Fussball Einfach spitze, dieser Aufsteiger: Der FC Luzern U21 schlägt den Ranglisten-Zweiten aus Nyon Der FC Luzern U21 verblüfft auch im Spitzenspiel der Promotion League und siegt 3:1 gegen Stade Nyonnais. René Barmettler 09.10.2022, 16.21 Uhr

FCL-Stürmer Théophil Bachmann (Mitte) spielt den Ball in Richtung des gegnerischen Strafraums. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2022)

Je höher sie fliegen, desto dünner wird die Luft? Denkste. Die U21-Junioren des FC Luzern, überwiegend mit den Jahrgängen 2003 und 2004 besetzt, wirbeln die dritthöchste Schweizer Liga tüchtig durcheinander. Der Aufsteiger spielte am Samstagnachmittag als Drittplatzierter gegen das zweitplatzierte Stade Nyonnais frech auf und gewann gegen einen starken Gegner, der in die Challenge League aufsteigen will, mit 3:1.

«Wir haben einen guten Lauf», sagte FCL-Trainer Michel Renggli nach der intensiven und kräfteraubenden Partie.

«Durchhalten war angesagt, wir mussten das Spiel zu Ende verteidigen. Es hat Spass gemacht, auch wenn wir zwischendurch unten durch mussten.»

Luzerner behalten bis zum Schluss einen kühlen Kopf

Die Waadtländer waren optisch überwiegend überlegen, so auch in der ersten Halbzeit. Allerdings übertrieben sie es mit dem Offensivspiel. In der 16. Minuten wurde ein Angriff abgefangen, Ronaldo Dantas Fernandes reagierte blitzschnell und schlug einen gescheiten Pass in die Tiefe der gegnerischen Platzhälfte. Der mit einem Profivertrag ausgestattete Stürmer Nando Toggenburger erlief sich den Ball und bezwang Nyon-Torhüter Christophe Guedes Francisco souverän zum 1:0. Lange hielt diese Führung jedoch nicht, allerdings fiel das 1:1 (22.) durch Quentin Fouley nicht unbedingt zwingend. FCL-Goalie Pascal Loretz bekam dann allerdings noch einige Gelegenheiten sich auszuzeichnen. Bereits vier Minuten nach dem Ausgleich verhinderte er gegen Nils Pédat die Führung der Gäste.

In der Pause nahm Nyon einen Doppelwechsel vor. Ein Zeichen, dass Trainer Christophe Caschili mit dem bisher Gezeigten nicht zufrieden war. Doch, was er danach zu sehen kriegte, war keine Besserung nach seinem Geschmack. Es waren die jungen Luzerner, die zwei Mal durch Luuk Breedijk zuschlugen (57./65.). Der Merlischacher ist einer von insgesamt 13 Schwyzern, die in Luzerner Nachwuchsmannschaften ihr Glück versuchen. Mit nunmehr fünf Saisontreffern ist der 18-Jährige intern bester Torschütze und ein weiterer Beleg, wie stark diese Jahrgänge im FC Luzern U21 sind.

Trotz starkem Regen während der zweiten Halbzeit blieb die Partie attraktiv. Nun kam die Phase, die Michel Renggli durchaus Spass machte. «Durchhalten» war jetzt angesagt, denn die Gäste waren bis zum Schlusspfiff nicht gewillt, das Verdikt einfach so hinzunehmen. Der Druck nahm zu, doch nie verloren die Luzerner den Kopf. Vor allem Goalie Loretz (19) behielt jederzeit die Übersicht, konnte sich einige Male auszeichnen. Ausser beim Abschluss von Djoumoi Moussa (88.), doch dieser traf bei seinem gefährlichen Abschluss nur den Pfosten.

Nächster Gegner wird ein Härtetest erster Güte

Die jetzt zweitklassierten Innerschweizer machten auch auf Leader Etoile Carouge Boden gut, der zu Hause überraschend Kriens mit 0:2 unterlag. Chiasso, der nächste Auswärtsgegner des FCL, hat es auch in sich: Die viertplatzierten Südtessiner kassierten nebst zahlreichen gelben Karten bereits sechs Platzverweise – sind also keine Kinder von Traurigkeit. Das wird am nächsten Samstag ein weiterer, lehrreicher Härtetest erster Güte für die jungen Luzerner.

Luzern U21 – Stade Nyonnais 3:1 (1:1)

Leichtathletik-Stadion. – 300 Zuschauer. – Tore: 16. Toggenburger 1:0. 22. Fouley 1:1. 57. Breedijk 2:1. 65. Breedijk 3:1. – Luzern U21: Loretz; Ottiger, Mauricio Willimann, Monney, Ruben Dantas Fernandes; Rupp; Bachmann (71. Martin), Hegglin (83. Alejandro Willimann), Ronaldo Dantas Fernandes, Breedijk (83. Bieri); Toggenburger (71. Villiger). – Stade Nyonnais: Guedes Francisco; Haroun, Strohbach, Sylvestre-brac, Busset; Dega, Gaillard; Pédat (46. Moussa), Fouley, Escorza; Hadji (46. Dugourd). – Bemerkung: 88. Pfostenschuss Moussa.