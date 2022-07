Leichtathletik 400-m-Läuferin Silke Lemmens: «Eine Mujinga im Team, das motiviert gewaltig» Die Baarerin Silke Lemmens will bei ihrer WM-Premiere performen – und all das Neue und Gigantische aufsaugen. Jörg Greb Jetzt kommentieren 15.07.2022, 16.39 Uhr

Silke Lemmens (Mitte) bei ihrem Sieg über 400 m an den Schweizer Meisterschaften. Links Sarah King (LV Langenthal), rechts Julia Niederberger (LA Nidwalden) . Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 25. Juni 2022)

Als «Küken» lässt sich Silke Lemmens nicht bezeichnen. Schliesslich lief sie letztes Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio (mit der 4×400-m-Staffel) und war auch schon Nationalteam-Mitglied bei diversen internationalen Nachwuchstitelkämpfen – mit dem Höhepunkt des Bronzemedaillen-Gewinns vor einem Jahr in Tallinn über 400 m. «Eine WM aber ist neu für mich», sagt die 22-Jährige.

Und erst recht eine WM in den USA – es handelt sich um die erste überhaupt in Amerika. «Das ist etwas ganz Anderes», sagt Lemmens. Sie erklärt: «Fast zwei Wochen vor Ort vorbereiten, die Zeitumstellung und dann das Stadion.» Ausverkauft wird es sein, die Ambiance, welche die 25000 Zuschauer in Eugene (Oregon) erzeugen, ist bekannt als knisternd, euphorisierend. «Ein wirklich cooles Stadion», sagt Lemmens. Sie wird dieses mindestens bei zwei Einsätzen auf der Kunststoffpiste erleben. Sie ist nominiert für die 400-m-Einzel und die 4×400-m-Staffel. «Mich begleitet eine Doppel-Vorfreude», sagt sie.

Die Eltern im Publikum als zusätzlicher Schub

Am Sonntagmittag (21 Uhr MESZ) wird Silke Lemmens ihren Vorlauf bestreiten. Ihre neue persönliche Bestzeit von 52,01 Sekunden, gelaufen unmittelbar vor der Abreise in La Chaux-de-Fonds, beweist ihr, «dass ich in Form bin – und zwar physisch wie mental.» Trotzdem wäre es eine Überraschung, wenn sie in den Halbfinal der besten 24 vorstossen würde. Zu gross ist der Abstand noch zu den Weltbesten (Weltjahresbestzeit Marileidy Paulino: 49,49). Hinzu kommt die Dichte. Unter den 51 400-m-Läuferinnen auf der Meldeliste belegt sie Position 46. «Ich fokussiere mich auf diesen Vorlauf und auf mich», sagt sie. Lemmens will zeigen, dass sie zu Recht nominiert worden ist: Sie peilt eine weitere Steigerung ihrer persönlichen Bestmarke an – sofern denn die Bedingungen passen. Womöglich als Vorteil erweisen könnte sich die frühe Startzeit am Mittag: «Wegen der Zeitumstellung bin ich sowieso früh wach am Morgen.» Und für einen «zusätzlichen Booster» sorgt, dass ihre Eltern anreisen und sie im Stadion unterstützen werden. In Tokio fanden die Wettkämpfe ohne Publikum statt.

Eine zusätzliche Inspiration ist für Silke Lemmens das grosse Schweizer WM-Team mit der Rekordzahl von 25 Athletinnen und Athleten. «Es motiviert, Teil des Aufschwungs der Schweizer Leichtathletik zu sein», sagt sie. Und «besonders toll» findet sie, dass nicht nur Quantität, sondern ebenso viel Qualität vorhanden ist im Team. «Einige von uns haben die Chance, Medaillen zu gewinnen: Das beflügelt.» An Mujinga Kambundji, die aktuelle Hallenweltmeisterin über 60m, WM-Dritte über 200m von 2019 und Olympiafinalistin über 100m im letzten Sommer etwa denkt sie. An Kambundji, die über 100 m, 200 m wie auch mit der Sprintstaffel brillieren will. «Das zeigt, was für Schweizer Athletinnen und Athleten möglich ist. Eine Mujinga im Team, das motiviert gewaltig», sagt sie.

Erfahrungen sammeln für die nächsten Grossanlässe

Auf sich umgemünzt erkennt Silke Lemmens: «Es kann und wird weitergehen.» An die nächsten Weltmeisterschaften 2023, 2025 und 2027 denkt sie. Und gut möglich, dass sie die Erfahrung von dieser WM bereits einen Monat später an der EM in München gewinnbringend ummünzen kann.

In Eugene wird Silke Lemmens zu einer weiteren Startgelegenheit kommen. Wenn sie ihren Einzeleinsatz (oder ihre Einzeleinsätze) hinter sich hat, schwenkt sie um und befasst sich intensiv mit der Staffel. Über genügend Zeit zum Erholen und sich neu fokussieren, wird sie verfügen. Erst am zweitletzten Tag dieser WM, am nächsten Samstag, wird dies der Fall sein. Das Erreichen des Finals am letzten WM-Tag mit ihren 4×400-m-Staffelkoleginnen dürfte allerdings sehr schwierig werden.

