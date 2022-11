René Bieri ist der fleissige Arbeiter im Hintergrund des HCKL

QHL-Handball Er wurde mit dem FC Luzern Meister und war Assistent von Arno del Curto: Jetzt arbeitet René Bieri im Hintergrund des HC Kriens-Luzern Heimspiele wie am Mittwoch gegen Wacker Thun sind sehr aufwändig. Gut, können die Krienser Handballer auf fleissige Schaffer wie René Bieri zählen. Der 57-jährige Horwer, der vor einiger Zeit einen Schicksalsschlag erlitt, betrachtet seine Tätigkeit als Therapie. Stephan Santschi 01.11.2022, 15.41 Uhr

«René Bieri ist ein Vollprofi. Leute wie er bleiben im Hintergrund, aber sie sind für alle sehr wichtig.» Es ist kein Spieler, den der Krienser Trainer Peter Kukucka vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen Wacker Thun (19.30, Krauerhalle) mit diesen Worten lobt, sondern ein fleissiger Schaffer, der normalerweise nicht im Fokus steht. Seit rund 12 Jahren steht Bieri in Diensten der Krienser Spitzenhandballer, offiziell als Materialwart, gerecht wird ihm diese Bezeichnung aber nicht. «Ich bin Laufbursche und Mädchen für alles», erklärt der 57-jährige Horwer. «Einer, der gerne für andere arbeitet.»

René Bieri war Regionalfussballer, spielte in Horw und beim LSC in der 3. Liga. Ruhmreich ist sein Weg als Teambetreuer, Ende der Achtzigerjahre figurierte er im Staff des FC Luzern, als dieser mit Trainer Friedel Rausch Meister wurde. «Die Goldmedaille habe ich zu Hause», erzählt Bieri und während er in Erinnerungen schwelgt, kommt er auch auf eine weniger schöne Anekdote zu sprechen: «Nach einem Sieg in Zürich feierten wir mit den Fans. Weil ich den Garderobenschlüssel im Hosensack hatte, kam Friedel nicht in die Kabine. Er stauchte mich richtig zusammen.»

«Ein Bier ist gut, zwei sind Party»

Später zog es Bieri weiter zum Eishockey, wo er beim SC Luzern unter Arno del Curto als Statistiker figurierte. Als Hobbysportler wechselte er aus physischen Gründen vom Fussball in den Handball. Gemeinsam mit Roland Primus und Henri Mächler, zwei weiteren, tatkräftigen Heinzelmännchen beim HCKL, spielte er mit Kriens in der 3. Liga. «Ich war Torhüter, ein wirklich schlechter», merkt Bieri schmunzelnd an, «Spass gemacht hat es trotzdem». Danach wechselte er in den NLA-Staff.

Selbstredend traf er hinter den Kulissen auf viele Persönlichkeiten. Die meisten sind ihm in positiver Erinnerung geblieben, Roman Schelbert, Tom Hofstetter, Luca Spengler oder Adi Blättler zum Beispiel. Nicht alle seien aber gut erzogen, manche verteilen ihre Utensilien in der Garderobe über den Boden, dann lupft es Bieri schon mal den Hut. Den ersten NLA-Trainer, den er kennenlernte, war Torben Winther. «Ein Mann der alten Schule», der auf der Rückfahrt von Auswärtsspielen genau auf den Alkoholkonsum der Spieler achtete. «Ein Bier ist gut», sagte Winther, «zwei sind Party.»

Melanom sorgt für Schicksalsschlag

Für René Bieri ist das Engagement in Kriens mehr als ein Hobby, er betrachtet es als Therapie, «ohne diese Beschäftigung wäre ich wohl in ein tiefes Loch gefallen». Wegen eines Melanoms, das ihm vor 17 Jahren entnommen wurde, ist er auf einem Auge blind, auch psychisch spürt er die Nachwirkungen der Tumorerkrankung. Seinem Beruf als Informatiker bei der Post, wo er heuer das 40-Jahr-Jubiläum feiert, kann er wegen Konzentrationsproblemen nur noch in einem kleinen Teilzeitpensum nachgehen.

Vielfältiger wurde derweil die Aufgabe in Kriens, täglich drei Stunden stehe er in der Halle, auch René Bieri spürt den Hype um das neuformierte Starensemble. Neben dem Wäschewaschen, Bereitstellen der Getränke («unglaublich, wie viel Marin Sipic und Fabian Böhm trinken») oder Organisieren des Materials hilft er nun auch im Fanshop und beim Aufbau der Tribünen und LED-Banden. Fasziniert betrachtet er dabei die Detailverliebtheit eines Andy Schmid: «Zwei Tage vor dem Spiel will er den Matchball, den er hegt und pflegt, pumpt und drückt. Ein Ball ist für ihn das Grösste.»

Wenn René Bieri abwesend ist, kommt die Vertretung übrigens aus der eigenen Familie, dann schmeisst seine 23-jährige Tochter Sarina den (Material-)Laden. Wie lange seine fleissigen Hände den Kriensern erhalten bleiben, hängt von seiner Gesundheit ab. Bieri verheimlicht nicht, dass er beim Bezug der Pilatus Arena gerne in einer Funktion dabei wäre. Auch weitere Europacup-Auftritte wünscht er sich, «mit dem Team irgendwo hinzureisen, sah ich stets als Belohnung für meine Arbeit».