Swiss Central Basket präsentiert seinen neuen Ausländer

Basketball 65 Punkte in einem Spiel: Ein einziges Spiel verändert sein Leben US-Neuzugang Lyrik Shreiner bestreitet morgen (17.30 Uhr, Staffeln) mit Swiss Central Basketball sein erstes Heimspiel. Daniel Schriber Jetzt kommentieren 01.12.2022, 18.00 Uhr

Der 26-jährige Amerikaner Lyrik Shreiner verbringt so viel Zeit wie möglich in der Halle. Bild: Daniel Schriber (Luzern, 1. Dezember 2022)

Es ist zwar schon sieben Jahre her, doch Lyrik Shreiner erinnert sich noch lebhaft an jenen denkwürdigen Abend, in dem er auf einen Schlag vom lokalen High-School-Talent zum national beachteten Nachwuchsspieler wurde. Mit unglaublichen 65 Punkten bei einer sagenhaften Trefferquote – 26 von 27 Würfen landeten im Korb – sicherte sich Shreiner einen Punkterekord, der in seinem Heimatstaat Arizona bis heute ungebrochen sein dürfte. Zum Vergleich: Swiss Central erzielte als Mannschaft in dieser Saison bislang durchschnittlich 66 Punkte pro Spiel.

Für den damals jugendlichen Basketballer war das Ausnahmespiel vor allem auch deshalb von Bedeutung, weil dadurch namhafte Universitäten auf ihn aufmerksam wurden. So kam es, dass Shreiner ein Athletik-Stipendium bei der renommierten Texas Christian University in Fort Worth (Texas) erhielt. «Dieses eine Spiel veränderte mein ganzes Leben», sagt Shreiner. Es ermöglichte ihm, sportlich auf hohem Niveau weiterzuspielen und gleichzeitig ein Studium zu absolvieren. Deshalb hat Shreiner nun nicht nur einen Basketballrekord, sondern auch einen Master of Business Administration in der Tasche.

Die Schweiz? Banken, Berge, Schokolade

65 Punkte hat der 1,91 Meter grosse Amerikaner seit jenem Abend im Frühling 2015 zwar nicht mehr erzielt, dennoch blickt der athletische Spielmacher auf eine erfolgreiche College-Karriere zurück.

«Mir war deshalb bald klar, dass ich es als Profi versuchen möchte.»

Vor einigen Wochen erhielt er in seiner Wahlheimat Los Angeles einen Anruf von einem Agenten: Es gebe da eine Möglichkeit in der Schweiz, bei Swiss Central Basketball. Shreiner hörte zu und liess das Kopfkino starten. «Swiss Banks, Swiss Chocolat, the mountains» – viel mehr wusste er nicht über das Land. Doch nach einigen Google-Recherchen und Gesprächen mit SCB-Trainer Orlando Bär entschied er sich, die Herausforderung anzunehmen und das sonnige Kalifornien für die folgenden Monate hinter sich zu lassen.

Er strebt eine lange Karriere an

Trotz des garstigen Wetters sei er in Luzern warm willkommen geheissen worden, sagt Shreiner. Gemeinsam mit seinem Mitspielern Julien Roche und Trevion Lamar sowie Assistenzcoach Rajko Krivokapic wohnt er in einer WG in Reussbühl, fünf Gehminuten von der Staffeln-Halle entfernt. Nebst den abendlichen Teamtrainings verbringt Shreiner so viel Zeit wie möglich in der Halle, um an seiner Fitness und am Wurf zu arbeiten. Darüber hinaus legt er grossen Wert auf seine Ernährung und seinen Lifestyle:

«Ich koche gerne und häufig.»

Das tut er nicht nur aus Spass an der Sache. «Ich möchte eine möglichst lange Karriere haben», betont der muskulöse 26-Jährige. Er weiss genau: Um dieses Ziel zu erreichen, reicht die Arbeit in der Halle alleine nicht aus. Coach Orlando Bär hat derweil einen positiven Eindruck vom Neuzugang: «Man spürt, dass er vor seiner Ankunft in Luzern schon länger keinen Ernstkampf mehr bestritt. Lyriks Auftreten und sein Einsatz in den Trainings wie auch in seinem ersten Spiel passen jedoch zu hundert Prozent.»

Dass er nun ausgerechnet dem Tabellenletzten der Schweizer Meisterschaft angehört, stört Shreiner nicht. «Ich bin überzeugt, dass wir die rote Laterne bald abgeben werden. Und ich kann es kaum erwarten, am Samstag erstmals vor heimischen Publikum aufzulaufen.»

