Basketball Freude herrscht: Die U18 von Swiss Central steht im Cupfinal Die Junioren von Swiss Central bezwingen Jura Basket 82:69 und qualifizieren sich für den Final des Swiss Cup. 12.03.2023, 19.22 Uhr

Swiss Central U18 mit Aleksa Cunja (rechts) darf sich auf den Cupfinal vom 2. April in Fribourg freuen. Bild: Christof Möri (Luzern, 18. 2. 23)

«Ich bin unglaublich stolz auf unsere Jungs», resümiert ein sichtlich erschöpfter Branko Tomic nach dem Halbfinal-Erfolg in Boncourt. «Wir haben in den entscheidenden Momenten nicht die Nerven verloren und sind als Team aufgetreten. Von einer solchen Erfahrung werden die Jungs noch Jahre profitieren», so der ehemalige NLA-Spieler und heutige Coach der U18-Mannschaft von Swiss Central Basket (SCB).

Tatsächlich verlangte der Cup-Halbfinal, der am Samstagnachmittag in Boncourt ausgetragen wurde, von allen Anwesenden viele Nerven ab. Das Spiel war von hoher Intensität geprägt, was auf beiden Seiten zu vielen Fouls führte. Die Zentralschweizer hätten die Partie wohl schon früher entscheiden können, hätten sie nicht reihenweise Punkte an der Freiwurflinie verschenkt. Am Schluss fanden nur 17 von 44 (!) dieser Würfe ihr Ziel. Kein Wunder: Obwohl im Basketball der Freiwurf als der «leichteste» Wurf gilt, ist genau dieser im berüchtigten «Chaudron» (zu Deutsch: Dampfkessel) von Boncourt um einiges schwieriger. Ein altes Schiffhorn, das bei jedem Angriffsversuch der Gäste ertönte, aber auch gut 400 basketballverrückte Jurassier sorgten während der Partie für mächtig Lärm. Die Masse an Freiwürfen zu Gunsten von SCB zeigte aber auch, dass die Gäste besonders unter dem Korb zu überzeugen wussten. Gegen den starken SCB-Auftritt in der gegnerischen Zone fanden die Jurassier bis zum Schluss kein Rezept.

SCB spielt im Cup ausnahmslos auswärts

Angeführt von Marc Zimmermann (19 Punkte) und Yannick Liembd (18) behielt SCB das Spiel mehrheitlich unter Kontrolle, ohne jedoch sich jemals entscheidend absetzen zu können. Erst in den letzten zwei Minuten wuchs der Vorsprung dann auf ein zweistelliges Skore an – dies ganz zur Freude der zahlreichen SCB-Anhänger vor Ort. Apropos mitgereiste Fans: Swiss Central erkämpfte sich den Finaleinzug ausnahmslos mit Auswärtsspielen in allen Runden. Ob dies auch für den Final in Fribourg ein gutes Omen ist, wird sich zeigen.

«Wir sind noch nicht fertig», hörte man dann kurz nach dem Spiel von einigen Spielern. «Wir haben uns diesen Final mit viel Herz und Einsatz verdient», betonte Headcoach Tomic. Viel Zeit zum Feiern blieb den SCB-Talenten indes nicht. Bereits am Sonntagnachmittag stand in der Staffeln-Halle in Reussbühl das nächste Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Die Partie gegen Massagno endete 61:53 zugunsten der Tessiner. In der Meisterschaft belegen die SCB-Junioren aktuell nur den siebten Rang in ihrer Gruppe.

Das grosse Saisonhighlight folgt in drei Wochen. Am 2. April spielen die Talente von Swiss Central Basket in Fribourg (St. Léonard) im Vorprogramm des Männer- und Frauenfinals um den Cup-Pokal gegen die «Red Devils» aus Morges-Saint-Prex. Für SCB-Coach Branko Tomic ist klar: «Jetzt wollen wir den Kübel!» (pd)

Jura – Swiss Central 69:82 (30:37)

Salle sportive (Boncourt). – 400 Zuschauende. – SCB: Bucher (14), Haile (7), Cokara (5), Radivojevic (4), Liembd (18), Leutenegger, Cunja (2), Zimmermann (19), Hoxhaj (11), Ristanovic (2), Roos.