Joel Wicki ist Schwingerkönig 2022.

17:29 Uhr

«Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

«Ein grosser Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen», sagt Joel Wicki im Interview mit SRF. Nur mit einem sehr guten Team sei das möglich gewesen. Wicki: «Ich war mehrere Male in Bedrängnis, aber der Kopf hat es mir nicht zugelassen, dass ich verliere. Immer wieder habe ich zu mir gesagt: So verlierst du nicht. Ich kann es im Moment noch gar nicht einstufen»

Wie hat Wicki den Schlussgang erlebt? «Ich kann vor Matthias Aeschbacher nur den Hut ziehen. Es ist immer schwierig, gegen ihn zu schwingen. Ich war arg in Bedrängnis und bin froh, dass ich es geschafft habe.» Wickis Dank geht an die Familie, an die Freundin, an alle Innerschweizer Fans und an alle, die an ihn geglaubt haben.

