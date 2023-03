Die Playoffs: Höhepunkt für die Eishockey-Schiedsrichter

Eishockey Die Liga macht das Schiedsrichter-Leben kompliziert – anders als die Spieler Auch für die Schiedsrichter bilden die Playoffs den Saison-Höhepunkt. Ihr schwieriger Job wird nun noch ein wenig schwieriger. Reto Steinmann* Jetzt kommentieren 10.03.2023, 15.16 Uhr

52 Qualifikationsrunden gehören der Vergangenheit an, sieben der acht Playoff-Teilnehmer stehen fest. Ob Bern oder Kloten der achte sein wird, entscheidet sich am Samstag im Spiel zwischen Bern und Kloten. Für die Spieler, ihre Entourage und die Eishockey-Liebhaber beginnen am Dienstag die wichtigsten sechs Wochen. Die profanen Dinge des Tagesgeschehens verschieben sich temporär in die zweite Reihe.

Schiedsrichter: Wenig wahrgenommen, doch unverzichtbar. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus (Lugano, 18. 2. 2023)

Gleiches gilt auch für die Schiedsrichter. Im Ranking der Wahrnehmung befinden sie sich nicht auf einem der vorderen Plätze, wie es in Anlehnung an den Slogan von Swiss Ice Hockey «No refs, no game» sein müsste. Im besten Fall werden die Unparteiischen nicht kritisiert. Lob wird ihnen nur selten zuteil. Dies auch, weil viele der Regeln recht kompliziert sind und der Kreis der Beobachter, welcher deren Anwendung (oder Nichtanwendung) versteht, eher klein ist. Einigkeit besteht darüber, dass die Regelhüter den schwierigsten Job im Rink haben. Das auf der Galerie installierte Volksgericht verzeiht den Spielern selbst gröbere Schnitzer üblicherweise, während bei den Referees ein Massstab angesetzt wird, der sich im Bereich des Stigmas der Unfehlbarkeit aufhält. Vor allem dann, wenn die georteten Fehler direkt in die Niederlage führen, verkehrt sich auf den Rängen die Toleranz in den Missmut. Der Sündenbock ist gefunden; das Gejammer und Gezeter über das vermeintliche Unrecht wird in gehöriger Lautstärke zelebriert.

Was das Verhältnis der Spieler und Coaches zu den Regelhütern betrifft, begegnet man sich mittlerweile als Partner. Szenen wie im Fussball, wo Besserwisser den Schiedsrichter hordenweise bestürmen oder Coaches an der Seitenlinie dem vierten Offiziellen Zetermordio in die Ohren schreien, sind im Eishockey unvorstellbar. Wenn der Schiedsrichter mit Spielern oder Coaches spricht, geschieht dies üblicherweise in einer normalen Tonlage. Rudelbildungen um den Unparteiischen sind undenkbar, sie würden ihre Fortsetzung unweigerlich auf der für Denkpausen bestens geeigneten Strafbank finden. Selbst bei ungerechtfertigten Strafen lässt sich der betroffene Spieler allenfalls ein Murren in Verbindung mit einem bösen Blick entlocken, mehr nicht. Die Spieler dürfen demnach für sich in Anspruch nehmen, die Aufgabe der Regelhüter nicht zusätzlich zu verkomplizieren.

Schiedsrichter Michael Tscherrig in Aktion. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 15. 2. 2023)

Anders die Klubs und die Liga. Die Installation von Kameras über der blauen Linie für das sichere Erkennen einer Offside-Situation scheiterte auch für die laufende Saison aus Kostengründen. Das Geld wird lieber für die Ausländer Nummer sieben bis zehn investiert. Ebenfalls von den Klubs ist den Schiedsrichtern die Anwendung der Regel «visuelle Torhüterbehinderung» quasi als Goalie-Artenschutz aufgezwungen worden. Selbst ein Aufenthalt im Sekundenbereich im Torraum ohne Berührung des Goalies reicht, um einen Treffer zu annullieren. Dies im Widerspruch zum IIHF-Regelbuch, wo der nicht erlaubte Aufenthalt im Torraum durch einen gegnerischen Spieler eine «beachtliche Zeitspanne» umfassen muss.

In der Ausmarchung um den Titel ist die Zeit der nahezu körperlosen Feinarbeit vorbei. Es beginnt die Phase der verbalen Provokationen, und in den Zweikämpfen wird von Moll auf Dur umgestellt. Die Unparteiischen sind entsprechend gefordert. Als Bestandteil des tollen Produkts Swiss Ice Hockey werden sie ihren wichtigen Beitrag liefern.

* Reto Steinmann ist langjähriger Eishockey-Journalist, war von 2004 bis 2016 Einzelrichter für Swiss Ice Hockey und praktiziert als Rechtsanwalt und Notar in Zug.

