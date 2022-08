Doppelgold: Fiona von Flüe kann’s kaum glauben

Leichtathletik Die Jüngste gewinnt Doppel-Gold: Fiona von Flüe kann’s kaum glauben An den U18-/U16-Schweizer-Meisterschaften untermauern die Zentralschweizer Talente ihre starke Position im nationalen Vergleich. Jörg Greb 29.08.2022, 16.08 Uhr

Die 14-jährige Fiona von Flüe vom TV Cham triumphiert über 600 und 2000 m. Bild: Hanspeter Roos (Riehen, 28. August 2022)

Sie liegt hinter der Ziellinie auf dem Rücken, hat die Augen geschlossen und ringt nach Luft. Langsam breitet sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Geschafft! Wenig später fasst Fiona von Flüe ihr Gedankenkarussell in Worte:

«Ich bin verwirrt, kann’s kaum glauben. Und natürlich bin hocherfreut.»

Erst 14-jährig ist die Mittelstreckenläuferin vom TV Cham und damit die Jüngste der Zentralschweizer Goldmedaillengewinner an den nationalen U18-/U16-Titelkämpfen in Riehen.

Ein anspruchsvolles Programm hatte sich die Aufsteigerin dieser Saison vorgenommen: den Doppelstart bei den U16 über 600 m und 2000 m. Diese Herausforderung meisterte sie mit Bravour. Am ersten Wettkampftag triumphierte sie im 2000-m-Lauf souverän in 6:09,36 Minuten – und das, ohne an ihre Grenzen vorzustossen. Den Vorlauf über 600 m einige Stunden zuvor hatte sie bereits in den Beinen. «Dieser Titel ist für mich das Wichtigste an diesem Wochenende», sagte von Flüe. Eine neue persönliche Bestmarke realisierte sie ebenso. Nur gut sechs Sekunden trennen sie noch von der Schweizer Allzeit-Bestleistung von Delia Sclabas. Bereits jetzt figuriert sie über 1500 m und 3000 m an der Spitze der Schweizer Allzeit-Bestenliste ihrer Altersklasse.

Trotz ihres Leistungsausweises und ihrer erstaunlichen Konstanz war sich Fiona von Flüe ihres zweiten Sieges über 600 m nicht sicher. «Wie machen meine Beine noch mit?», fragte sie sich. Doch von Flüe meisterte auch diese Aufgabe tadellos. Mit einem «schnellen Start» hatte sie das Eingeklemmtwerden verhindert. Eingeteilt auf Bahn 1 blieb ihr nur diese Taktik. Von der Spitze weg dominierte sie auch über die für sie kurze Distanz. Im Ziel durfte sie sich neben der zweiten Goldmedaille auch über die persönliche Bestmarke von 1:31,53 Minuten freuen. «Toll, wie alles aufgegangen ist», resümierte sie – und schrieb fleissig ihre Unterschrift auf T-Shirts junger Fans.

«Das fühlt sich an, als wäre ich eine Profisportlerin»,

meinte sie lachend dazu.

Jan Drabik wird Dreifach-Sieger

Punkto Goldmedaillen gar erfolgreicher als Fiona von Flüe schnitt Jan Drabik vom KTV Altendorf ab. Der Schwyzer siegte bei den U18 im Dreisprung (14,38 m), im Hochsprung (2,01 m) und im Weitsprung (6,80 m). In allen drei Disziplinen realisierte er persönliche Bestmarken. Auch nächstes Jahr ist Drabik noch in der U18-Kategorie startberechtigt. Doppel-Gold sicherte sich Jan Zemp (LC Luzern) – und zwar im Speerwerfen (55,24 m) und im Diskuswerfen (49,29 m) bei den U16.

Insgesamt untermauerten die Zentralschweizer Talente ihre starke Position im nationalen Vergleich. Mia Feer von der Audacia Hochdorf feierte den U18-Titel im Diskuswerfen (35,44 m) und im Kugelstossen (14,47 m). Ebenfalls in guter Spätform präsentierte sich mit Michelle Liem (LA Nidwalden) eine weitere U18-EM-Teilnehmerin. Sie lief über 400 m in 54,27 Sekunden zum Titel. Über 200 m sicherte sie sich Silber (24,46). Und mit Shirin Kerber (1500 m in 4:30,68) setzte sich auch die U18-EM-Dritte von der LA Nidwalden durch.

Cyrill Amhof (LC Luzern) holte den Titel mit persönlicher Bestweite (62,94 m) im Speerwerfen, Philipp Schmidli (STV Lachen) gewann im Diskuswerfen (49,25 m) und Jessica Auf der Maur (STV Küssnacht) mit 3,65 m im Stabhochsprung – sie alle bei den U18.

