Mitfavorit Joel Wicki wurde für das Esaf 2022 zum Frühaufsteher

Esaf 2022 Kann er gegen die Besten bestehen? Joel Wicki und die letzten Vorbereitungen vor dem Eidgenössischen Joel Wicki habe am Eidgenössischen in Pratteln das Zeug, um zu gewinnen, sagt sein Trainer. Wicki selbst steckt in den letzten Zügen seiner minutiösen Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt. 25.08.2022

Ein Wettkampftyp: Joel Wicki beim Medientermin des Innerschweizer Schwingerverbands Anfang August in Stans. Bild: Pius Amrein

Seit zehn Tagen steht Joel Wicki jeweils um 5.45 Uhr auf, um den Rhythmus der beiden Wettkampftage des Eidgenössischen zu simulieren. Heute wird er um 16 Uhr nach Pratteln fahren, in der Nähe des Festgeländes die Unterkunft beziehen und das Athletendorf sowie die Arena besichtigen. Nach dem Abschlusstraining gestern Vormittag sagte sein Betreuer Daniel Hüsler:

«Es kribbelt. Aber wir haben unsere Arbeit gemacht. Joel hat das Potenzial für ganz vorne. Ich bin zuversichtlich.»

Joel Wicki, 25, ist eine Ausnahmeerscheinung. Wegen seiner kräftigen Oberarme hatte er schon als Kind Mühe, passende Hemden zu finden. Wicki war immer stärker als die anderen. Als 6-Jähriger tauchte er an einem Nachwuchsschwinget auf und gewann auf Anhieb den Zweig – die Auszeichnung bei den Jungschwingern. Ein Jahr später wollte er am gleichen Fest erneut teilnehmen. Die Organisatoren befanden ihn aber als zu jung und wiesen ihn ab. Wicki weinte.

Mit 15 Jahren siegte er beim Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag und kürte sich zum König der Jungschwinger. Mit 16 Jahren war er seinem Jahrgang dermassen überlegen, dass er das Innerschweizer Nachwuchsschwingfest mit sechs Siegen und der maximalen Punktzahl gewann. Im gleichen Jahr erlebte er sein erstes Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest (Esaf). In Burgdorf 2013, als Matthias Sempach König wurde, war Wicki der Jüngste aller Teilnehmer und sagte:

«Ich gehe nie in einen Kampf mit dem Gedanken, ich hätte sowieso keine Chance.»

In Pratteln wird er am Wochenende sein drittes Eidgenössisches bestreiten. 2013 war er der Jungspund, der Erfahrungen sammeln sollte. 2016 gehörte er bereits zur aufstrebenden Generation, die am Thron rütteln sollte. Es kam aber nicht so weit. Wicki verletzte sich zwei Wochen vor dem Fest gravierend und fiel aus. 2019 hatte er sich ins Feld der Topfavoriten geschwungen. Der Weg führte ihn bekanntlich bis in den Schlussgang, wo er der Ikone Christian Stucki unterlag. 2022 ist die Konstellation nicht so eindeutig. Wicki hat Chancen, doch sie sind kleiner als vor drei Jahren. Das Favoritenfeld ist angewachsen.

«Der Druck kommt nicht von aussen»

Gegenüber unserer Zeitung sagte Joel Wicki Anfang August, er habe das Gefühl, das Rennen sei offener denn je. Einen Topfavoriten nannte er nicht, «ich wage mich nicht auf die Äste hinaus». Namen liess er sich dennoch entlocken. Samuel Giger, Armon Orlik, Christian Stucki, Werner Schlegel und Adrian Walther. Jeder von ihnen könne gewinnen, meinte Wicki, doch es brauche auch ein Quäntchen Glück.

Spätestens seit seinem Brünig-Sieg gehört der 21-jährige Adrian Walther zu den Mitfavoriten auf den Königstitel. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Ein wenig Glück im entscheidenden Moment ist nützlich. Der mentalen Belastung standzuhalten, dürfte noch entscheidender sein. Technisch sind sie alle gut, körperlich sind sie alle fit. Doch die Athleten verrichten ihre Arbeit vor knapp 51'000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der grössten temporären Arena der Welt. Gefühlt die ganze Nation fokussiert sich am Wochenende auf den Anlass. 2019 schauten zu Spitzenzeiten 850'000 Menschen via SRF zu.

Wicki scheint es kalt zu lassen. Er verspüre keinen Druck, sagte er. «Der Druck kommt nicht von aussen, sondern man setzt ihn sich selber auf. Weil ich schon zweimal an einem Esaf teilgenommen habe, kommt mir das entgegen. Ich weiss, worauf es ankommt.» Trainer Daniel Hüsler hält viel von der mentalen Stärke seines Athleten. Dass er ein Wettkampftyp ist, hat er spätestens in der Arena von Zug bewiesen.

Gegen Top-Schwinger hat er Mühe

Bezüglich seines Formstands gibt es eher Fragezeichen. Wickis Saison muss differenziert betrachtet werden. Auf der einen Seite stehen drei Siege; am Zuger Kantonalen, am Innerschweizer Teilverbandsfest und am Bergfest auf der Rigi. Auf der anderen Seite hatte er gegen Schwinger, die zur nationalen Spitze gehören, regelmässig Mühe. Gegen Samuel Giger unterlag er am Baselstädtischen Schwingertag. Auf der Rigi stellte er mit Armon Orlik und am Innerschweizerischen gab es gegen Matthias Aeschbacher ein Unentschieden.

Joel Wicki (links) gerät gegen Matthias Aeschbacher am Innerschweizer Schwingfest in Ennetbürgen unter Druck. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Noch schwieriger wurde es für ihn beim Bergfest in Schwarzsee, als die Innerschweizer auf die Berner trafen. Eine Armada von Bernern stoppte ihn damals. Michael Ledermann, Curdin Orlik und Fabian Staudenmann trotzten ihm alle einen Gestellten ab. Die grossen Siege, die ein Stadion durchschütteln können, die spektakulären Wicki-Momente – sie wurden 2022 rarer.

Für das Eidgenössische muss das nicht zwingend viel bedeuten. Wicki kam es gelegen, dass Samuel Giger als klarer Topfavorit viel Aufmerksamkeit absorbierte und dass die Comebacks von Reichmuth und Stucki in den im Fokus standen. «Das haben wir sicher begrüsst», sagt Daniel Hüsler dazu.

Im ersten Gang ist ihm der zwei Meter grosse Adrian Walther körperlich überlegen. Wie Wicki ist auch Walther ein Kurz-Spezialist. Der Brünig-Sieger 2022 ist aber nicht unüberwindbar. Und eines hat sich seit 2013 und Wickis erster Esaf-Teilnahme nicht verändert: Er glaubt nach wie vor in jedem Duell an seine Chance.

