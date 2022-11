Robin Meyer erlernte das Hockey-ABC in Küssnacht

Eishockey Dieser National League Goalie erlernte das Hockey-ABC in Küssnacht Robin Meyer von den Rapperswil-Jona Lakers spielte als Junior in Küssnacht und für Hockey Innerschwyz. Jetzt startet er durch. Robert Betschart Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Torhüter Robin Meyer am Eishockey-Meisterschaftsspiel der National League zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem HC Ambri-Piotta. Bild: Patrick B. Kraemer/ Keystone (Rapperswil, 5. November 2022)

Für den erst 22-jährigen Robin Meyer läuft es in dieser Saison rund. Bei den Rapperswil-Jona Lakers kam er in dieser Spielzeit schon fünf Mal in der National League zum Einsatz. Davon spielte er vier Spiele durch. «Es ist schon sehr cool, wie es in dieser Saison läuft. Dass ich dabei gleich zwei Shutouts feiern konnte, macht es natürlich umso besser», sagt der Hockeygoalie. Seine Fangquote von 91,8 Prozent lässt sich sehen. Dabei blieb er im Spiel gegen Lausanne als auch gegen Ambri ohne Gegentreffer.

Meyer ist in Holzhäusern im Kanton Zug aufgewachsen. Das Hockey ABC erlernte er aber auch im Kanton Schwyz – genauer gesagt beim Küssnachter Schlittschuhklub. «Ich bin ein Spätzünder. Erst im Alter von 10 Jahren stand ich das erste Mal auf den Schlittschuhen. Diesen Rückstand musste ich zuerst aufholen.» Für seine Entwicklung passte der KSC perfekt. Hier konnte Meyer Spielpraxis sammeln, auch wenn das Team nicht immer mit den besten mithalten konnte.

Meyer erinnert sich: «Ich wurde regelrecht abgeschossen. Aber weil ich so viele Schüsse aufs Tor gekriegt habe, habe ich vorher und nachher nie so viel gelernt, wie zu dieser Zeit.» Da war Meyer 15-jährig und noch weit davon entfernt, Profi zu werden. Danach spielte er auch für Hockey Innerschwyz. Er trainierte also neben Küssnacht auch in Seewen. Zudem absolvierte er rund einmal die Woche ein Goalietraining in Zug.

Mit viel Fleiss zum Profi

Im Gegensatz zu den meisten Goalies in der National League gehörte Meyer nie einem Kader der Junioren-Nati an. «Das war für mich nie ein Thema», sagt er, ohne einen Groll zu hegen. Viel mehr schaffte er es mit viel Fleiss zum Profi. «Das Wichtigste ist, dass du den Sport mit viel Freude betreibst, gerne trainierst und die Qualität der Trainings stimmt», sagt der 22-Jährige. Dass er gerne im Tor steht, bemerkte er schon bald. Als er als kleiner Junge mit seinem älteren Bruder Streethockey spielte, stand er meistens im Tor. «Ich mochte es einfach, die Bälle aufzuhalten», sagt er mit einem Lächeln.

Der junge Goalie wechselte nun auf diese Saison hin zu den Rapperswil-Jona Lakers. Davor war er einige Jahre Teil der Nachwuchsorganisation des EV Zug. Sein National League Début gab er für den EVZ vor rund zwei Jahren. Die zwei letzten Saisons spielte er meist in der Swiss League bei der EVZ-Academy, trainierte aber teilweise mit der ersten Mannschaft der Zuger.

«Ich habe in Zug sehr viel gelernt, die Strukturen dort sind einzigartig.»

In Rapperswil sei es etwas familiärer, sagt er. Sonst seien die zwei Organisationen durchaus miteinander vergleichbar, «an beiden Orten wird sehr professionell gearbeitet.»

Dass der ehemalige KSC-Junior bei den Lakers zuletzt vermehrt zum Zuge kam, hat auch mit der Verletzung von Melvin Nyffeler, der nominellen Nummer 1 im Tor der Rapperswiler, zu tun. Wann dieser wieder voll einsatzfähig ist, ist derzeit unklar. Das Ziel von Robin Meyer bleibt aber dasselbe: «Ich möchte möglichst viel Spielpraxis sammeln.» Auf jeden Fall hat der Spätzünder bewiesen, dass er das Zeug zum National League Goalie hat.

