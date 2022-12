Unihockey Im Cupabenteuer «ein Tor zu erzielen, wäre bereits eine kleine Sensation» Der neue National Cup im Eishockey ist ein Erlebnis für die Unterklassigen. Beispielsweise für den EHC Uri aus der 4. Liga. Michael Wyss 12.12.2022, 16.38 Uhr

Svenia Bühler, EHC Sursee. Bild: PD

Der neue National Cup, der bei den Männern von der MyHockey League bis zur 4. Liga und bei den Frauen von der Women’s League bis SWHL D ausgetragen wird, ist das Nachfolgeprojekt des Swiss Ice Hockey Cups. Ab der Saison 2023/2024 sollen auch die Klubs der Swiss League wieder teilnehmen, was die Attraktivität des Wettbewerbs weiter steigert. Anfang Februar finden die Finalspiele der diesjährigen Austragung in Luzern statt.

Ein Erlebnis war die 3. Qualifikationsrunde auch für die Zentralschweizer Vertreter am Wochenende. So zum Beispiel für den Viertligisten EHC Uri, der in Küssnacht am Rigi auf Wil aus der 1. Liga traf. Uri-Präsident Markus Arnold sagte vor der Partie: «Dieses Cupspiel ist für uns etwas Spezielles. Als 4.-Liga-Team spielst du ja nicht jedes Wochenende gegen ein Team aus der 1. Liga. Die Vorfreude ist gross, es ist für uns ein Highlight. Ein Tor zu erzielen, wäre bereits eine kleine Sensation.» Ein Tor gönnten ihnen die Ostschweizer dann aber doch nicht. Erwartungsgemäss setzte es für die Urner eine hohe Niederlage (0:19) ab. Der EHC Uri spielt seine Partien in der Rigihalle in Küssnacht, in Spiringen ist aber eine neue Kunsteisbahn in Planung, sie soll auf die Saison 2024/2025 fertig sein.

Seewen und Luzern sind souverän weiter

Auch der EHC Engelberg-Titlis (3. Liga) hatte mit Wetzikon (1.) ein Topteam zugelost erhalten. Die Obwaldner kassierten eine 2:17-Schlappe. Dem EHC Sursee (2.) wurden im Spiel gegen Herisau (1.) ebenfalls die Grenzen aufgezeigt. Die Appenzeller siegten 8:3. «Der Cup ist eine gute Sache für unseren Verein. Wir spielten mit den Fanionteams der Männer und Frauen am Samstag vor heimischer Kulisse», sagte Sursees Medienchef Nicola Dörig. «Dieses Format bringt etwas Abwechslung in den Liga-Alltag.»

Besser erging es dem HC Seetal (2.) bei Illnau-Effretikon II (3.). Er gewann mit 10:4 und darf weiter träumen von der 1. Hauptrunde. Keine Chance hatte dagegen Seewen II (3.) gegen Dübendorf (MyHockey League): 1:12-Niederlage. Küssnacht (2.) musste sich in Bellinzona (2.) knapp mit 4:5 beugen. Und Zug (2.) zitterte sich in Urdorf (3.) zu einem 2:1-Sieg.

Auf dem Weg in die nächste Qualifikationsrunde setzten sich die beiden Zentralschweizer-Aushängeschilder des Amateur-Eishockeys, der EHC Seewen (MyHockey League) und Luzern (1.), souverän durch. Seewen bezwang Engiadina (2.) mit 9:1, der HC Luzern deklassierte derweil die Dürnten Vikings (2.) mit 8:2.

Svenia Bühler gelingt Ehrentreffer für Sursee

Noch bleiben für die beiden Teams zwei Runden (11. Januar; 25. Januar) zu überstehen, um in die 1. Hauptrunde der Saison 2023/2024 einzuziehen. «Es wäre natürlich schön, wenn wir uns wieder für das Haupttableau qualifizieren könnten. Ein Spiel gegen ein Team aus der Swiss League wäre für uns eine grosse Sache», ist Luzerns Center Luca Bossi überzeugt.

Keine Chance hatte das SWHL-B-Team von Sursee gegen das Team der Ladies Lugano (Women’s League) bei der 1:12-Niederlage im Achtelfinal. Die aus Malters stammende Svenia Bühler (27) traf zum 1:11-Ehrentreffer und sagte: «Es war definitiv ein erlösendes Gefühl für das ganze Team. Der Klassenunterschied war nicht abzustreiten, umso schöner war es, dass wir offensiv noch ein Erfolgserlebnis feiern durften.»

Cup. Vorqualifikation. 3. Runde: Engiadina (2.) – Seewen (MyHockey League) 1:9 (0:2, 0:6, 1:1). Dürnten (2.) – Luzern (1.) 2:8 (1:2, 0:2, 1:4). Uri (4.) – Wil (1.) 0:19 (0:2, 0:11, 0:6). Bellinzona (2.) – Küssnacht (2.) 4:3 (2:1, 2:1, 0:1). Illnau-Effretikon (3.) – Seetal (2.) 4:10 (2:4, 0:3, 2:3). Engelberg-Titlis (3.) – Wetzikon (1.) 2:17 (1:5, 1:8, 0:4). Sursee (2.) – Herisau (1.) 3:8 (1:2, 1:2, 1:4). Urdorf (3.) – Zug (2.) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).