Eishockey Als Junior durchgefallen: Jetzt rockt der Urner Oliver Achermann die Swiss League La Chaux-de-Fonds träumt vom Meistertitel in der Swiss League. Auch dank dem Sisiger Oliver Achermann. Ein Anruf vor etwas mehr als einem Jahr verlieh seiner Karriere einen gewaltigen Schub. Das Tor zur National League war offen – zwei Verträge auf dem Tisch. Doch Achermann entschied sich dagegen. Nicola Abt 17.03.2023, 05.00 Uhr

Nicht zu stoppen: Oliver Achermann (links) gehört in dieser Saison zu den besten Skorern in der Swiss League. Laurent Gillieron / Keystone

(La Chaux-de-Fonds, 28. 2. 2023)

Bierbecher fliegen, die Security liegt sich in den Armen und auf der Pressetribüne geht die Neutralität flöten. Das ist Playoff-Eishockey in La Chaux-de-Fonds. Soeben haben die Westschweizer das erste Finalspiel gegen Olten mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Mitten in der Jubelorgie: der Urner Oliver Achermann. Als Center dirigiert er die erste Linie, ist ein Skorer und Leader.

Diese Entwicklung traute dem mittlerweile 29-Jährigen niemand zu. Im Juniorenalter scheiterte er bei Davos. Spielte für den EHC Arosa, HC Prättigau und den EHC Chur. Nach einem Kurzaufenthalt in Schweden versuchte er sich in Österreich. Erfolglos. Zurück in der Schweiz landete der Sisiger beim EHC Visp – in der 3. Linie.

Durchbruch dank Nati-Auftritt

Eine Karriere abseits des Scheinwerferlichts. Bis Achermann im Herbst 2021 einen unerwarteten Anruf erhielt. «Der österreichische Nationaltrainer hat sich gemeldet.» Dank seiner Mutter besitzt er den Pass unseres Nachbarlandes. Für den Stürmer war klar: «Diese Chance will ich packen.»

Die Nati-Auftritte imponierten seinen damaligen Trainer von La Chaux-de-Fonds. Nach der Rückkehr aus dem Nationalteam fand sich Achermann in der Topformation zwischen Sondre Olden und Toms Andersons wieder. Ein Volltreffer. Die drei führen die Skorer-Wertung in den Playoffs an. «Meine Linienpartner sind Extraklasse. Wenn ich freistehe, finden sie mich. Wir verstehen uns fantastisch.»

Angebot des «Herzensvereins» abgelehnt

Auf der Pressetribüne sind sich die Westschweizer Journalisten einig: Achermann ist einer für die National League. Darauf angesprochen antwortet er leicht verlegen: «Ja, wieso nicht. Aber nicht um jeden Preis.» Was er in dieser Saison eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Angebote aus Langnau und Ambri lehnte der Zentralschweizer ab. Insbesondere die Offerte aus dem Tessin brachte ihn ins Grübeln.

Keiner gibt nach: Oliver Achermann (links) im Kampf mit Sean Collins (rechts). Im Playoff-Final zwischen La Chaux-de-Fonds und Olten steht es 1:0 für die Westschweizer. Laurent Gillieron / Keystone

(La Chaux-de-Fonds, 15. 3. 2023)

«Es ist mein Herzensverein», gibt er zu. Trotzdem entschied er sich für die Zweitklassigkeit in La Chaux-de-Fonds. «Ich hätte bei Ambri in der vierten Linie begonnen. Hier bin ich ein Leader, spiele in der ersten Sturmformation.» Die Spielzeit ist ihm mehr Wert als ein paar tausend Franken zusätzlich auf dem Konto. Zudem schätzt er seine derzeitige Wohnsituation, er wohnt direkt neben der Eishalle: «Zweimal umfallen und ich bin zu Hause. Einen besseren Arbeitsweg gibt es nicht.»

Ritual am Mittagstisch

Egal ob Swiss League oder National League, etwas wird immer gleich bleiben: sein «Banden-Ritual». Durch die Türe auf die Spielerbank? Nichts für Achermann. Er steigt jeweils fast bei der Mittellinie über die Spielerbank. Darauf angesprochen, reagiert der Urner überrascht. «Darüber habe ich mir noch gar nie Gedanken gemacht. Vielleicht bin ich zu faul, um den Meter weiter zur Türe zu gleiten», erklärt er augenzwinkernd. Im Wissen um seinen Grundsatz: «Hard work beats talent» (harte Arbeit schlägt Talent).

Rituale gehören zum Hockey-Leben von Achermann. Am Vorabend einer Partie steht eine zwanzigminütige Velo-Session mit Teamkollege Stefan Rüegsegger auf dem Programm. Auch der Spieltag ist klar strukturiert. «Am Mittag gibt es Spaghetti mit Tomatensosse und Poulet.» Danach legt er sich rund eine halbe Stunde aufs Ohr. Minuten vor Spielbeginn findet auf dem Eis ein spezielles Teamritual statt. «Wir schubsen uns gegenseitig in die Bande.» Ein Wachmacher der etwas anderen Art.

Bachelorarbeit muss hinten anstehen

Topfit muss Achermann auch neben dem Eis sein – vor allem im Kopf. Zurzeit absolviert er ein Fernstudium in Jura. Anfang des Jahres hat er alle Bachelor-Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. «Jetzt müsste ich noch die Bachelorarbeit schreiben.»

Das Problem? Die Zeit. Während der Playoffs ist es kaum machbar. Und danach folgen womöglich mehrere Einsätze bei der Weltmeisterschaft. Wegen seiner Leistungsexplosion dürfte es Sommer werden, bis Achermann die Arbeit abgeben kann. Zukunftsmusik. Jetzt liegt der Fokus auf dem zweiten Finalspiel am Freitagabend in Olten.