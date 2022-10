FC Schötz: Manuel Roth ist seinem Klub seit 22 Jahren treu

FUSSBALL Vor dem 1.-Liga-Duell Schötz - Rotkreuz: Manuel Roth ist seinem Klub seit 22 Jahren treu Der FC Schötz empfängt am Samstag (16.00, Wissenhusen) den FC Rotkreuz zum 1.-Liga-Derby. Verteidiger Manuel Roth (28) will die Abwehr des Heimteams stabil halten. Turi Bucher Jetzt kommentieren 27.10.2022, 18.40 Uhr

Schötz-Verteidiger Manuel Roth und Labrador Lou. Bilder: Nadia Schärli (Schötz, 26. Oktober 2022)

Man muss sich das mal vorstellen: Manuel Roth, der gestern vor einer Woche 28-jährig wurde, spielt seit den Kinder(fussball)schuhen, seit seinen ersten Sprints mit dem Ball am Fuss, seit 22 Jahren für ein und denselben Verein. Für den FC Schötz. Dort, in Schötz, im Luzerner Hinterland, ist er aufgewachsen. Auch Manuels Vater Roland spielte einst für den FC Schötz, als Denker und Lenker im offensiven Mittelfeld der 1. Mannschaft. Als Manuel Roth noch als B-Junior im Einsatz stand, war Papa Roland sein Trainer. Von den B-Junioren sprang Roth dann direkt in die 2. Mannschaft (3. Liga), weil der FC Schötz damals über kein A-Junioren-Team verfügte.

Vor rund vier Jahren gelang Manuel Roth bei den Schötzern der Sprung von der 2. in die 1. Mannschaft. Nicht als Mittelfeldregisseur zwar, «meine Lieblingsposition ist vielmehr der Sechser». Der Job jener Spieler also, die in der Regel im Mittelfeldzentrum defensiv abschirmen, die Bälle der gegnerischen Angreifer abfangen und diese an die eigenen Denker und Lenker weiterleiten, denen ausserdem die Lauf- und Kraftarbeit abnehmend.

Der Schötzer Manuel Roth mit Labrador Lou beim Bach Luthern auf dem Gelände Gläng. Bild: Nadia Schärli (Schötz, 25. Oktober 2022)

Freizeitspaziergänge mit den drei Ladys

Doch Roth spielt seit einiger Zeit in der Schötzer Innenverteidigung, muss dort die Stürmer des Gegners stören und blockieren, vom eigenen Tor fernhalten. Dass er diese Position spielen muss, ist kein Problem für ihn. «Ich bin ein mannschaftsdienlicher Typ. Ich spiele dort, wo der Trainer mich aufstellt», sagt er.

Roth arbeitet als gelernter Zimmermann bei einer Schötzer Firma und ist als Montageleiter eines 5- bis 10-köpfigen Teams oft auf Baustellen anzutreffen. In seiner Freizeit ist Roth, wenn er nicht gerade für seinen «Verein auf Lebenszeit» Fussball spielt, gerne mit dem Rennvelo unterwegs, oder er nimmt es gemächlicher und unternimmt einen Spaziergang mit Freundin Selina und den beiden Hunden Lou (9) und Judy (3).

Daheim sind die Labrador-Ladys allerdings bei den Eltern (Lou) und bei der Schwester Livia (Judy), daheim sind sie aber auch auf Manuel Roths Whatsapp-Profilbild. Roth wohnt seit rund drei Jahren nicht mehr bei den Eltern, aber immer noch in Schötz. Roths Schwestern Livia (26) und Anja (24), die einstige Willisau-Handballerin, sind selber auch oft bei den Heimspielen des FC Schötz anzutreffen, genauso wie Mutter Margot und Vater Roland.

Zwei treue Seelen: Manuel Roth und Lou.

Soeben haben die Schötzer Fussballer zwei Spiele gegen den vom ehemaligen Luzern-Trainer Ryszard Komornicki gecoachten Ligakonkurrenten FC Wohlen hinter sich. Im Meisterschaftsspiel gab es einen 1:0-Auswärtssieg; zuletzt in der Cupqualifikation einen 3:2-Erfolg, wieder auswärts.

Im März 2023 wartet auf Schötz der nächste Cupgegner, die Basler Black Stars. Roth erklärt: «Wenn uns dann nochmals ein Sieg gelingt, stehen wir in der ersten Hauptrunde der Cupsaison 2023/24, dann können wir auf einen grossen Gegner hoffen.» Gegen die Black Stars, den Tabellenführer der Schötzer 1.-Liga-Gruppe, gelang Roths Mannschaft in Basel ein feines 1:1-Unentschieden.

Doch nun zum Samstagspiel gegen Rotkreuz. Das Schötzer Team von Trainer Roger Felber hat in 11 Partien 19 Punkte gesammelt und ist auf dem hervorragenden 4. Rang platziert. Der FC Rotkreuz hat bisher die für einen Aufsteiger stattliche Zahl von 14 Punkten erkämpft. Auffällig ist, wie viel weniger Tore das 1.-Liga-erfahrene Schötz kassiert hat: 13 im Vergleich mit 23 bei den Zugern. Roth sagt: «Wir stehen in der Defensive im Moment gut. Einige Zeit lang war das unsere Problemzone, das haben wir in den Griff bekommen.» Aber Roth sagt auch: «Deswegen sind wir gegen Rotkreuz nicht der Topfavorit. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Eben erst hat Langenthal, das jetzt auf Rang 13 ist, Leader Black Stars 3:1 geschlagen.» Roth erklärt deshalb: «Wir müssen auf dem Boden bleiben, dranbleiben. Wenn du zwei Spiele lang nicht punktest, musst du schon wieder aufpassen. Was wir wollen, ist, schnell von den Abstiegsplätzen wegzukommen, uns im soliden 1.-Liga-Mittelfeld platzieren.»

Lou rennt für Schötz-Verteidiger Manuel Roth. Wer wird am Samstag im Derby nass?

Es werde, glaubt Roth, «ein hitziges Spiel, ein richtiges Derby, ein harter Fight. Auch Rotkreuz hat in seinen Reihen Spieler, die über 1.-Liga-Erfahrung verfügen.» Eine Prognose ist schwierig, oder wie der deutsche Weltmeister Mario Götze schon sagte: «Mal ist man der Hund, mal ist man der Baum.»

Die Labradore Lou und Judy, sie sind die treuen Begleiter der Roths (auch wenn es schliesslich nur Lou auf das Bild unserer Fotografin schaffte). Und Fussballer Manuel Roth? Er bleibt dem FC Schötz treu.

