Leichtathletik Ein Triumph mit Mehrwert: Sandra Röthlin ist besser denn je nach einem Spezialaufbau An der Schweizer Mehrkampfmeisterschaft verteidigt die Kernserin Sandra Röthlin (25) erfolgreich ihren Titel im Hallenfünfkampf. Jörg Greb 06.02.2023, 17.23 Uhr

Zurück nach Verletzungspause: Sandra Röthlin (Nummer 25) beim Lauf über 800 m. Bild: Hanspeter Roos (Magglingen, 5. Februar 2023)

Auf den ersten Blick könnte dieser Triumph in Magglingen zu einer Fehlinterpretation führen. Bereits im Vorjahr setzte sich die nunmehr 24-jährige Sandra Röthlin im Hallenfünfkampf durch. Und weil mit Rekordhalterin Annik Kälin und Caroline Agnou wiederum zwei Expo­nentinnen fehlten, musste Röthlin erneut Anwärterin auf den Titel sein – eigentlich. Doch dazu gibt es auch eine andere Sichtweise – eine Sichtweise, die den damaligen Erfolg noch erstaunlicher macht und ebenso den neuen.

Röthlin gewann den Titel vor zwölf Monaten trotz einer Stressfraktur im linken Schienbein. Zugezogen hatte sie sich den Bruch bereits im Dezember 2021. Diagnostiziert wurde er allerdings nicht. Die Schmerzen sollten auf eine Skischuhrandprellung zurückzuführen sein, sagte ihr der Arzt. Weil die Schmerzen nach der Schweizer Meisterschaft aber nochmals schlimmer wurden, suchte die Kernserin erneut ärztlichen Rat. Und nun eröffneten die MRI- und CT-Aufnahmen den einschneidenden Befund. Das erforderte von ihr und ihren Trainern ein Umdenken und Geduld. Die Hoffnung auf die Freiluftsaison musste begraben werden. Auf ihrem Instagram-Kanal hielt Röthlin damals fest: «Wir versuchten alles, um rechtzeitig bereit zu sein. Es funktionierte leider nicht.»

Genug Zeit für vorsichtigen Aufbau

Für Sandra Röthlin war es eine weitere Enttäuschung, aber kein Grund zum Verzagen. Schnell konzentrierte sie sich auf Teilaspekte und auf das, was trotzdem ging. Sie stärkte die Rumpfmuskulatur, bediente sich anderer alternativer Trainingsformen. Und sie bewegte sich in Terrains, die sonst kaum zur Geltung kommen, etwa in den ­Bergen. Im Juli gönnte sie sich Ferien – als «vorgezogene Saisonpause».

Ruckstuhl auf Rang 5 Die Altbüronerin Géraldine Ruckstuhl klassierte sich an den Schweizer Fünfkampf-Hallenmeisterschaften im 5. Rang. «In den fünf Disziplinen habe ich bei drei meine Erwartungen erfüllt», bilanziert Ruckstuhl. Sie begann mit einer Zeit von 8,72 über 60m Hürden. «Das war ein sehr guter Lauf für mich», erzählt die am 24. Februar 25-jährig werdende Ruckstuhl. Mit dem Hochsprung-Resultat (1,60) konnte sie dann allerdings nicht zufrieden sein. «Im Hinblick auf die Wettkämpfe im Sommer weiss ich jetzt, dass ich definitiv an den Sprungdisziplinen arbeiten muss.» Die Weite im Kugelstossen (14,18) bezeichnet Ruckstuhl als «solid». Im Weitsprung verbesserte sie sich im Vergleich mit dem Auftritt vor einer Woche in Aubière um 13 Zentimeter (5,71): ein Aufsteller. Über 800m wollte sie unter 2:20 laufen: «Das habe ich mit 2:22,12 nicht geschafft.» (tbu.)

Danach stieg Röthlin in den Wiederaufbau. Der Vorteil: Nun verfügten sie und ihr Trainer Thomy Rymann über Zeit, um diesen vorsichtig zu gestalten. Die ersten Resultate der Hallensaison ermutigten sie schnell. «Die Detailpflege im Aufbau hat sich bezahlt gemacht», sagt sie. Vor allem die verbesserte Rumpf- und Fussstabilität kommt der gelernten Zierpflanzengärtnerin, die aktuell mit einem Teilzeitpensum in der Gastronomie arbeitet und daneben die Handelsschule besucht, entgegen.

Röthlin profitiert von der Gruppendynamik

Glücklich schätzt sich Sandra Röthlin darüber, dass sie wieder siebenmal pro Woche in der kompetitiven Trainingsgruppe mit acht Frauen und einem Mann trainieren kann. «Wir pushen uns, wir profitieren von­einander, für mich gibt es nichts ohne die Gruppe», sagt sie. Gerade sie als Mehrkämpferin profitiert von der Gruppendynamik.

