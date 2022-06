Für Jost Brücker ist das Nationalteam weiterhin ein Thema

Handball Jetzt wird Jost Brücker ein Profi in allen Belangen Handballer Jost Brücker gewann mit GC Amicitia den Schweizer Cup. Nun wechselt der 31-jährige Urner zum Branchenprimus. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 30.06.2022, 17.30 Uhr

Jost Brückler bei GC Amicitias 28:23-Sieg im Cup-Viertelfinal gegen Kriens-Luzern. Bild: Valentin Bamert (Kriens, 4. Februar 2022)

Die Stimmung war fantastisch, die Partie an Spannung kaum zu überbieten – und im Drehbuch stand Jost Brücker als letzter Torschütze. 30 Sekunden vor Schluss der Verlängerung, in der 70. Minute, ergatterte sich der linke Flügel einen Abpraller und traf zum 30:28. Kurz darauf stand GC Amicitia Zürich als Cupsieger fest, im Endspiel von Anfang Mai bezwang es das favorisierte Pfadi Winterthur. «Ein Hammer-Erlebnis», schwärmt Brücker, der vor seinem Treffer ungewohnt viel Zeit auf der Ersatzbank verbringen musste.

«Dieses Spiel widerspiegelt deshalb meine ganze Karriere. Nicht immer geht es nur steil bergauf.»

Für diesen Höhepunkt, seinen ersten Titel überhaupt, hat der 31-jährige Urner hart gearbeitet und Rückschläge weggesteckt. Ende 2016 beispielsweise, als er von St. Gallen nach Kriens gewechselt war, verletzte er sich schwer an der Schulter (Riss der Bizepssehne). «Ich verlor fast ein Jahr, das hat mich als Profihandballer extrem zurückgeworfen.» In der Zwischenzeit war Adrian Blättler zum Stammspieler avanciert, und so entschied sich Brücker nach dem Comeback im Winter 2018 für den Wechsel in die 2. Bundesliga, zu Eintracht Hildesheim.

Missratene Premiere im Ausland

Als Hoffnungsträger angepriesen, wurde er von der Presse bald als Fehltransfer abgestempelt. «Ich hatte wenig Spielpraxis und viel Druck. Zudem spielte neben mir der spätere Torschützenkönig, der praktisch nie zu mir rauspasste», erzählt Brücker. Als sich auch die Schulterprobleme wieder bemerkbar machten, stand fest: Der Zeitpunkt für das erste Auslandengagement war schlecht gewählt. Hildesheim stieg ab, Brücker kehrte nach einem halben Jahr zurück, zu GC Amicitia.

Nach St. Otmar St. Gallen, zu dem er als 22-Jähriger wegen des Wirtschaftsstudiums wechselte (2013 bis 2016) und Kriens-Luzern (2016 bis 2018) war Zürich seine dritte NLA-Station. «Viel Unruhe, jedes Jahr ein neuer Trainer», die Umstände waren schwierig, die hohen Ansprüche des früheren Meisterklubs und die Wirklichkeit klafften weit auseinander. Bis zur letzten Saison, als die Mischung und die Chemie im Team plötzlich stimmten. Mit Jost Brücker als Führungsspieler und Vize-Captain mauserte sich GC Amicitia vom Abstiegsrunden-Teilnehmer 2021 zum Cupsieger 2022.

Für Schaffhausen kündigt er den Job

Für den 1,85 Meter grossen Rechtshänder ist es damit Zeit, das nächste Kapitel aufzuschlagen: Kadetten Schaffhausen, seit 2010 der dominierende Schweizer Klub, hat ihn mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Nächste Saison locken der Meistertitel und aufregende Auftritte in der European League, wo die Nordostschweizer für die Gruppenphase gesetzt sind. «Ich freue mich auf die nächste Herausforderung», sagt Brücker, der sein 50-Prozent-Pensum als Vorsorgeberater gekündigt hat und sich voll auf Handball konzentrieren will. Der ehrgeizige Urner sah sich zwar schon immer als Profi, nun befindet er sich aber in allen Belangen in diesem Status – von der Einstellung über den Trainingsumfang bis zum Verdienst. Brücker, der Altdorfs NLA-Aufstiegstrainer Daniel Brack als einen seiner wichtigsten Förderer bezeichnet («er verstand es neben seinem Fachwissen, alle Spieler ins Boot zu holen»), befindet sich in der Blüte seines sportlichen Schaffens. In Schaffhausen erwächst ihm mit Nationalspieler Marvin Lier starke Konkurrenz, doch Brücker betont: «Ich bin überzeugt, dass ich spielen werde.»

Comeback im Schweizer Nationalteam?

Er selbst hat das letzte seiner fünf Länderspiele vor über sieben Jahren bestritten, sinnigerweise unter Trainer Rolf Brack, dem Vater von Daniel. «Für mich ist das Nationalteam weiterhin ein Thema», sagt Brücker, verbissen verfolgt er dieses Ziel aber nicht.

«Früher gab es für mich nur eines: Volle Pulle! Doch mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, bringt keine guten Resultate. Ich habe gelernt, dass man nicht alles beeinflussen kann.»

