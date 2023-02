Den Spono-Goalies Schaller und Hartz gehört die Zukunft

Handball Ungleiches Goalieduo überzeugt bei Spono und hat glänzende Perspektiven Wenn sich das Nationalteam Ende Monat zum Lehrgang trifft, sind auch Soraya Schaller, 20, und Claire Hartz, 17, dabei. Die Handball-Torhüterinnen der Spono Eagles sind auf dem Weg nach oben. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 20.02.2023, 16.07 Uhr

Soraya Schaller (links) und Claire Hartz ergänzen sich gut im Tor der Spono Eagles. Werden sie in Zukunft auch das Nationalteam bereichern? Bild: Pius Amrein (Nottwil, 15. Februar 2023)

Rund lief es nicht am letzten Mittwoch im Finalrundenspiel gegen Herzogenbuchsee. «Es war ein komischer Match, wir brauchten lange, um reinzukommen», berichtet Claire Hartz. «Wir konnten nicht unsere gewohnte Leistung abrufen – es gelingt leider nicht immer, auf einem Toplevel zu spielen», erklärt Soraya Schaller. Schliesslich gewannen die Spono Eagles mit 22:20 und bewahrten sich die Tabellenführung in der SPL1. Vor allem auch dank Hartz und Schaller – die beiden Torhüterinnen waren in starker Form.

Ende Monat werden sie ein gemeinsames Highlight erleben, Nationaltrainer Martin Albertsen hat das Duo zum Lehrgang in Cham aufgeboten. Ob sie auch im April dabei sein werden, wenn die Schweiz in den WM-Playoffs gegen Tschechien antritt und in Basel nach einem Zuschauerrekord strebt, ist ungewiss – aktuell stehen ihnen mit Lea Schüpbach, Manuela Brütsch und Sladana Dokovic drei Konkurrentinnen vor der Nase. Fest aber steht: Hartz und Schaller gehört die Zukunft, sie zählen zu den grossen Goalie­talenten des Landes.

Claire Hartz erstmals in Startformation

Während die 20-jährige Schaller aus Ruswil bereits in ihrer dritten SPL-1-Saison steht und im letzten Frühling mit Nottwil den Meistertitel feierte, bestreitet die 17-jährige Hartz aus Hergiswil im Kanton Nidwalden ihre ersten Einsätze in der höchsten Liga. In erwähntem Spiel gegen Herzogenbuchsee feierte sie ihr Debüt in der Startformation. «Ich war nervös», gesteht sie, anmerken liess sie sich dies aber nicht: Am Ende verbuchte Hartz eine vorzügliche Abwehrquote von 46 Prozent.

Mit ihren 1,80 m Körpergrösse ergänzt sich Hartz im Nottwiler Goalieteam vorzüglich mit den deutlich kleineren Schaller (1,67) und Aline Strebel (1,65). Mehr noch: Trainer Marco von Ow bemerkte kürzlich, dass sie viel Energie ins Team bringe. Darauf angesprochen, reagiert sie mit einem Schmunzeln und sagt: «Ich bin laut, das ist ganz natürlich, es kommt einfach aus mir heraus. Ich kann ein Team mitreissen.» Als ihre Kolleginnen im Nachwuchs-Nationalteam Fragebögen ausfüllten, schrieben sie zu Hartz: «Wird dem Team eine Aufgabe gestellt, geht sie voraus.»

Auf die Welt kam Claire Hartz in Hongkong, ihre deutschen Eltern arbeiteten dort. In ihrem dritten Altersjahr zog die Familie in die Schweiz, an die südchinesische Metropole hat sie daher nur wenig Erinnerungen.

«Wir lebten etwas ausserhalb der Stadt. Bei stürmischem Wetter beobachtete ich vom Fenster aus, wie Minitornados entstanden.»

Später, beim Fussballspielen mit Nachbarskindern in Hergiswil, stand sie stets im Tor, früh war sie nämlich grossgewachsen, und als sie beim BSV Stans mit Handball begann, platzierte sie sich ebenfalls sofort zwischen den Pfosten. Mit 13 folgte der Wechsel zu den Spono Eagles, letztes Jahr gewann Hartz auf U18-Stufe das Double, mittlerweile ist sie Stammtorhüterin im U20-Nationalteam. Ein Jahr war sie an der Sportschule in Kriens, ein Jahr in der KSK Cham, nun lässt sie sich an der OYM-Akademie in Cham ausbilden.

Auch Soraya Schaller wechselte als 13-Jährige von Fides Ruswil nach Nottwil, besuchte indes nie eine Sportschule. «Ich habe einen super Arbeitgeber, der es mir ermöglicht, Leistungssport auszuüben», sagt Schaller, die in Sursee als Augenoptikerin angestellt ist. Speziell: Schaller betrieb zunächst Karate, förderte Schnelligkeit, Beweglichkeit und Disziplin – Attribute, die nun auch ihren Stil im Handballtor prägen.

Beide träumen vom Profitum im Ausland

Mittlerweile bewegen sich die zwei Goalies praktisch gleichauf. Und auch die Ziele ähneln sich. Beide möchten mit den Spono Eagles weitere Titel gewinnen und später mit dem Sprung ins Ausland den nächsten Schritt ins Profitum machen. Claire Hartz träumt von Norwegen oder Dänemark, Soraya Schaller sinniert über Deutschland. Die Wege dürften sich also irgendwann trennen, zumindest was den Klub betrifft. Im Nationalteam ist es indes gut möglich, dass sie sich dereinst so gut ergänzen werden, wie sie es gegenwärtig im Tor der Spono Eagles tun.