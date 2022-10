Eishockey Verteidiger Dominik Schlumpf verlängert beim EVZ um weitere drei Jahre Der 31-jährige Verteidiger verlängert seinen Vertrag bei den Zugern bis ins Jahr 2026. 11.10.2022, 15.39 Uhr

Von der Kabine aufs Eis: Dominik Schlumpf. Bild: Andy Müller / Freshfocus (Zug, 17. September 2022)

EVZ-Verteidiger Dominik Schlumpf bleibt dem EV Zug treu und verlängert bis 2026. Schlumpf ist während der Saison 2014/15 im Tausch mit Alessio Bertaggia und Calle Andersson vom HC Lugano an den Zugersee gewechselt. Seither hat der Defensiv-Verteidiger für den EVZ 428 Spiele in der National League und 41 Partien in der Champions Hockey League absolviert. Nun verlängert er seinen Vertrag um weitere drei Jahren, wie der EVZ in einer Mitteilung schreibt.

In den vergangenen acht Jahren hätte sich der 183 Zentimeter grosse und 84 Kilogramm schwere Verteidiger zu einem Leistungsträger und zum Unterzahl-Spezialisten entwickelt, heisst es in der Medienmitteilung des EVZ weiter. In der Saison 2021/22 habe er teamintern im «Penalty-Killing» am längsten auf dem Eis gestanden.

«Dominik ist aus unserer Defensive schon fast nicht mehr wegzudenken», lässt sich General Manager Reto Kläy in der Mitteilung zitieren.

Der Sportchef des EV Zug, Reto Kläy. Bild: Urs Flüeler / Keystone

«Mit seinen defensiven und physischen Qualitäten ist er ein absoluter Leistungsträger. Es freut mich, dass wir seinen Vertrag bis 2026 verlängern konnten.»

In den vergangenen Tagen gab der Schweizer Meister bekannt, dass auch die Verträge von Sven Senteler, Fabrice Herzog und Niklas Hansson bis 2026 verlängert wurden. (tos)