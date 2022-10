HC Seetal gegen den EHC Sursee ist nichts für schwache Nerven

Eishockey HC Seetal gegen den EHC Sursee: Dieses Derby ist nichts für schwache Nerven Neun Treffer, 46 Strafminuten und viele Emotionen: Die Seetaler Eishockeyaner gewinnen in der 2. Liga gegen Sursee nach einer Aufholjagd. Michael Wyss 10.10.2022, 15.54 Uhr

Pascal Mathis, Stürmer HC Seetal. Bild: Michael Wyss

Neun Treffer wurden bejubelt, viele Strafen (46 Minuten) ausgesprochen. Emotionen pur im Kantonsderby zwischen dem HC Seetal und EHC Sursee. Die Partie, welche mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung für die Seetaler endete, war nichts für schwache Nerven.

«Das sind Derbys, auf die wir Spieler, das Vereinsumfeld und die Fans viele Tage vor dem Spiel brennen»,

sagte der Seetaler Stürmer Robert Tobler.

Rund 150 Fans wohnten der Begegnung in der Iceline in Hochdorf bei. Ein respektabler Aufmarsch, der mit den Zuschauerzahlen von einigen Erstligisten absolut konkurrenzfähig ist. Beispielsweise spielte am Samstag Prättigau-Herrschaft gegen Rheintal vor knapp 100 Fans, Bellinzona gegen Wetzikon vor 120 Zuschauerinnen und Zuschauern. «Derbys sind eine Bereicherung und wichtig für die Meisterschaft. Es geht um das Prestige, denn solche Duelle will man nicht verlieren», meinte Sursee-Trainer Jozef Kovacik. Und Stürmer Michal Iliev sagte: «Im Derby gibt es keine Favoriten, egal, wie sich die Tabelle präsentiert. Das sind jeweils spezielle Spiele, da kann immer alles passieren.»

Seetal-Trainer zollt seinem Team Respekt

Iliev hatte recht. Sursee, auf dem Papier klarer Favorit, führte bis zur zweiten Drittelspause mit 4:2 und war auf Siegeskurs. Doch dann drehte Seetal das Spiel. «Chapeau. Was meine Spieler zeigten, verdient Respekt. Ich habe ihnen gesagt, dass wir auch ein 2:4 noch zu unseren Gunsten wenden können. Und siehe da, wir schafften das tatsächlich», freute sich Seetal-Trainer Sami Sumkin.

Der HC Seetal schaffte es in die Verlängerung, dort war Pascal Mathis (63.) für den viel umjubelten Sieg besorgt.

«Unglaublich. Dass wir dieses Derby nach dem 2:4-Rückstand noch gewannen, ist sensationell. Dass ich den Siegestreffer erzielte, einfach ein cooles Gefühl»,

sagte Mathis. Überragend im Team der Seetaler war der 23-jährige Keeper Joshua Irniger. Der Ballwiler bilanzierte: «Nach zwei Niederlagen war dieses Erfolgserlebnis sehr wichtig für uns. Nun sind wir in der Liga angekommen und gehen motiviert ins nächste Spiel.» Morgen Mittwoch (20.15 Uhr, Iceline Seetal) steht ein weiteres Derby an, Zug ist zu Gast. Seetal-Stürmer Robert Tobler: «Wir sind heiss auf dieses Spiel. Der Sieg gegen Sursee hat gezeigt, dass wir Qualitäten haben.» Der EHC Sursee reist am Mittwoch (20 Uhr, KEB Spöde) nach Wallisellen, welches auf Rang 2 (9 Punkte) liegt.

Eishockey

2. Liga: Wallisellen – Pregassona/Ceresio 3:8. Seetal – Sursee 5:4 n.V. Zug – Küsnacht 4:3. Bellinzona – Küssnacht 4:5 n.P. – Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Pregassona 11. 2. Wallisellen 9. 3. Zug 9. 4. Küssnacht 8. 5. Sursee 7. 6. Ascona 6. 7. Bassersdorf 3. 8. Seetal 2. 9. Bellinzona 1. 10. Küsnacht 0.

Seetal – Sursee 5:4 (1:2, 1:2, 2:0, 1:0) n.V.

Iceline Seetal. – 150 Zuschauer. – Tore: 3. Mauro Schwegler (Müller, Roman Meyer) 1:0. 17. Keller (Kiser, Alain Meyer) 1:1. 20. Salzmann (Kiser, Schmerda/Powerplay) 1:2. 24. Jauch (Nico Frey, Kiener/Powerplay) 2:2. 29. Iliev (Schmerda, Costa/Powerplay) 2:3. 40. Schmerda (Alain Meyer) 2:4. 49. Nietlisbach (Soltermann, Rogger/Powerplay) 3:4. 59. Nietlisbach (Schwegler/Powerplay) 4:4. 63. Mathis (Rogger, Tobler) 5:4.

1. Liga: Burgdorf – Unterseen-Interlaken 2:0. Argovia – Reinach 4:0. Prättigau-Herrschaft – Rheintal 3:2. Herisau – Wetzikon 2:5. Wil – Luzern 3:2 n.P. Bellinzona – Pikes Oberthurgau 10:3.

Rangliste (6. Runde). 1. Bellinzona 14. 2. Wil 14. 3. Rheintal 14. 4. Wetzikon 13. 5. Reinach 10. 6. Luzern 9. 7. Prättigau-Herrschaft 9. 8. Argovia 9. 9. Burgdorf 7. 10. Herisau 5. 11. Pikes Oberthurgau 4. 12. Unterseen-Interlaken 0.

Nächste Runde: Samstag. 17.30: Burgdorf– Luzern (Localnet-Arena).

Wil – Luzern 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.P.

Bergholz. – 200 Zuschauer. – Tore: 12. 1:0. 24. Mächler (Emanuel Guidon) 1:1. 53. Grätzer (Bossi) 1:2. 55. 2:2.