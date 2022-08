Das sind die Könige des SC Emmen

Fussball Der Sportchef, der Captain und der Grossvater sind die Könige des SC Emmen Die Emmer Fussballer sind nach 15 Jahren zurück in der 2. Liga inter. Zur Begrüssung gab es drei schallende Ohrfeigen. Stephan Santschi 26.08.2022, 05.00 Uhr

Sportchef Stephan König (rechts) mit seinem Sohn Silvio auf der Feldbreite. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 24. August 2022)

Collina d’Oro, Goldhügel. Was sich reizvoll anhört, hielt wenig Kostbares bereit. Vor einer Woche verloren die Emmer das Startspiel bei den Tessinern mit 0:3, nach 19 Minuten hatten sie bereits drei Treffer kassiert. Der Aufsteiger machte auf unliebsame Weise Bekanntschaft mit dem Rhythmus, der eine Liga höher gepflegt wird. «Wir sind kalt erwischt worden, bis zur ersten Trinkpause hatten wir keine Chance», berichtet Stephan König, und sein Sohn Silvio hält fest: «Wir wurden überrumpelt. Reisen ins Tessin sind Neuland für uns, das darf aber keine Ausrede sein.»

Stephan König ist der Sportchef des SC Emmen, Silvio der Captain einer Mannschaft, die nach 15 Jahren in die 2. Liga inter zurückgekehrt ist. Die Aufstiegszigarren sind erloschen, die Freudentränen getrocknet, fortan gilt der Fokus dem sportlichen Überlebenskampf.

Trotz den schallenden Ohrfeigen zum Auftakt steht fest: Die spielstarken Emmer sind gekommen, um zu bleiben. «Wir sind ein eingeschworenes Team, werden uns nicht verstecken», betont Silvio König, der mit seinen kämpferischen Qualitäten im zentralen Mittelfeld vorangeht. Der SC Emmen gedeiht prächtig, platzt mit 24 (!) Juniorenteams sogar aus allen Nähten und hat sich deshalb für eine klare Philosophie entschieden: die Förderung eigener Talente.

Duell mit Schwiegersohn in Buochs

Damit unterscheiden sie sich vom Nachbarn, dem FC Emmenbrücke, mit dem sie einen Kunstrasen teilen und der im Fanionteam erfolgreich auf auswärtiges Personal setzt. Aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen endete vor ein paar Jahren die Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich, das Gemeinschaftsprojekt Emmen United wurde aufgelöst (wir berichteten). «Wir mögen einander den Erfolg gönnen, gehen aber weiterhin eigene Wege», sagt Stephan König.

Ein wenig bedauert er es schon, dass es nach dem 1.-Liga-Aufstieg der Emmenbrücker in dieser Saison nicht zum Lokalderby kommen wird. Auch so freuen sich die Emmer jedoch auf neue Konkurrenz, die zuweilen sogar innerfamiliären Zündstoff birgt. Sandro Marini, der Trainer des SC Buochs, ist der Schwiegersohn des Sportchefs. «Neckische Sprüche sind garantiert», sagt Stephan König und lacht.

Zur Heimspiel-Premiere in der Feldbreite gastiert am Samstag (18 Uhr) jedoch ein weiteres Team aus der Südschweiz, der FC Mendrisio. «Wir haben unsere Lehren aus dem Startspiel gezogen», versichert Silvio König. «Diesmal wollen wir den Gegner überraschen.»

Platzzeichner Hanspeter ist der wahre König

Die Emmer, die bis in die 3. Liga abgetaucht waren, kämpften sich in der letzten Dekade durch kontinuierliche Aufbauarbeit zurück. Andy Muff und Dragan Bijorac entwickelten das Team als Trainer weiter, seit dieser Saison trägt David Cos-Gayon die Verantwortung an der Seitenlinie. Der 38-Jährige stieg 2021 mit Schattdorf in die 2. Liga inter auf, verfügt in der Ausbildung junger Spieler über einen sehr guten Ruf und passt damit perfekt zum Verein. Holt Emmen einen auswärtigen Spieler, muss nicht nur dessen fussballerische Qualität, sondern auch die Harmonie auf zwischenmenschlicher Ebene garantiert sein.

Für die Neuzuzüge Luca und Nicola Baumann, die Söhne von Littau-Legende Herbert, machte sich zum Beispiel die Mannschaft stark. Und Leistungsträger Nicholas Walker, der 2021 aus Goldau dazustiess, ist mit einer der Töchter von Stephan König verlobt. «Der gute Zusammenhalt macht uns aus», erklärt der Sportchef. Und so bleibt nur noch die Frage zu klären: Wer ist denn nun der wahre König auf der Feldbreite? Der Sportchef? Oder der Luzerner Kantonsratspräsident Rolf Born, seines Zeichens Ehrenpräsident und Speaker des SC Emmen? «Nein», sagt Silvio König und lacht. «Das ist noch immer unser Platzzeichner, mein Grossvater.» Hanspeter König.