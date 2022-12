Eishockey Ein Duo auf seinem Element: Eishockey ist bei den Maurenbrechers eine Familienangelegenheit Henrik und Niklas Maurenbrecher sind Leistungsträger beim HC Luzern. Sogar in den Ferien stehen die Brüder auf dem Eis. René Barmettler Jetzt kommentieren 05.12.2022, 16.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Henrik (links) und Niklas Maurenbrecher spielen auf dem gefrorenen See während ihrer letztjährigen Weihnachtsferien in Südschweden. Bild: PD

Das Abschlusstraining am Freitagabend konnte auf Bitten des Coaches Raphael Zahner vorgezogen werden. Die Spieler des HC Luzern schauten sich danach beim Kebab-Nachtessen in der Kabine das WM-Spiel Schweiz – Serbien an. Auch die Brüder Niklas (27) und Henrik (31) Maurenbrecher interessieren sich für unsere Fussballer, die heute Dienstag versuchen, gegen Portugal in die Viertelfinals zu gelangen.

Die Eishockeyaner des HC Luzern hegen ebenfalls Ambitionen, haben sie doch inzwischen mit dem 2:1 bei Prättigau-Herrschaft den neunten Sieg in Serie aneinandergereiht (siehe Box). Die Leichtigkeit, wie sich die Luzerner an ihren Gegnern abarbeiten, erstaunt ein wenig – aber nach den Erklärungen der Brüder Maurenbrecher dann doch nicht. Zwei Lager im Verein hatten sich im Frühling überworfen. Ein Zankapfel waren die Kosten der ersten Mannschaft. Diese jedoch liess sich nicht aus dem Konzept bringen. Niklas Maurenbrecher sagt:

«Wir versuchen, den Wert der Mannschaft zu bestätigen, indem wir Leistungen bringen. Das ist unser Beitrag, damit es dem Klub besser geht.»

Bruder Henrik ergänzt: «Wir erleben gerade eine spannende Zeit, es ist beim HCL einiges gegangen. Wir sind sportlich an einem guten Ort angekommen, haben ‹geile› Leistungen erbracht. Das schweisst zusammen.»

Niklas gehört zu den erfolgreichsten Ligaskorern

Die Maurenbrechers sind seit jeher eine eishockeyverrückte Familie. David (29), der dritte Bruder im Bunde, spielt in der 2. Liga beim Küssnachter SC. Das Trio wuchs in Hünenberg auf. Die schwedischen Vornamen Henrik und Niklas verraten es: Mutter Eva ist gebürtige Schwedin und hat sich wohl bei der Namensgebung durchgesetzt. Papa Michael teilt die Eishockeybegeisterung seiner Söhne. Die Familie besitzt im südlichen Schweden ein Ferienhaus. Sie verbringt regelmässig ihre Weihnachtsferien dort. Dazu gehört, auf dem gefrorenen See vor dem Haus ein Eishockeyfeld zu präparieren, um dann stundenlang darauf zu spielen.

Niklas (links) und Henrik Maurenbrecher nach dem Freitagstraining. Bild: PD

Niklas Maurenbrecher hatte einst sogar Ambitionen, im Profi-Eishockey Fuss zu fassen. 2014/15 spielte er bei Mölndal (SWE) in der U20 sowie in der 3. Division. 2016/17 kam er in der EVZ Academy (Swiss League) unter und verbuchte 3 Tore und 6 Assists. Auch ein kurzer Abstecher zu Thurgau war dabei. Über Seewen und Basel (MySports League) landete er 2020, als die Saison abgesagt wurde, beim HC Luzern. Er bewies sich danach als Leistungsträger, in der laufenden Spielzeit gehört er mit 12 Toren und 9 Assists in 15 Spielen zu den erfolgreichsten Ligaskorern. «Über seine Qualitäten muss man nicht diskutieren», zeigt Trainer Zahner offen seine Wertschätzung. «Ausserdem harmoniert er mit seinem Bruder gut zusammen.» Henrik, der bereits bei den Junioren beim HCL gespielt hatte, ist seit 2015 zurück in Luzern und hat seither viel erlebt. Mit Genugtuung stellt er fest:

«Wir sind in der 1. Liga angekommen.»

Und wie: Derzeit führt der Klub die Rangliste an. «Ebenso schön ist es, dass ich mit meinem Bruder zusammenspielen kann», sagt Henrik Maurenbrecher.

