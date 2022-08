Daniele Mona - 40 Jahre lang im Einsatz für Ambri

Eishockey Daniele Mona ist dem HC Ambri-Piotta ein Leben lang treu geblieben Seit über 40 Jahren betreut Daniele Mona (75) als Mannschaftsarzt mit seinem Team die Spieler der Leventiner. Ruedi Wechsler 18.08.2022, 17.15 Uhr

Daniele Mona im Ambri-Training.

Der in Luzern aufgewachsene Tessiner – seine Eltern emigrierten 1937 in die Leuchtenstadt – liess sich in Zürich zum Chirurgen und Sportmediziner aus­bilden. Nach verschiedenen Stationen im Triemlispital, der Universitätsklinik Zürich und in Uster zügelte Mona 1988 nach Lugano. Er wurde Belegarzt im Spital von Bellinzona in der Traumatologie und eröffnete in Sorengo die eigene Arztpraxis. 1982 kam die Anfrage des damaligen Ambri-Piotta-Präsidenten Numa Celio, ob er den Dorfarzt Ennio Rossetti (Vater des damaligen Eishockeystars Luca Rossetti) ersetzen wolle.

Die verletzten Ambri-Spieler reisten nach Zürich

Anfangs leitete Mona ein vierköpfiges Ärzteteam und deckte von Zürich aus sämtliche Spiele des Eishockeyteams ab. Das Modell sorgte bei den Medien für grosses Aufsehen und Begeisterung. Die verletzten Spieler besuchten ihn fortan in Zürich und legten sich dort unters Messer. An den Spielen mit dabei waren meist seine Söhne Nicola (bis vor kurzem noch CEO des HCAP) und Gianluca (langjähriger Torhüter in der höchsten Liga). Begeistert zeigten sich die beiden jeweils, als sie die Spielerkabinen betreten durften. Unterdessen sind es sechs Ärzte, und pro Heimspiel sind immer zwei von ihnen im Stadion, einer ist für das Publikum und der andere für die beiden Teams zuständig.

Für die neue Saison hat Mona seinen Chefarztposten an Bruno Capelli abgegeben. Daniele Mona bezeichnet sich als pragmatisch, das sei als Sportmediziner nötig.

«Ich bin ein Praktiker und muss reaktionsschnell handeln können. Inzwischen bin ich etwas langsamer geworden. Früher war ich immer voller Tatendrang. Ich konnte schlecht ‹Nein› sagen, weil ich niemanden enttäuschen wollte»,

erklärt der 75-Jährige.

Mona war schon als Jugendlicher mit dem Hockey verbunden. Er sagt: «Jeder aus Ambri trägt den Verein im Herzen und ist in irgendeiner Form mit ihm verbunden.»

Mona zu Doppelrunden: «Das zweite Spiel ist Diebstahl am Zuschauer»

Daniele Mona ist kein Befürworter von Doppelrunden. «Wir stellten fest, dass das zweite Spiel innerhalb von 24 Stunden an Qualität einbüsst und sich das Verletzungsrisiko erhöht. Ich sage eher etwas sarkastisch, dass das zweite Spiel ein Diebstahl am zahlenden Zuschauer ist. Wir propagierten die deutschen Doppelrunden, die am Freitag und Sonntag ausgetragen werden. Für die Vereinspräsidenten war der Samstagabend aber immer sakrosankt.» Für ihn als Sportmediziner geniesst die Erholung der Sportler absolute Priorität. Dazu gehören viel Schlaf und gute Ernährung.

Eine Pionierleistung gelang Mona und seinem Team beim Thema ‹Concussion› (Hirnerschütterung). So zum Beispiel mit dem Hybrid-Offside, das die heftigen und unnötigen Checks an der Bande hinter dem Tor entschärft. «Wir boten in diesem Bereich Kurse an und hielten Vorträge. Das Eishockey ist noch schneller, die Openice-Checks sind noch häufiger geworden. An den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 wurden erstmals die flexiblen Banden montiert. Sie sind nun ­weltweit obligatorisch, das hat positive Auswirkungen.» Mona versuchte auch die Trainer anderer Sportarten zu Gunsten der Athleten zu sensibilisieren, um riskante Elemente zu minimieren, ohne den Sport zu zerstören. Eishockey sei beispielsweise ohne Bodycheck undenkbar.

Reaktionsschnell bei verschluckten Zungen

Stark haften bleiben bei ihm die beiden Spieler, die in Kloten und Lugano die Zunge verschluckten. Hier ging es um Leben und Tod, da musste der Sportarzt reaktionsschnell handeln. Selber unter die Haut ging ihm ein Kniestich des Zugers Misko Antisin an Ambri-Superstar Peter Malkov: «Ich operierte Peter während fünf Stunden in minutiöser Kleinarbeit am zerfetzten Meniskus, am gerissenen Kreuz- und Innenband sowie am gebrochenen Schienbein. Mona verzichtete freiwillig in all den Jahren auf Entlöhnung und fügt an: «Solange ich in Ambri arbeite, wird das so bleiben. Dank dem HCAP erreichte ich eine grosse Publicity.» Beeindruckt zeigt sich Mona von Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca: «Ich kenne die beiden von klein auf, und sie sind mit meinen Söhnen gross geworden.» Für ihn sind beide «aussergewöhnliche Persönlichkeiten, welche sich vollkommen mit dem Verein identifizieren.»

Gross war die Freude, als Sohn Nico 2019 zum CEO des HCAP gewählt wurde. Es entstand mit Cereda und Duca eine zusammengeschweisste Crew. Zu den Fluktuationen meint der erfahrene Arzt: «Unter Emilio Juri waren wir viele Jahre ein Verein mit Vorstand. Mit dem Obligatorium zur Aktiengesellschaft wurden wir in die AG geschubst. Da sind Fehler passiert. Einen modernen Verwaltungsrat stelle ich mir anders vor. Die Verbindung zwischen dem Verein und dem Verwaltungsrat hat leider nicht optimal funktioniert. Mein Sohn sieht die Arbeit des Rates differenzierter, man sollte den CEO arbeiten lassen.»