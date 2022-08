Esaf 2022 live: Ticker zum Schwingfest in Pratteln

07:37 Uhr

Die Innerschweizer sind in der Arena angekommen

Die Athleten in den roten Trainerjacken sind auf dem Platz. Die Innerschweizer sind mit 85 Athleten die grösste Delegation. Wir erinnern uns: In Zug 2019 liefen sie Arm in Arm ein. Auf diese Symbolik verzichten sie in diesem Jahr.