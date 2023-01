Tennis Die Geschwister Kriesi fahren eine reiche Ernte ein An den 53. Champion Trophy Winter des Schweizer Tennisnachwuchses in Kriens und Luzern-Littau brillieren drei Krienser. Albert Krütli Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kim Kriesi, Siegerin bei den 12U. Bild: Claudio Thoma/ Freshfocus

Vor vier Jahren prophezeite Philipp Dillschneider (49), der Cheftrainer des Regionalverbandes Tennis Zentralschweiz (TEZ): «In spätestens drei Jahren werden wir wieder zwei bis drei Titel holen.» Zuvor war es Kiara Cvetkovic aus Geuensee, die 2016 (Winter) und 2017 (Sommer) mit den beiden Triumphen in der 14U-Konkurrenz die letzten Schweizer Nachwuchstitel für die Zentralschweiz geholt hatte. Und Dillschneider sollte, nachdem die Hallenmeisterschaften 2021 der Pandemie zum Opfer gefallen waren, schliesslich recht behalten: 2020 entschied der 17-jährige Ballwiler Noah López die 18U-Königsdisziplin in Kriens zu seinen Gunsten, im letzten Jahr sicherte sich Kim Kriesi (12U) den Sommertitel der Juniorinnen in Bern – und am vergangenen Wochenende blieben zwei weitere Goldmedaillen in unserer Region.

Dafür verantwortlich waren die Geschwister Kriesi aus Kriens, die topgesetzt ihrer Favoritenrollen vor dem eigenen Publikum gerecht wurden. Brian triumphierte in der 14U-Klasse und gewann damit seinen ersten nationalen Titel, Kim sicherte sich bereits ihren zweiten grossen Erfolg. Das freute natürlich Dillschneider, der zusammen mit seinem Team auch gleich noch als Coach und Trainer des erfolgreichen Duos amtet: «Die beiden Triumphe machen uns natürlich glücklich, zumal wir im Vergleich zu anderen Jahren diesmal mit einer relativ kleinen Truppe vertreten waren. In diesem Jahr war unser Motto ‹klein aber fein›, wir waren ausserordentlich effizient.» Nachdem die Rothenburgerin Aurora Zurmühle (18U) verletzungsbedingt fehlte, musste auch noch die im 16U-Tableau als Nummer 3 gesetzte Stanserin Serina Sokolaj kurzfristig Forfait geben. So standen schliesslich nur noch drei Juniorinnen und ein Junior des TEZ im Einsatz, dazu kam der Zuger Julian Theler (16U). «Neben Brian und Kim überzeugte aber auch Ana Frommenwiler, die ein ganz starkes Turnier spielte und erst im Final scheiterte», streicht Dillschneider die Höhepunkte heraus. Die R2-klassierte Surseerin forderte der im 14U-Tableau als Nummer 1 gesetzten Noelia Manta (N4.52) alles ab, verlor aber dennoch mit 4:6 und 3:6.

Eine seltene, aber vorteilhafte Konstellation

Zwei Geschwister, die in ihren Juniorenkategorien an der nationalen Spitze stehen, ist eine Seltenheit, die zudem einige Vorteile mit sich bringt. So spielen der 14-jährige Brian und die 11-jährige Kim wenn immer möglich an den gleichen Turnieren, was den Aufwand der Eltern um einiges kleiner macht. Zudem können sie natürlich auch zusammen trainieren, sich gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. Und es erstaunt nicht, wenn sie auf gewisse Fragen oft die gleiche Antwort geben. «Ich möchte einmal zu den Top 100 der Welt gehören», verraten die Beiden unisono ihren Traum. Damit könnten sie dann vom Tennissport leben, aber der Weg dorthin ist natürlich unglaublich schwierig und steinig. Immerhin: Die ersten kleinen Schritte sind gemacht, viele weitere müssen folgen, wenn das grosse Ziel erreicht werden soll.

Kim ist in der 5. Primarklasse, Brian absolviert die 2. Sekundarklasse in der Sportschule Kriens. Der Trainingsaufwand beläuft sich ungefähr auf je 15 Stunden pro Woche, dazu kommen an den meisten Wochenenden Turniereinsätze. Philipp Dillschneider kann mit zwei pflegeleichten Talenten arbeiten. «Brian hat einen starken Charakter und Kim ist mental stark», bezeichnet der Trainer die Vorzüge seiner Nachwuchshoffnungen. Das sind Attribute, die im Tennissport extrem wichtig sind und schon mal eine erfolgversprechende Grundlage bieten.

