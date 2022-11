Fussballer Marin Wiskemann ist im SC Cham ein Garant für Tore

Zu Besuch Seine Haare sind so etwas wie sein Markenzeichen: Der Chamer Torjäger Marin Wiskemann strahlt Lebensfreude aus Marin Wiskemann ist schweizerisch-brasilianischer Doppelbürger – und für den SC Cham unentbehrlich. Zum Jahresabschluss treffen die Zuger am Samstag (16 Uhr, Eizmoos) in der Promotion League auf den SC Kriens. Peter Birrer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Marin Wiskemann (25) ist im SC Cham ein Garant für Tore und für gute Laune. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 23. November 2022)

Marcel Werder hat als Sportchef des SC Cham schon manches Transfergespräch geführt. Eines ist und bleibt ihm aber in besonderer Erinnerung, weil ihn der Stürmer, um den er sich bemühte, mit seiner erfrischenden Art überzeugte: «Kaum einer war je so offen wie er. Nach wenigen Momenten wusste ich: Das passt.» Der Mann, von dem Werder spricht, heisst Marin Wiskemann, der in dieser Saison bei acht Toren steht und für die Zuger unverzichtbar ist. Oder wie Werder es formuliert: «In der Offensive ist er unsere Nummer 1.»

Wiskemann fällt auf, zum einen mit Treffern, zum anderen mit seiner imposanten Frisur, die an den einstigen kolumbianischen Superstar Carlos Valderrama erinnert. Die Haare sind so etwas wie sein Markenzeichen, auf das er stolz ist: «Es gehört einfach zu mir.» Stattlich ist ausserdem seine Körpergrösse – der 25-Jährige misst 1,88 Meter.

Als Kind bewundert er Ronaldinho

Die Geschichte von Marin Wiskemann hat ihren Ursprung in Brasilien, der Heimat seiner Mutter. Die ersten elf Jahre verbringt er in Vale do Capão im Landesinneren, rund sieben Stunden sind es mit dem Auto bis nach Salvador an der Atlantikküste. Die Umgebung seines Dorfes ist geprägt von Natur, Vale do Capão liegt in einem Nationalpark. Der kleine Marin geniesst ein unbeschwertes Leben, er liebt es, mit Freunden zu kicken, und keinen Fussballer bewundert er mehr als Ronaldinho.

Aber dann verlässt er Brasilien. Die Eltern haben sich zwar getrennt, sie sind sich jedoch einig: Marin soll in die Schweiz ziehen, ins Land seines Vaters. Die Perspektiven, finden sie, seien besser. Fortan geht der Sohn in Zürich zur Schule, lernt innert Kürze Schweizerdeutsch, schliesst sich dem FC Unterstrass an und erweist sich als Talent. Nach dem Abschluss seiner Hochbauzeichnerlehre wechselt er zum SV Höngg in die 1. Liga, bevor er 2020 beim SC Cham unterschreibt. Seinen Platz findet der einstige Mittelfeldspieler im Angriff, mittlerweile meistens im Zentrum. Und beinahe hätte es in diesem Sommer mit einem Transfer in die Challenge League geklappt: Wiskemann absolvierte beim FC Aarau ein Probetraining – am Ende wurde ihm aber doch ein jüngerer Spieler vorgezogen.

Gewiss, auch er träumte den Traum, einmal Profi zu werden, und er hat ihn auch jetzt noch nicht begraben. Aber er ist eben auch ein Realist, der sagt:

«Das, was ich möchte, wollen viele andere auch. Es muss so viel zusammenpassen, damit man als Fussballer sein Geld verdienen kann.»

Und sowieso: Ambitioniert spielen, das kann er auch in der Promotion League bei Cham. «In unserem Kader steckt viel Substanz. Auf jeden Fall orientieren wir uns in der Tabelle nach vorne.»

Bei den Zugern gilt Wiskemann als überaus beliebt – im Team, aber auch bei den Zuschauenden. «Er geht direkt auf die Leute zu und unterhält sich mit ihnen», sagt Marcel Werder, «er tut dem Verein gut.» Für den Spieler ist ein unkomplizierter Umgang nichts als normal: «Das ist die brasilianische Seite an mir: Ich strahle Lebensfreude aus und gehe möglichst immer mit einem Lächeln durch den Alltag.» Ausserdem betont er, dass ihm in Cham enormes Vertrauen entgegengebracht werde. «Leute wie Trainer Roland Schwegler oder Sportchef Marcel Werder haben grossen Anteil daran, dass ich mich sehr wohlfühle.»

Brasilien – Schweiz? «Ein Remis mit vielen Toren»

Natürlich hat Wiskemann unverändert einen engen Bezug zu Brasilien. Seine Mutter und die beiden Schwestern leben da, mit vielen Freunden von früher hat er ebenfalls noch Kontakt. Und als politisch interessierter Doppelbürger hat er auch die Möglichkeit wahrgenommen, seine Stimme bei den Präsidentschaftswahlen abzugeben, weil ihm die Entwicklung in seinem Herkunftsland keineswegs gleichgültig ist. Er entschied sich für Lula und gegen Jair Bolsonaro – «es waren vier harte Jahre unter Bolsonaro». Wiskemann reist einmal jährlich nach Brasilien, um Ferien zu machen. Sein Lebensmittelpunkt bleibt aber die Schweiz. Und Cham bleibt vorerst seine fussballerische Heimat. Am Samstag nun kommt es zum Jahresabschluss gegen den SC Kriens, bei dem mehrere Spieler engagiert sind, die vergangene Saison noch Wiskemanns Teamkollegen waren. «Ich freue mich auf das Wiedersehen.»

Und nach dem Wochenende folgt am Montag ein Match, den er mit grossem Interesse verfolgen wird: Brasilien – Schweiz an der WM in Katar. Wen favorisiert er? «Ich freue mich, wenn beide Mannschaften die Gruppenphase überstehen. Und wünsche mir in dieser Begegnung ein Unentschieden – mit vielen Toren.»

