Motorsport Krienser Rennfahrer Yannick Mettler erlebt Nürburgring-Premiere mit Totalschaden Vom Wow-Effekt bis zum bitteren Ende: Yannick Mettler blickt auf ein besonderes 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zurück. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Yannick Mettler am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Bild: PD/Gruppe C Photography

Eigentlich kennt Yannick Mettler den Nürburgring aus dem Effeff. Seit Jahren bestreitet er Wettkämpfe auf der Motorsport-Rennstrecke in Deutschland, zwischen 2017 und 2019 gewann er das 24-Stunden-Rennen in unteren Kategorien sogar drei Mal in Serie. In der Königsklasse GT3 kam der 32-jährige Krienser nun aber zu seiner Premiere. Am letzten Wochenende hoffte er im Team «Schnitzelalm Racing» auf einen Platz in den Top Ten, das Resümee fällt indes ernüchternd aus:

«Wir sind früh ausgeschieden, der Worst Case in einem Langstreckenrennen. Im Moment erhole ich mich also mehr mental als von körperlichen Strapazen.»

Was ist passiert? Nach rund sieben Stunden wurde einer seiner Teamkollegen in einen Unfall verwickelt. Die Ursache dafür ist noch nicht klar, die Wirkung allerdings schon: Der Mercedes-AMG GT3 erlitt Totalschaden. «Wir waren gut im Rennen, pendelten zwischen Platz 15 und 25 – genau da, wo wir sein wollten, um im zweiten Teil in die Top Ten zu sprinten. Dass es so endet, ist sehr ärgerlich», erzählt Mettler, der noch nie ein 24-Stunden-Rennen vorzeitig abbrechen musste.

Mettlers Mercedes-AMG GT3 (vorne) während des Rennens am Nürburgring. Bild: PD/Jan Brucke

230'000 Zuschauer in der Eifel

Unfälle wie diese sind indes keine Seltenheit in der grünen Hölle, Grund hierfür ist der Modus des «Multiclass-Racing». Kleinere Wagen aus tieferen Kategorien mit 200 bis 300 PS treffen auf die Spitzenboliden der GT3-Klasse mit 500 und mehr PS. «Auf der Strecke finden sich extrem unterschiedliche Fahrerniveaus und Geschwindigkeiten. Innert Sekundenbruchteilen muss ich die Entscheidung fällen, wie ich mit Tempo 260 in einer Kurve ein Gefährt mit 180 überhole», sagt Mettler und er betont: «Alles dreht sich ums Verkehrsmanagement, ich muss weit vorausschauen, es geht nonstop um Risikoeinschätzung, um das Überleben eines Abenteuers. Das ist sehr spannend.»

Dieses Vabanquespiel, der Kampf um «Sieg oder Leitplanke», macht das Spektakel am Nürburgring aus. Über das Wochenende pilgerten 230'000 Menschen in die Eifel.

«Die Stimmung ist explosiv, die Show genial und wir sind die Gladiatoren, auf deren Fehler gewartet wird»,

erklärt Mettler. Mit vielen Gelb-Phasen unterscheidet sich der Nürburgring wesentlich von den 24 Stunden in Spa-Francorchamps, wo nur GT3-Boliden am Start sind. «In Spa sprechen wir eher von einem 24-Stunden-Sprint», denn da geht es um konstantes Tempo-Bolzen, um Zehntelsekunden.

Wenn Yannick Mettler der Atem stockt

Der ehemalige GT4-Langstreckenmeister ist sich einiges gewohnt, doch die Kräfte im GT3-Boliden auf dem Nürburgring lösten auch bei ihm einen Wow-Effekt aus. Vor vier Wochen bestritt er mit seinem Team auf der Nordschleife die Qualifiers.

«An einer Stelle fährt man mit 250 km/h in eine Senke. Wegen des Anpressdrucks kannst du für ein, zwei Sekunden nicht mehr atmen.»

Das liebe er, betont Mettler, «das möchte ich wieder erleben». Die Niederlage lässt er deshalb nicht auf sich sitzen und will im nächsten Jahr wieder angreifen.

Das deutsche Privatteam «Schnitzelalm Racing» ist neu in der GT3. Auch wenn es der Name nicht verrät, wirken hier Experten mit Herz und Leidenschaft. Im Vergleich zu Werkteams stehen ihnen deutlich weniger Mittel zur Verfügung. Trotzdem fuhr «Schnitzelalm Racing» in den Qualifiers, auch dank Yannick Mettler, auf Platz zehn und generierte viel Interesse und Erstaunen. «Wir haben ein kleines Statement abgegeben», mit dem Ausfall im Rennen fühle es sich aber wie ein unerledigtes Geschäft an. «Wir hätten viel mehr im Tank gehabt und waren sehr motiviert, um das zu zeigen.»

