2. 6. Kriens 2/1. 7. Muri 3/0. 8. Suhr Aarau II 2/0.

Dagmersellen – Muri 28:25 (12:12)

Chrüzmatt. – 180 Zuschauer. – SR Walther/Schmid. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Dagmersellen, 4-mal 2 Minuten gegen Muri. – Dagmersellen: Häller (17 Paraden); Tschupp (11 Tore/2), Oggier (7), Fabian Häfliger (3), Thomas Häfliger (3), Renggli (3), Graber (1), Sommer, Glur. – Muri: Schleiss (2 Paraden)/Rütimann (3); Meier (5 Tore/3), Egger (5), Kaufmann (4), Dominik Lang (3), Schuler (3), Schwenkfelder (3), Angehrn (2), Daniel Lang, Dahinden. – Bemerkung: Rütimann pariert Penalty von Sommer (18./5:9).