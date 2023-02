Ski Nordisch Eine andere Nadine Fähndrich im Teamsprint, Janik Riebli muss auf seinen Sprintpartner verzichten Die Eigenthaler Langläuferin kann nach der Enttäuschung zum WM-Auftakt eine ansprechende Leistung im Teamsprint erbringen. Jörg Greb Jetzt kommentieren 27.02.2023, 16.29 Uhr

Nadine Fähndrich zeigt exzellente Abschnitte im Teamsprint, den sie mit Anja Weber absolviert. Bild: Nordicfocus (Planica, 26. Februar 2023)

Die nordische Ski-WM im slowenischen Planica begann für Nadine Fähndrich mit einer grossen Enttäuschung. Die Luzernerin schied bereits im Halbfinal aus. Doch dazu gibt es eine Erklärung: Das Rennen wurde in der klassischen Technik ausgetragen. Ihre besten Rennen aber sind Fähndrich bis jetzt im Skating gelungen. «Wir waren uns der Herausforderung bewusst und investierten viel ins Klassisch-Laufen, aber offenbar reichte die Zeit nicht mehr, die es braucht, um beim Saison­höhepunkt mit den Besten zu konkurrenzieren.»

Die dreifache Saisonsiegerin bedauerte, dass sie den eigenen Wünschen und Ansprüchen nicht gerecht werden und die enorme Arbeit ihres ganzen Umfeldes nicht honorieren konnte.

Eine andere Nadine Fähndrich präsentierte sich dann aber in jener Disziplin, in der sie vor zwei Jahren mit dem WM-Silbermedaillengewinn ihren grössten Erfolg feierte: im Teamsprint. Nur drei Tage nach der grossen Enttäuschung im Einzel präsentierte sich die 27-Jährige aus Eigen­thal bissig, optimistisch, klug einteilend. Nur, im Vergleich zu 2021 in Oberstdorf war die Ausgangslage eine ganz andere. Mit der jungen, wenig erfahrenen Anja Weber war die Teamzusammensetzung grundlegend anders.

Komplimente für den fünften Platz

Mit zwei exzellenten Abschnitten von Fähndrich resultierte aber ein überraschend gutes Resultat. Hinter Schweden, Norwegen, den USA und Deutschland schob sie sich am Schluss an der Finnin Krista Pärmäkoski vorbei auf Rang 5. Damit waren die beiden Schweizerinnen gar zwei Ränge besser klassiert, als es Fähndrich/Laurien van der Graaff bei Olympia 2022 in Peking gewesen waren. Die Komplimente waren mehr als verdient.

Janik Riebli wird doppelt ausgebremst

Nadine Fähndrich konnte wieder strahlen: «Das war doppelte Freude und geteilter Druck», sagte sie gegenüber SRF. Sie erlebte das Beflügelnde eines solchen Teamsprints einmal mehr – mit einem Resultat, das Optimismus vermittelt. Anja Weber, die Langläuferin und Triathletin aus dem Zürcher Oberland, ist erst 21 Jahre alt und hat noch ein enormes Potenzial. So hielt ­Weber fest:

«Das war erst mein zweiter Teamsprint, und es ist sehr motivierend, mit Nadine zu laufen.»

Einen imposanten Aufstieg als Langlauf-Sprinter hinter sich hat der Giswiler Janik Riebli. In Einzelprüfungen schob er sich verschiedentlich unter die Weltbesten und realisierte Podest- und weitere Spitzenergebnisse. Vor allem mit Valerio Grond brillierte er auch im Team.

Aus einem WM-Exploit von Riebli dürfte allerdings nichts werden. Nicht nur, weil die grösste Chance, das Teamrennen mit Grond, wegen der Erkrankung und des WM-Verzichts des Bündners kompromittiert ist, sondern auch, weil Riebli selber gesundheitlich untendurch musste. «Es ist schon ein Erfolg, dass ich überhaupt hier sein kann», sagt der Obwaldner. Der Traum von einer Medaille war im Einzelrennen mehr als unrealistisch. Janik Riebli musste Rang 43 und das Ausscheiden im Prolog verdauen.