Leichtathletik. Schweizer Meisterschaften U16/U18 in Riehen. Männer. U18. 100 m: 1. Joël Csontos (Basel) 10,83. – 200 m: 1. Sascha Meyer (Bern) 21,84. Rickenbach 23,03. – 400 m: 1. Calvin Kuhn (Wohlen) 49,66. 2. Yannis Künzler (Zug) 50,12. – 1500 m: 1. Aarno Liebl (Bern) 4:08,22. 11. Lars Arnet (Zug) 4:23,22 (VL 4:21,92). – 3000 m: 1. Romuald Brosset (Fontenais) 8:37,13. 11. Jakob Kuelps (Zug) 9:40,45. – 400 m Hürden (0,84 m): 1. Alexis Perroud (Cortaillod) 54,18. 2. Jannis Pfrunder (Luzern) 57,11. 5. Laurin Grau (Cham) 57,94. – Diskus (1,5 kg): 1. Philipp Schmidli (Lachen) 49,87. 12. Leon Krummenacher (Kerns) 32,25. – Speer (700 g): 1. Cyrill Amhof (Luzern) 62,94. 2. Frowin Ott (Steinen) 60,72. 11. Tim Jakob (Nidwalden) 48,59. 13. Colin Zumbühl (Sarnen) 47,39. – U16. 80 m: 1. Mathieu Gabioud (Yverdon) 9,29. Timon Fischer (Rothenburg) 9,67. – 600 m: 1. Marc Pfister (Zürcher Oberland) 1:25,74. – 100 m Hürden (0,84 m): 1. Nevis Thommen (Sissach) 13,25. 4. Sven Rymann (Nidwalden) 14,10. – Weit: 1. Dominik Hiltbrunner (Herzogenbuchsee) 6,58. 16. Fischer 5,74. – Stab: 1. Justin Fournier (Etoiles) 4,80. 7. Ramon Kissling (Brunnen) 3,90. 9. Leon Krummenacher (Kerns) 3,75. – Hoch: 1. Nils Grob (St.Peterzell) 1,90. 9. Rymann 1,70. – Kugel (4 kg): 1. Tobias Krebs (Dietlikon) 15,78. 4. Jan Zemp (Luzern) 14,74. 9. Gian-Luca Ehrler (Einsiedeln) 12,70. – Diskus (1 kg): 1. Zemp 49,29. 15. Näf 33,93. – Speer (600 g): 1. Zemp 55,24.

Frauen. U18. 100 m: 1. Lia Thalmann (Will) 11,86. – 200 m: 1. Thalmann 24,20. 2. Michelle Liem (Nidwalden) 24,46. – 400 m: 1. Liem 54,27. – 800 m: 1. Natalia Issler (Zürich) 2:09,98. 2. Fabienne Müller (Willisau) 2:13,41. – 1500 m: 1. Shirin Kerber (Nidwalden) 4:30,68. – 100 m Hürden (0,762 m): 1. Lucia Acklin (Fricktal) 13,68. 6. Dafina Zuka (Zug) 14,38. 7. Jessica Auf der Maur (Küssnacht) 14,73 (HF 14,72). – 400 m Hürden (0,762 m): 1. Giulia Wirth (Amriswil) 61,79. – Weit: 1. Lucia Acklin (Fricktal) 5,77. 9. Selina Odermatt (Nidwalden) 5,13. – Hoch: 1. Céline Weber (Zürich) 1,75. 7. Mia Feer (Hochdorf) 1,55. 8. Alisha Amhof (Hitzkirch) 1,55. 9. Tamara Plavsic (Willisau) 1,55. – Stab: 1. Auf der Maur 3,65. 5. Chantal Scherrer (Willisau) 3,20. 10. Linda Gähwiler (Zug) 2,70. – Kugel (3 kg): 1. Feer 14,47. 14. Odermatt 11,30. – Diskus (1 kg): 1. Giada Borin (Riva San Vitale) 39,70. 5. Feer 35,44. – U16. 80 m: 1. Xenia Buri (Kirchberg) 9,91. 2. Jil Sanchez (Steinen) 10,01. – 600 m: 1. Fiona von Flüe (Cham) 1:31,53. – 2000 m: 1. Von Flüe 6:09,36. 11. Seraina Kulli (Gettnau) 7:04,90. 12. Jolina Fahrni (Nottwil) 7:05,11. 13. Livia Estermann (Gettnau) 7:08,84. – 80 m Hürden (0,762 m): 1. Buri 11,43. 5. Sanchez 11,92 (HF 11,84). – Weit: 1. Kristin Zuppiger (Rapperswil-Jona) 5,81. 9. Ziswiler 5,11. – Stab: 1. Amélie Ledermann (Langenthal) 3,30. 9. Chantal Arnold (Zug) 2,60. 10. Sina Sidler (Küssnacht) 2,60. 12. Amelie Rölli (Altbüron) 2,60. – Kugel (3 kg): 1. Christa Temeng (Zürich) 13,35. 2. Sidler 12,04. 3. Enya Rohrer (Nidwalden) 11,70. 12. Nadine Blättler (Kerns) 9,59. – Diskus (750 g): 1. Simón Carreño Mar (Bern) 43,25. 6. Blättler 34,51. 9. Rohrer 31,93.

Komplette Resultate: riehen2022.ch