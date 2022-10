Der FC Nottwil muss untendurch

Fussball Ein junges Team ist in Nöten: Die Nottwiler müssen untendurch Drittligist FC Nottwil verliert gegen den FC Wolhusen das Duell am Ranglistenende und ist jetzt Schlusslicht. Michael Wyss 03.10.2022, 14.44 Uhr

Cornel Schmidiger, Mittelfeldspieler FC Nottwil. Bild: Michael Wyss

Die Tabelle zeigt kein gutes Bild, Nottwil ist Letzter, das ist enttäuschend, das weiss auch Nottwils Trainer Heinz Schumacher (43). «Die 1:3-Niederlage gegen Wolhusen schmerzt, waren wir doch das bessere Team, notabene, das während einer Stunde sogar mit einem Mann weniger. Doch das nützt alles nichts in unserer Situation. Wir benötigen Punkte, dessen bin ich mir bewusst. Das ist, was zählt.»

Die «Seesterne», so werden die Nottwiler auch genannt, liegen nach dem siebten Spieltag mit vier Punkten am Tabellenende der Gruppe 3. Die Bilanz ist ernüchternd: 1 Sieg, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen. Noch herrscht aber keine Panikmache auf dem Sportplatz Bühlwäldli, hoch oben über dem Sempachersee: «Wir haben zwei Punkte Rückstand auf den Ligaerhalt, das werden wir wettmachen. Doch wir sind gefordert und müssen schnell Resultate bringen», ist sich Schumacher bewusst. Mit den beiden jüngsten Niederlagen gegen Escholzmatt-Marbach (2:4) und Wolhusen (1:3), beide Teams am Tabellenende, fassten die Nottwiler nun die rote Laterne. Schumacher: «Es fehlt an Routine und an Härte für die 3. Liga. Die jungen Spieler machen ihren Weg, es ist ein Reife­prozess. Wir müssen aktuell etwas unten durch mit einer ganz jungen Equipe, doch wir bleiben positiv. Das Team lebt und wird sich früher oder später belohnen. Ich habe ein gutes Gefühl.»

«Machen vieles gut und richtig»

Auch der 17-jährige Cornel Schmidiger (zentrales Mittelfeld), das Nottwiler Eigengewächs, welches unmittelbar neben dem Sportplatz Bühlwäldli aufwuchs, ist zuversichtlich:

«Wir machen vieles gut und richtig. Was wir abstellen müssen, sind die individuellen Fehler, damit machen wir uns das Leben immer wieder schwer. Unter anderem die Ballverluste. In gewissen Situationen müssen wir etwas cleverer agieren, Ruhe bewahren und einfacher spielen. Mit jedem Spiel lernen wir dazu.»

Mit Altbüron-Grossdietwil, das bisher auch unter den Erwartungen blieb mit acht Punkten, wartet am Donnerstag der nächste Gegner auf die Nottwiler.

Wolhusen, dem Team von Bruno Fessler (39), glückte im siebten Spiel der erste Sieg. «Auf diesen Moment mussten wir uns lange gedulden. Wir ­haben den Glauben aber nie verloren und ich war immer überzeugt, dass wir die Kurve kriegen. Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung», so ein erleichterter Fessler. Wolhusens Captain Alain Brunner (28) war für den Sieg im Alleingang besorgt mit seiner Triplette (5.; 26.; 51.). Der Dreifach-Torschütze: «Der Sieg war enorm wichtig nach sechs Partien ohne Erfolgserlebnis.»

Am Sonntag wartet auswärts mit Wauwil-Egolzwil ein weiterer Tabellennachbar. «Punkte sind auch in diesem Spiel Pflicht», weiss Brunner.