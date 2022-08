SFL eröffnet ein Verfahren gegen Marius Müller

Super League Homophobe Aussage, Krach auf der Ersatzbank: Der FC Luzern gibt ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit ab Der FC Luzern sorgt rund um die 1:4-Niederlage gegen St. Gallen für negative Schlagzeilen. In den Hauptrollen sind Goalie Marius Müller, Angreifer Samuele Campo sowie Torhütertrainer Lorenzo Bucchi. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 15.08.2022, 17.00 Uhr

FCL-Goalie Marius Müller sorgt mit einer homophoben Äusserung für Irritation. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Beim FC Luzern ist am vergangenen Samstag im St.Galler Kybunpark viel Ungemach zusammengekommen. Nicht nur auf dem Spielfeld, wo die Innerschweizer gegen entfesselte Ostschweizer chancenlos waren. Der 1:4-Endstand aus Sicht der Gäste war noch das Positivste, denn das Skore hätte deutlich höher zu Gunsten der gross aufspielenden Gastgeber von Peter Zeidler ausfallen können.

Beim FC Luzern wussten die Protagonisten nicht, wie ihnen geschah. Die Spieler waren bis aufs erzielte Tor durch Neuzugang Sofyan Chader nicht in der Lage, dem sich in einen Rausch spielenden FC St.Gallen den nötigen Widerstand zu leisten.

Auftreten zeugt von fehlendem Zusammenhalt

Doch neben dem schwachen Auftritt machte der FC Luzern auch abseits des Rasens keine Eigenwerbung. Der enttäuschte Trainer Mario Frick stellte in St.Gallen nach dem Match fest: «Schade, dass wir ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben haben.» Der 47-jährige Liechtensteiner sprach auf den Vorfall in der 57. Minute an, der in den Medien übers Wochenende mehr Aufmerksamkeit generierte als die toll herausgespielten Treffer der St.Galler. Der eingewechselte und knapp 50 Minuten später wieder ausgewechselte Samuele Campo kickte nach seiner Auswechslung Material und Trinkflaschen weg, worauf es zwischen dem frustrierten Spieler und Torhütertrainer Lorenzo Bucchi beinahe zu einer körperlichen Konfrontation gekommen wäre. Pascal Schürpf, Vaso Vasic und Joaquin Ardaiz ist es zu verdanken, dass sich die beiden Streithähne nur verbal attackierten.

Samuele Campo (Mitte) liefert sich nach seiner Auswechslung ein Rencontre mit Goalietrainer Lorenzo Bucchi (nicht im Bild). Marc Schumacher / freshfocus

Zwar schlossen Campo und Bucchi am Morgen nach dem Spiel Frieden, entschuldigten sich gegenseitig beieinander und auch bei der Mannschaft und dem Staff, doch dieses Auftreten wirft dennoch ein negatives Licht auf den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Campo scheint sehr dünnhäutig zu sein. Grund dafür könnte sein, dass er im Begriff ist, seinen Platz hinter den Spitzen definitiv an Neuzugang Jakub Kadak zu verlieren. Eine bessere Kommunikation bei diesem einschneidenden Umbau des Teams von Seiten des Sportchefs Remo Meyer könnte wohl Abhilfe schaffen.

Zweifellos gärt es beim FCL. Denn der traditionell nicht aus den Startlöchern kommende Klub hatte mit fünf Punkten in drei Spielen einen guten Auftakt erwischt.

«In St.Gallen hat sich dann ein Gewitter entladen, es ist alles zusammengekommen. Einerseits hatten die Luzerner zu hohe Erwartungen an sich selbst, andererseits sind sie auf einen überragenden FC St.Gallen getroffen»,

analysiert Rolf Fringer, der frühere Trainer und Sportchef des FCL, für unsere Zeitung. Der Fussballexperte von Blue nahm nach dem Match die Selbstkritik von Mario Frick auf, der von Hochmut im Vorfeld des besonderen Rivalenduells gegen die Ostschweizer sprach. «Wir haben uns zu gut gesehen», zog der Coach ein eindeutiges Fazit.

Fringer schätzt Frick als guten Trainer. «Er hat seine Mannschaft und die einzelnen Spieler immer starkgeredet. Das ist im Prinzip richtig, aber zuletzt ist es zu viel geworden», so Fringer. Schon vor dem Heimspiel gegen GC habe er gelesen, wie Frick seine Mannschaft besser als den Gegner gesehen habe, um dann doch nur 1:1-Unentschieden zu spielen. Fringer rät dem FCL-Coach und dessen Profis wieder zu mehr Bescheidenheit, «denn die Neuen aus der Challenge League und die jungen Spieler brauchen noch Zeit, um auf das Niveau in der Super League zu kommen. Gegen St.Gallen hat man gesehen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen».

Der 65-jährige ehemalige Meistertrainer von GC und Aarau ist überzeugt, dass sich der FCL steigert und eine sorgenfreie Saison spielen wird.

Goalie Müller entschuldigt sich für «dumme Aussage»

Obwohl Rolf Fringer dem Verein eine krisenfreie Spielzeit voraussagt, muss der FCL sich zwei Tage nach der miserablen Leistung im Kybunpark immer noch mit hausgemachten Problemen herumschlagen. Goalie Marius Müller hatte in den Interviews nach der Klatsche nicht nur markige Worte für die Nicht-Leistung gefunden, sondern liess sich bei Blue zu einer unpassenden Aussage hinreissen:

«Dieses schwule Weggedrehe geht mir grausam auf den Sack.»

Am Montag reagierte der frühere Torhüter von Kaiserslautern und RB Leipzig mit folgendem Statement auf seinem Instagram-Kanal: «Ergänzend zu meinem Klub möchte ich mich für meine Aussage am Samstag nach dem Spiel entschuldigen. Diese war dumm und komplett deplatziert. Sie spiegelt weder meine Einstellung noch meine Werte.»

Beim FCL sei eine weitere Aufarbeitung der Ereignisse nötig, wie der Klub schreibt. Abgeschlossen ist die Sache jedenfalls nicht. Am Montagnachmittag teilte die Swiss Football League mit, dass sie gegen Marius Müller ein Disziplinarverfahren eröffnet.

