Diesmal tut sich der ESC Erstfeld schwer

Fussball Diesmal tun sich die Erstfelder schwer, siegen aber dennoch Der ESC Erstfeld besiegt den SC Buochs II nach zähem Kampf mit 2:1. Die Entscheidung fällt durch ein Eigentor der Gäste. Urs Hanhart 28.08.2022, 19.39 Uhr

Die beiden Erstfelder Michael Traxel (links) und Sven Tresch in einem «teaminternen» Kopfballduell. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 28. August 2022)

Nach dem überzeugenden 5:1-Auswärtserfolg zum Saisonauftakt in Hünenberg wartete die ESC-Truppe am Sonntag beim ersten Heimauftritt im Stadion Pfaffenmatt mit einer vergleichsweise doch eher mageren Vorstellung auf. «Was wir diesmal gezeigt haben, entspricht nicht unseren Ansprüchen. Mit dieser Leistung können wir nicht zufrieden sein», sprach ESC-Co-Trainer Tobias Kieliger nach dem Schlusspfiff Klartext. Dann fügte er noch an:

«Aber die Hauptsache ist, dass wir dennoch drei Punkte einfahren konnten.»

Die Platzherren taten sich von Beginn weg überraschend schwer. In der 7. Minuten gerieten sie nach einem unnötigen Ballverlust sogar beinahe ins Hintertreffen. Doch Buochs-Stürmer Thierry Engelberger schoss das Leder in bester Abschlussposition knapp am linken Pfosten vorbei. Danach herrschte in Sachen Strafraumszenen lange Flaute. Stattdessen gab es ein doch eher langweiliges Mittelfeldgeplänkel zu sehen. Immerhin nutzten die Gastgeber in der 24. Minute gleich ihre erste echte Torchance, um in Führung zu gehen. Fabian Gerig erzielte nach einem präzis auf ihn getimten Eckball per Kopf das 1:0, wobei die Nidwaldner anschliessend vehement reklamierten, weil sie ein Aufstützen vom Torschützen gesehen haben wollten. Doch der Unparteiische erklärte den Treffer für gültig. Nach diesem Erfolgserlebnis schien der Bann gebrochen. Erstfeld wurde nun deutlich stärker und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, um nachzudoppeln. Insbesondere Silvan Baumann bekundete einiges Abschlusspech. Einmal scheiterte er mit einer Direktabnahme am mirakulös parierenden Buochs-Keeper Janis Bachmann.

Kalte Dusche kurz nach der Pause

Die Strafe für die vergebenen Gelegenheiten kam dann kurz nach dem langen Break. In der 50. Minute markierte Maurice Weh mit einem wunderschönen Weitschuss den 1:1-Ausgleichstreffer. Der Ball flog via den rechten Innenpfosten in die Maschen. Eine kalte Dusche für die Hausherren, die anschliessend lange benötigten, um sich wieder zu sortieren und zu reagieren. Es gelang ihnen zwar, das Spieldiktat wieder mehrheitlich an sich zu reissen. Um zu siegen, brauchten sie jedoch die unfreiwillige Schützenhilfe der Gäste. Unglücksrabe Weh lenkte den Ball in der 76. Minute nach einer scharf geschlagenen Flanke von Matteo Zgraggen unhaltbar für Bachmann in den eigenen Kasten zum 2:1 ab. Danach schaukelten die Urner den knappen Vorsprung gekonnt über die Runden – alles in allem ein zwar auf glückliche Art erzielter Heimsieg, aber aufgrund der etwas höheren Spielanteile und einem Chancenplus keineswegs unverdient.

«Das war ein richtiger Arbeitssieg. Wir konnten in keiner Phase an die Leistung vom Auftaktspiel anknüpfen. Es fehlte an Spritzigkeit und Tempo», so Kieliger und weiter:

«Durch unnötige Ballverluste haben wir den Gegner immer wieder aufgebaut. In den nächsten Spielen dürfen wir uns solche Fehler nicht mehr erlauben.»