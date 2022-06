Ambris neues Stadion ist noch zu teuer

Eishockey Auch in Ambris neuem Stadion ist die Stimmung perfekt – aber es ist noch zu teuer Bilanz nach dem ersten Jahr in der Nuova Valascia: Doppelter Umsatz im neuen Ambri-Stadion, aber zu hohe Betriebs- und Personalkosten schmälern den Gewinn. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Ambri-Fans im neuen Stadion. Bild: Michela Locatelli /Freshfocus (Ambri, 14. März 2022)

Der HC Ambrì-Piotta ortete vor dem Umzug ins neue Stadion die grössten Sorgen und Bedenken im Bereich Atmosphäre und Stimmung. Dazu sagt CEO Nicola Mona: «Wir fragten uns, wie wir den Spirit, die Seele und die Begeisterung der Valascia in die neue Arena transferieren. Das ist uns zu hundert Prozent gelungen.» Bereits beim ersten Spiel im letzten September gegen Fribourg (6:2) herrschte eine atemberaubende Atmosphäre.

Ambri-CEO Nicola Mona. Bild: Ruedi Wechsler

Einem Journalisten aus Los Angeles erzählte Mona, dass nicht die Mitarbeiter des HCAP den Verein ausmachen, sondern seine Fans. Mit über 6000 Zuschauer pro Spiel wurden auch in diesem Bereich sämtliche Erwartungen übertroffen. Schwieriger als erwartet verlief hingegen der Betrieb des Stadions: Die budgetierten Betriebskosten wurden um etwa 50 Prozent überschritten. Die Budgetierung war schwierig und erfolgte aufgrund der Erwartungswerte der Ingenieure. Bald ist die Dachisolation angebracht und dann wird die Fotovoltaikanlage auf das Dach montiert. Das senkt die Energiekosten markant.

Enge Platzverhältnisse, zu wenig Verkaufsstände

«Das neue Stadion ist mit diversen Notausgängen, der Hightech-Lüftung, der Heizung, der Beleuchtung oder Feuermeldeanlage viel komplexer», erklärt Mona. «Angst begleitete uns noch zu Beginn der Saison, dass plötzlich während des Spiels der Feueralarm losgeht und sich damit sämtliche Türen öffnen.» Im Gastrobereich hat der Verein mehr erwartet. Er erzielte zwar den doppelten Umsatz im neuen Stadion, aber schrieb den gleichen Gewinn wie in der alten Valascia. Umsatz ist nichts ohne Gewinn. Dabei sind auch die Personalkosten um hundert Prozent gestiegen. Das Gastropersonal beginnt bereits morgens mit den Vorbereitungen und die Nacharbeiten folgen bis lange nach dem Spiel. Am Spieltag stehen insgesamt 250 Personen im Einsatz und dies nicht nur im Gastrobereich. An spielfreien Tagen sind es 14 Angestellte.

Bilder: Urs Lindt / Freshfocus (20. August 2021) 20.08.2021; Ambri-Piotta; Eishockey National League - HC Ambri-Piotta - Nuova Valascia; Rundgang im neuen Stadion Nuova Valascia in Ambri mit Filippo Lombardi Praesident des HC Ambr“-Piotta und dem Architekten Mario Botta. Blick zum alten Stadion Valascia (Urs Lindt/freshfocus) Urs Lindt / freshfocus

Hier Impressionen aus der (fast) fertig gestellten «Nuova Valascia».

«Jetzt geht es um Prozessoptimierungen beim Speiseangebot und um das vorhandene Verbesserungspotenzial auszuschöpfen», so Nicola Mona. «Für die Zuschauer dauerte es in der vergangenen Saison in jedem Bereich viel zu lange und es kam zu grossen Warteschlagen.» Es gebe zu wenig Verkaufsstände und es sei zu eng. Im Aussenbereich sollen nun rund um das Stadion mehr Stände aufgestellt werden. Im VIP Bereich wird es ebenso wichtige Anpassungen geben. Das Angebot, insbesondere im Bereich Dine&View, wird erhöht. Das Interesse an Logen sei riesig und praktisch alle sind für die neue Saison ausverkauft. Bei der Umfrage zur ersten Saison haben sehr viele Fans mitgemacht. Die Inputs werden nun bearbeitet und der Verein versucht sie umzusetzen.

Das war die «alte »Valascia.

Grosse Popularität, wenig Sponsoren

Künftig will der Verein im Marketingbereich einen grossen Schritt vorwärts machen. «Irgendwie tönt es paradox», findet Mona.

«Wir sind der populärste und beliebteste Verein der Schweiz und sind im Sponsoring am Ende der Tabelle. Die Popularität und der monetäre Wert des HCAP ist riesig und das müssen wir ausnützen.»

Der erfolgreiche Saisonschlussspurt habe dabei enorm geholfen und die Euphorie sei vorhanden.

«Im neuen Fanshop wurden wir buchstäblich überrannt und steigerten den Umsatz um 50 Prozent bei fast gleichbleibenden Personalkosten», erwähnt Mona hocherfreut. Die unerwartet grosse Nachfrage brachte wegen verspäteten Anlieferungen den Verein in die Bredouille. Die Weihnachtskollektionen trafen erst im Februar ein und sind nun eingelagert. Es musste improvisiert und lokal in Windeseile produziert werden. Darum kam es auch bei Onlinebestellungen zu mehrwöchigen Verzögerungen.

Für den Stadionnamen gibt es nun konkrete Ansätze. Nicola Mona geht davon aus, dass der HC Ambrì-Piotta mit einem Stadion-Naming-Partner in die neue Saison startet.