So wollte Henrik nicht mit Eishockey aufhören

Es hätte auch anders kommen können: Der 31-Jährige, der als Softwareentwickler für ein Start-up-Unternehmen arbeitet, liebäugelte bereits mit dem Rücktritt. Doch nach dem «Coronajahr» sagte er sich: «So kann ich nicht aufhören.» Mittlerweile ist er motiviert wie selten zuvor, obwohl er kürzlich viel Pech wegen einer Sprunggelenkverletzung hatte und auch deshalb erst sieben Meisterschaftsspiele absolvieren konnte. Doch nun läuft es ihm wieder, sein Team eilt von Sieg zu Sieg und er sieht, wie seinem Bruder «die Scheiben fast von alleine reingehen». «Es macht es mir leichter, weil bei uns das Toreschiessen auf viele verschiedene Schultern verteilt ist», sagt Niklas Maurenbrecher. Tatsächlich sind fünf HCL-Spieler in den Top 25 der Skorerliste zu finden.

Niklas Maurenbrechers Vollbremser im winterlichen Schweden. Bild: Eva Maurenbrecher

Dem Landschaftsarchitektur studierenden Niklas Maurenbrecher gefällt seine verantwortungsvolle Rolle beim HC Luzern. Auf Nachfrage nach den sportlichen Aussichten des HCL blitzt sein Ehrgeiz durch: Von einem Aufstieg in die nächsthöhere MyHockey League, die für den Verein wohl nicht zu stemmen ist, spricht er nicht. Aber der Schweizer-Meister-Pokal der 1. Liga dürfe es schon sein. Diesen zusammen mit Bruder Henrik in die Höhe zu stemmen: Das gäbe ein weiteres schönes Bild für das Familienalbum.

Der HC Luzern bleibt Leader Das Spiel des HC Luzern bei den Bündnern von Prättigau-Herrschaft war ein Spitzenkampf. Ein Sieg – und das Team aus Grüsch hätte zu Luzern aufgeschlossen. Nach der 1:2-Heimniederlage musste es mit Platz fünf vorliebnehmen, während der Gast aus Luzern den neunten Sieg in Serie (26 Punkte) einfahren konnte. «Es war ein sehr ausgeglichenes und gutes Spiel», sagte HCL-Trainer Raphael Zahner, «wenn man so oft nacheinander gewinnt, ist es schwierig, den Fokus zu behalten.» Das gelingt den Luzernern nach wie vor gut, und die Chancen, sich in den Playoff-Viertelfinals das Heimrecht zu sichern, stehen immer besser. Allerdings, so warnt Zahner, warten in den nächsten drei Runden happige Gegner auf den Leader: Sämtliche drei Verfolger stehen auf dem Spielplan. (reb)



1. Liga, Gruppe Ost 15. Runde: Prättigau-Herrschaft – Luzern 1:2. Reinach – Rheintal 4:3 n. P. Unterseen-Interlaken – Oberthurgau 2:6. Wetzikon – Burgdorf 5:3. Argovia Stars – Herisau 4:7. Bellinzona – Wil 3:2.

Rangliste (je 15 Spiele): 1. Luzern 35 (67:39). 2. Wetzikon 34 (62:46). 3. Bellinzona 30 (70:51). 4. Wil 30 (43:35). 5. Prättigau-Herrschaft 29 (55:34). 6. Rheintal 25 (62:48). 7. Herisau 24 (51:49). 8. Argovia Stars 22 (44:43). 9. Reinach 16 (48:63). 10. Burgdorf 14 (40:53). 11. Oberthurgau 10 (42:69). 12. Unterseen-Interlaken 1 (23:77).

Nächstes Spiel. Mittwoch. 20.15: Bellinzona – Luzern (Centro Sportivo).



Prättigau – Luzern 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Grüsch. – 240 Zuschauende. – SR Krotak. – Tore: 3. Prättigau (Überzahl) 1:0. 34. Mark Fischer (Niklas Maurenbrecher; Schnüriger 1:1. 48. Gianmarco Guidon (Emanuel Guidon, Mächler) 1:2.



2. Liga, Ost Gruppe 1 12. Runde: Sursee – Bassersdorf 0:3. Bellinzona – Zug 7:0. Seetal – Küssnacht abgebrochen (Defekt an Eismaschine).

Rangliste: 1. Wallisellen 12/21 (56:41). 2. Bassersdorf 12/21 (36:36). 3. Sursee 12/20 (49:47). 4. Pregassona Ceresio 12/20 (62:55). 5. Küssnacht 10/19 (36:34). 6. Ascona 12/19 (46:41). 7. Küsnacht 10/17 (45:34). 8. Zug 12/16 (40:53). 9. Bellinzona 11/13 (39:37). 10. Seetal 11/5 (24:55).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen