Die FCL-Noten zum Unentschieden in Lugano.

Fussball Wieder ein Unentschieden: Der FC Luzern ist in Lugano das bessere Team, spielt aber erneut 1:1

Der FC Luzern geht in Lugano durch Asumah Abubakar in Führung. Nach einem VAR-Entscheid kann Zan Celar für Lugano ausgleichen. Die Luzerner belohnen sich in der Schlussphase nicht für ihre überlegene Spielweise im Cornaredo.