Esaf 2022: Pirmin Reichmuth revanchiert sich königlich

Eidgenössiches Schwingfest Pirmin Reichmuth revanchiert sich bei Christian Stucki – und hat ein königliches Selbstvertrauen Pirmin Reichmuth prägt die erste Hälfte des Eidgenössischen Schwingfests in Pratteln. Sein wichtigster Sieg gelingt ihm zum Abschluss des Tages im 4. Gang gegen Christian Stucki. Der 26-jährige Zuger hat sich zum ersten Anwärter auf den Königstitel gemacht. Claudio Zanini, Pratteln Jetzt kommentieren 27.08.2022, 18.12 Uhr

Grenzenloser Jubel bei Pirmin Reichmuth nach dem Sieg über Christian Stucki. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Es gibt einige Floskeln im Schwingsport. Und sie sind auch auf den Rängen in Pratteln zu hören. «Es muss immer zuerst geschwungen werden» ist so ein Satz. Oder: «Abgerechnet wird erst nach zwei Tagen.» Natürlich braucht Pirmin Reichmuth noch einen zweiten erfolgreichen Wettkampftag nach dem beeindruckenden Samstag. Doch warum sollte es diesem 26-jährigen Zuger nicht gelingen? Einer, der im Anschwingen Remo Käser im Sägemehl vergräbt. Einer, der im 2. Gang Ruedi Roschi nicht den Hauch einer Chance lässt und im ersten Zug gewinnt. Und einer, der nach dem Mittagessen den gefährlichen Matthias Aeschbacher bodigt.

Nach drei gewonnenen Duellen bekam Pirmin Reichmuth schliesslich die Gelegenheit, sich bei Christian Stucki zu revanchieren. Stucki zeigte dem Zuger in der heimischen Arena vor drei Jahren den Meister und nahm ihm im ersten Gang das Selbstvertrauen. Reichmuth war der alles überragende Schwinger in der Saison 2019 - so wie in diesem Jahr Samuel Giger. Nach der Niederlage gegen den Berner Hünen verlor Reichmuth beim Eidgenössischen in Zug das Konzept und kassierte im 2. Gang sogleich noch einen Gestellten.

Umgekehrte Gefühlslage: 2019 drückt Christian Stucki den Innerschweizer ins Sägemehl. Andy Mettler

In Pratteln 2022 ist alles anders, alles besser aus Reichmuths Sicht. «Es klingt blöd, aber ich habe gewusst, dass ich Stucki nehme», sagte er. Mit «nehmen» meinte er besiegen. Er «nahm» ihn eindrücklich. Mit einem kräftigen Kurz hob der 1,98 Meter grosse Innerschweizer den ebenso gross gewachsenen, aber noch etwas schwereren Berner aus den Angeln. Der bezwungene Stucki raffte sich auf, lächelte in Richtung Reichmuth und liess sich das Sägemehl vom Rücken putzen. Der König war gebodigt. «Ich weiss nicht, woher ich dieses Selbstvertrauen heute nehme», sagte Reichmuth hinterher.

Giger ist froh, ist der Tag vorbei

Es hat eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet Christian Stucki und Pirmin Reichmuth diesen ersten Tag des Eidgenössischen Schwingfests so wesentlich prägen. Stucki war in dieser Saison der Dauer-Rekonvaleszente, der kein einziges Schwingfest bestritt und sich erst kurzfristig zur Teilnahme entschied. Reichmuth kam wieder einmal aus einer gravierenden Verletzung Anfang Juli, gab ein starkes Comeback - und viel dann doch wieder aus.

Beide wurden nicht als Favoriten gehandelt. Es dürfte der Schlüssel für ihre Leistungen gewesen sein: Reichmuth und Stucki konnten eigentlich nichts verlieren, sie konnten befreit antreten. Auf der anderen Seite des Spektrums stand Samuel Giger. Er startete als klarer Favorit, stellte aber zum Auftakt gegen Fabian Staudenmann und verlor im 3. Gang gegen Joel Strebel. Die Wahrscheinlichkeit, dass Giger am Sonntag noch im Kampf um den Königstitel eingreifen kann, ist schwindend klein. «Ich bin fast ein wenig froh, ist der heutige Tag vorbei», sagte er gegenüber SRF.

Samuel Giger unterliegt Joel Strebel im 3. Gang. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Wicki hält den Ball flach

Wie Giger startete auch Joel Wicki nicht optimal ins Fest. Der Sörenberger lieferte sich mit dem ebenso gross gewachsenen Berner Adrian Walther ein besonders attraktives Duell im ersten Gang. Einen Sieger gab es aber nicht. Doch Wicki bewies seine mentale Stärke und bezwang in der Folge Matthieu Burger und später den noch höher einzustufenden Nick Alpiger. Im 4. Gang legte er mit dem Sieg gegen Roger Rychen nach und beendete den ersten Tag auf dem geteilten 3. Rang zusammen mit Domenic Schneider.

Der Sörenberger Joel Wicki liegt gut im Rennen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Es scheint so, als sei das Momentum auf die Seite der Innerschweizer gekippt. Vor dem Esaf wurde die ISV-Mannschaft nur als drittstärkste Kraft hinter den Bernern und den Nordostschweizern eingestuft. Doch Reichmuth und Wicki machten die Innerschweizer zu den Siegern der ersten Hälfte. «Es ist erst Halbzeit, wir müssen den Ball flach behalten», sagte Wicki. Tatsache ist: Beide Innerschweizer Leader sind vorne in der Rangliste dabei. Zuvorderst steht derzeit aber der Baselbieter Adrian Odermatt. Er ist der nächste Gegner von Wicki, während Reichmuth auf Domenic Schneider treffen wird im 5. Gang.

Die Ausgangslage ist verheissungsvoll. Aber eben: Es muss zuerst geschwungen werden. Und abgerechnet wird wohl auch 2022 erst am Sonntagabend.

Pirmin Reichmuth im Interview Video: PilatusToday

Joel Wicki im Interview Video: PilatusToday