Nach den hoffnungsvollen Einzelresultaten in den letzten Wochen überzeugte Röthlin nun am Meisterschaftstag. Mit 4281 Punkten und einem Vorsprung von 35 Zählern auf die zweitplatzierte Celine Albisser setzte sie sich im Fünfkampf durch. «Ich bin glücklich und sehr zufrieden», sagte die Obwaldnerin. Gegen die starke Konkurrenz – «vor dem Wettkampf sah ich neben mir vier Anwärterinnen auf die Medaillen» – strebte sie ursprünglich einen Platz auf dem Podest an. Röthlin reihte vorzügliche Leistungen aneinander: 8,53 Sekunden im 60-m-Hürdensprint, 1,63 m im Hochsprung, 14,02 m im Kugelstossen, 6,09 m im Weitsprung und 2:19,65 Minuten über 800 m durch. Sie totalisierte eine persönliche Bestmarke. Trainer Thomy Rymann fand dazu lobende Worte:

«Toll, wenn aufgeht, worauf du vorher wochen- und monatelang gehofft hast. Sandra kann nun den Lohn für ihr Dranbleiben ernten.»

Vor ­allem imponiert Rymann, wie Röthlin den Sprungbeinwechsel im Hochsprung realisiert hat und wie sie «endlich» die 6-m-Marke im Weitsprung knackte.

Eine exzellente Hallenform bewies auch Trainingskollegin Julia Niederberger (LA Nidwalden) mit ihrer Bestmarke über 400 m in der Halle. Mit 52,93 Sekunden stiess sie sich an die vierte Position in der Schweizer Allzeit-Bestenliste in der Halle vor – hinter Lea Sprunger, Anita Protti und Regula Zürcher Scalabrin.

Leichtathletik

Schweizer Mehrkampfmeisterschaft. Männer. Hallensiebenkampf: 1. Daniel Malach (Unterstrass) 5278 Punkte. 3. Fabio Kissling (Brunnen) 4638. – 60 m: 1. Pascal Mancini (Estavayer) 6,62. Noah Dje (Luzern) 7,08. Jan Rickenbach (Steinen) 7,35. Fynn Staubli (Zug) 7,41. Marius Bannwart (Luzern) 7,43. Michael Hofmeister (Nidwalden) 7,48. – 200 m: 1. Mathieu Chèvre (Bassecourt) 21,88. Rickenbach 23,52. Staubli 24,31. Hofmeister 24,38. – 400 m: 1. Ricky Petrucciani (Zürich) 46,27. Danilo Küchler (Rothenburg) 51,44. Laurin Grau (Cham) 53,38. Colin Zumbühl (Sarnen) 53,77. – 1000 m: 1. Timo­thée Antier (Nyon) 2:29,24. 8. Luca Moser (Emmenstrand) 2:39,74. – 60 m Hürden (1,067 m): 1. Jason Joseph (Therwil) 7,51. 7. Noah Dje (Luzern) 8,12. – Hoch: 1. Dea Faedi (Basel) 1,97. Sven Rymann (Nidwalden) 1,76. – Stab: 1. Valentin Imsand (Etoiles) 5,50. Leon Krummenacher (Kerns) 3,70. Tim Jakob (Nidwalden) 3,50. – Weit: 1. Raphael Huber (Willisau) 7,52. Rymann 5,90.

U20. Hallensiebenkampf: 1. Andrin Huber (Teufen) 5661. 2. Fabio Küchler (Rothenburg) 5257. – 60m Hürden (0,991 m): 1. Bruno Betz (GER) 7,91 (VL 7,88). 3. Küchler 8,21 (VL 8,08). 8. Sascha Baumgartner (Cham) 9,21. Tobias Zurkirchen (Rothenburg) 9,70.

U18. 60 m Hürden (0,914 m): 1. Matteo De Biasio (Bellinzona) 8,09. 4. Rymann 8,54. 5. Lionel Suter (Eschenbach) 8,67. Leon Krummenacher (Kerns) 8,73.

Frauen. Hallenfünfkampf: 1. Sandra Röthlin (Kerns)

4281. 5. Géraldine Ruckstuhl (Altbüron) 4068. – 60 m: 1. Lena Weiss (Amriswil) 7,30. Julia Niederberger (Nidwalden) 7,57. Michelle Liem (Nidwalden) 7,84. Salome Hüsler (Rothenburg) 7,98. Dafina Zuka (Zug) 8,03. Livia Tonazzi (Brunnen) 8,10. – 200 m: 1. Léonie Pointet (Riviera) 23,72. 2. Niederberger 23,78. Liem 24,74. Hüsler 25,51. Selina Odermatt (Nidwalden) 26,13. – 400 m: 1. Niederberger 52,93. Liem 54,32. Hüsler 56,20. Vera Stocker (Rothenburg) 57,28. Lieke Wehrung (Cham) 58,94. – 800 m: 1. Fiona von Flüe (Cham) 2:09,40. 5. Wehrung 2:13,13. 7. Fabienne Müller (Willisau) 2:14,62. – 1000 m: 1. Jenna Bolumar (InVia Run) 2:57,82. 2. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 2:59,00. – 60 m Hürden (0,84 m): 1. Meret Baumgartner (Bern) 8,18. Hüsler 8,91. – Stab: 1. Romy Burkhard (Fricktal) 3,90. 4. Jessica Auf der Maur (Küssnacht) 3,60. Chantal Scherrer (Willisau) 3,20. – Weit: 1. Ronja Wengi (Zug) 5,95. 2. Livia Tonazzi (Brunnen) 5,94.