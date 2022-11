Schweizer Cup: Die Handballer vom BSV Stans verlieren gegen Bern

Handball Für eine Überraschung lief im Cupfight für die Stanser zu viel schief Stans wehrt sich gegen Bern im Cup-Sechzehntelfinal nach Kräften, verliert aber mit 27:38. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 20.11.2022, 18.00 Uhr

Die Wurst brutzelte auf dem Grill, der Bratkäse schmolz in der Pfanne, fast 700 Zuschauer sorgten in der Eichlihalle für eine aufregende Ambiance. Wie im letzten Februar gastierte der BSV Bern zum Cup-Highlight in Stans. Damals verlor der Underdog im Viertelfinal mit 28:33, ärgerte den Favoriten aber mehr, als diesem lieb war und sorgte, umrahmt von der Fasnacht, für ein Volksfest. Sollte diesmal sogar eine Überraschung gelingen? Die Chance war klein, aber vorhanden. Der B-Ligist setzte auf Emotionen und Tempo, hoffte auf das perfekte Spiel – und erlitt früh einen Dämpfer.

Drei Minuten waren gespielt, als Ivan Medic dem Berner Simon Getzmann im Gegenstoss hinterherrannte und diesen ungeschickt touchierte. Das Regelwerk gibt bei solchen Vergehen eine klare Sanktion vor, ein Platzverweis muss es sein. Prompt musste der linke Aufbauer der Stanser unter die Dusche. Reklamationen gab es keine, zu offensichtlich war der Fauxpas, «die rote Karte war berechtigt», hielt Trainer Fabio Madia später fest. Das wegen Verletzungen und Absenzen ohnehin schon ausgedünnte Kader war nochmals kleiner geworden.

Wyss rutscht die Kniescheibe raus

Lobenswert ist, wie sich der BSV Stans danach bis zur Pause präsentierte. Zwar geriet er vorübergehend mit 6:11 in Rückstand (15.), der Kampfgeist indes war tadellos. Die Abwehr steigerte sich, Bern verlor vorübergehend den Fokus, und als Flügelspieler Carlo Femiano zu seinen berüchtigten Gegenstössen ansetzte, kam richtig Stimmung in die Bude – in der 19. Minute hatten die Stanser das Skore wieder ausgeglichen (11:11). Dann ereilte sie der nächste Schicksalsschlag – Rückraumspieler Joel Wyss stolperte im Zweikampf, die Kniescheibe sprang raus.

Die Stanser retteten sich in die Pause, lagen mit 16:18 nur unwesentlich zurück, die personelle Hypothek war allerdings gross. Die Geschichte nach dem Seitenwechsel ist daher schnell erzählt. Bern stellte die Defensive vom 6:0- auf ein 5:1-System um und zog dem Gegner damit den Zahn. Im Offensivspiel des B-Ligisten mangelte es nun an Tiefe, Entschlossenheit und Übersicht. Bern zog Tor um Tor davon, Stans setzte im Angriff auf die 7:6-Variante, konnte aber nicht kaschieren, dass diese kaum eingeübt ist. «Uns ging der Schnauf aus», konstatierte Madia lapidar.

Besonderer Support für Stadelmann

Am Ende errangen die Berner, die ohne die Luzerner Claudio Vögtli und Samuel Weingartner antraten, einen souveränen 38:27-Sieg. «30 Minuten haben wir mit einem QHL-Team gut mithalten können, wir werden deshalb nicht nervös», sagte Abwehrspezialist und Kreisläufer Luca Stadelmann mit Blick auf die NLB-Meisterschaft, in welcher die Nidwaldner etwas aus dem Tritt geraten sind. Stadelmann freute sich über besondere Unterstützung, der Primarlehrer aus Meierskappel hatte rund 30 Schüler in die Halle eingeladen: «Es war mega schön.»

Am Ende war die Stimmung für ein Volksfest zwar etwas früh getrübt, immerhin wurde aber noch ein Geheimnis gelüftet: Die Stanser spielten erstmals in ihrem neuen Ersatzdress. Farbton? Karibisch Türkis oder wie es offiziell heisst: Columbia Blue. Fazit? Gewöhnungsbedürftig...

Sieg und Raclette für Kriens-Luzern Die Krienser QHL-Handballer sind ohne Probleme in die Achtelfinals des Schweizer Cups vorgestossen, am Samstag gewannen sie auswärts gegen den Erstligisten SG West Yverdon Crissier mit 39:26. Nicht im Aufgebot waren die geschonten Andy Schmid und Marin Sipic, zudem fehlten die verletzten Fabian Böhm, Moritz Oertli und Levin Wanner. Die junge Garde machte ihre Sache gut, zum besten Torschützen avancierte erneut der linke Flügel On Langenick mit zehn Treffern. Nach der Partie wurde Kriens-Luzern vom Gastgeber zum Raclette eingeladen. (ss)

Stans – Bern 27:38 (16:18)

Eichlihalle. – 685 Zuschauer. – SR Hardegger/Hardegger. – Strafen: 4-mal 2 Minuten plus rote Karte für Medic (3. Foul im Gegenstoss) gegen Stans, 2-mal 2 Minuten gegen Bern. – Stans: Ineichen (7 Paraden)/Wenger; Pereira (3 Tore), Achermann (3), Skrebsky (9/4), Medic (1), Femiano (6), Kuster (2); Nauer (3), Wyss, Weingartner, Stadelmann, Inderbitzin, Bühlmann. – Bern: Bringolf (14 Paraden); Getzmann (7 Tore), Gantner (4), Aellen (11/3), Kaleb (4), Strahm, Nyström (2); Arn (2), Birdahic, Hirt (2), Jauer (5), Corluka (1).



SG West – Kriens-Luzern 26:39 (13:20)

Marcolet, Crissier. – 400 Zuschauer. – SR Meier/Zaugg. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen West, 2-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – Kriens-Luzern: Pellegrini (4 Paraden; 1 Tor)/Zaponsek (8 Paraden); Idrizi (2 Tore), Orbovic (3), Küttel (6), Rellstab (3), Langenick (10/2), Delchiappo (2), Schlumpf (3), Lavric, Sigrist (5), Steenaerts (2), Wolfisberg (1), Buob (1).