Brian Kriesi, Sieger bei den 14U. Bild: Claudio Thoma/ Freshfocus

Flynn Thomas, eines der grössten Schweizer Talente, konnte bereits seinen achten nationalen Titel feiern. Der 14-Jährige entschied auf souveräne Art und ohne Satzverlust zum ersten Mal die 16U-Konkurrenz zu seinen Gunsten und begeisterte die Tennisfans einmal mehr mit seinem bereits ausgereiften Spiel. Er wuchs in Kriens auf und trainierte von 2016 bis 2017 zwei Jahre bei Philipp Dillschneider, ehe seine Familie ins zürcherische Ebmatingen zügelte. «Es war wiederum faszinierend, Flynn zuzuschauen. Er ist auf den Beinen schnell, hat ein aussergewöhnliches Ballgefühl und ein begnadetes Spielverständnis. Dazu hat er im Vergleich zu früher seine Emotionen viel besser im Griff», analysiert Dillschneider. Und so erstaunt es denn auch kaum, dass das Ziel von Flynn noch um einiges ambitionierter ist als dasjenige von Brian und Kim.

Kriens/Luzern-Littau. 53. Vaudoise Junior Champion Trophy Winter 2023. Junioren N1/R9 (je 20 Teilnehmer). 18U (Jahrgang 2005/2006). Final: Aubert (3, N4.101, Genève Eaux-Vives) s. Berrut (2, N4.73, Val d’Illiez) 6:1, 6:4. – 16U (2007/2008), 1. Runde: Julian Theler (R1, Zug) s. Knis (Qualifikant, R2, Stade-Lausanne) 6:1, 6:0. – Achtelfinal: Theler v. Bernet (2, N4.100, Old Boys Basel) 4:6, 2:6. – Final: Thomas (1, N4.76) s. Bernet 6:3, 6:4.

14U (2009/2010), Achtelfinal: Brian Kriesi (1, R1, Allmend Luzern) s. Antonilli (Qualifikant, R3, Sportcenter Blue Point) 6:1, 6:1. – Viertelfinal: Kriesi s. Bachmann (R2, Höngg) 6:1, 6:1. – Halbfinal: Kriesi s. Crivelli (R2, Im Hau Witikon) 6:4, 6:4. – Final: Kriesi s. Peterhans (R2, Ried) 4:6, 6:3, 6:0.

12U (2011 und jünger), Final: Van Zyl (2, R3, Sonnenberg Zürich) s. Guerber (1, R2, Collonge-Bellerive) 6:3, 3:6, 6:4.

Juniorinnen N1/R9 (je 20 Teilnehmerinnen). 18U, 1. Runde: Tina Moser (Lucky loser, R1, Luzern Lido) v. Markovic (Qualifikantin, R1, Brugg) 2:6, 7:5, 4:6. – Final: Kunz (2, N3.38, Ried) s. Moning (1, N3.33, Dufour Biel) 6:2, 6:4.

16U, Final: Erard (1, N4.51, Courrendlin-La Croisée ) s. Durrer (4, R1, Arosa) 7:5, 6:3.

14U, Achtelfinal: Ana Frommenwiler (R2, Sursee) s. Reichen (R2, Büren) 6:2, 6:0. – Viertelfinal: Frommenwiler s. Rivier (2, R1, Club Veveysan de Tennis) 6:4, 6:3. – Halbfinal: Frommenwiler s. Czapalla (3, R2, Winterthur) 6:0, 4:3 w.o. – Final: Frommenwiler v. Manta (1, N4.52, Winterthur) 4:6, 3:6.

12U, Achtelfinal: Kim Kriesi (1, R2, Allmend Luzern) s. Strässle (R4, Mutschellen) 6:0, 6:2. – Viertelfinal: Kriesi s. Balsiger (R4, Meiringen) 6:4, 6:0. – Halbfinal: Kriesi s. Tesic (4, R3, Oberuzwil) 6:0, 6:4. – Final: Kriesi s. Bretscher (3, R3, Winterthur) 6:3, 7:5.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen