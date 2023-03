Die Tore des Spiels. Video: MySports

Eishockey «Ein kleiner Mann mit grossem Herz»: Lino Martschini feiert einen Moment für die Ewigkeit – und der EV Zug verteidigt Rang sechs Wie aus einem Guss: Ein leidenschaftlicher und disziplinierter EV Zug legt einen starken Auftritt aufs Eis und deklassiert Genève-Servette mit 6:1. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.03.2023, 23.46 Uhr

Lino Martschini lässt sich vom Anhang feiern. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 2. März 2023)

Die Kameras waren auf einen einzigen Mann gerichtet – Lino Martschini, den 168 Zentimeter kleinen Wirbelwind, durch dessen Adern so viel «blau-weisses» Blut fliesst wie bei keinem anderen aktiven EVZ-Profi. In der 36. Minute klopfte ihm auf der Spielerbank so ziemlich jeder auf die Schulter. Und im Publikum brandete ohrenbetäubender Applaus auf. Die Fans auf den Sitzplätzen erhoben sich und heizten ordentlich ein. Sogar die handgezählten 29 mitgereisten treuen Fanseelen vom Genfersee würdigten diesen klubhistorischen Augenblick.

Soeben durfte sich der Stürmer einen Assist zur 3:1-Führung gutschreiben lassen. Es war sein 487. Punkt im EVZ-Dress. Er überholte somit Paul DiPietro und stellte den Allzeit-Punkterekord auf.

Als nach 60 Minuten die Sirene ertönte und Martschini zum Matchwinner gekürt wurde, stellten sich seine Mannschaftskollegen im Mittelkreis auf und ehrten die Bestmarke. Aus den Musikboxen erklang ein Lied der «Toten Hosen»: «An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit». Martschini drehte auf dem Eis eine Ehrenrunde und holte sich den verdienten Applaus ab. Ein unglaublich emotionaler Moment. «Ein solcher Augenblick vor unseren Fans. Es ist für mich eine riesige Freude und Genugtuung, die ich gespürt habe. Und dann noch in einem solch wichtigen Spiel. Es hätte keinen besseren Moment geben können», sagte Martschini, der in den Katakomben von CEO Patrick Lengwiler innig umarmt wurde.

Suri: «Das spricht für den Charakter der Mannschaft»

Martschinis Klubrekord überstrahlte alles und Trainer Dan Tangnes spendete ein grosses Lob: «Ein kleiner Mann mit einem riesengrossen Herz. Er hat sich diese Marke verdient durch seine vorbildliche und professionelle Einstellung. Er ist erst 30-jährig. Ich bin tief beeindruckt.»

Trotz sechs Gegentoren: Genf-Goalie Gauthier Descloux spielt eine gute Partie. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 2. März 2023)

Beim Blick auf die Resultatanzeige musste sich der eine oder andere Zuschauende kneifen, um nicht die Echtheit des Skores anzuzweifeln – 6:1. Der EV Zug wies den Genève-Servette HC deutlich in die Schranken. Notabene jene Mannschaft, die vor der zweitletzten Qualifikationsrunde noch auf dem Leaderthron sass. «Der Schlüssel zum Erfolg war die Konstanz, die wir in dieser Saison immer wieder gesucht haben. Dieser Sieg spricht für den Charakter der Mannschaft. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg», lautete Suris Fazit.

Hansson gelingen bei Comeback drei Assists

Das Verdikt hätte noch höher ausfallen können. Mit 46:17-Torschüssen hatte der EVZ deutliches Übergewicht. Mehrmals scheiterte er am Pfosten oder an der Latte. Weil auch der HC Fribourg-Gottéron gegen Ajoie siegte, liegt der Titelverteidiger vor dem letzten Spieltag einen Punkt vor den Saanestädtern. Mit der top-besetzten Ausländer-Fraktion haben die Genfer in dieser Saison ihre Ambitionen angemeldet. Gleich fünf Akteure sind in der Topskorer-Wertung in den ersten 15 Rängen vertreten. Doch es waren keine Angriffswellen, die auf Goalie Leonardo Genoni zurollten. Ganz im Gegenteil: Die exquisit bestückte Offensive lief auf Sparflamme und tat sich enorm schwer, was auch mit der Kompaktheit und der Spiellust der Zuger zu tun hatte, die Powerhockey zelebrierten. Das 1:1 nach 20 Minuten war ein schlechter Ertrag für den betriebenen Aufwand. Doch die Zuger bewiesen Durchhaltewillen und wurden belohnt.

Für Niklas Hansson ist es das erste Spiel seit dem 19. November 2022. Bild: Pascal Muller / Freshfocus (Zug, 2. März 2023)

Auch personell gab es Neuigkeiten: Beim EVZ steht bald ein neues Gesicht an der Bande: Der Klub verpflichtete den 52-jährigen Schweden Lars Johansson als Assistenztrainer. Dieser komplettiert ab nächster Saison den Coaching-Staff. Er wurde mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.

Und andererseits feierte auf dem Eis Niklas Hansson nach über drei Monaten ein Comeback ohne Fehl und Tadel. Mutig setzte sich der Verteidiger in Szene, steuerte drei Assists bei und brachte Stabilität in die Abwehr.

Ein Tag ganz nach dem Gusto des EV Zug mit Punktekönig Martschini als Hauptdarsteller, der sich die Krone aufsetzte.

Zug – Servette 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Bossard-Arena. – 6742 Zuschauende. – SR Hürlimann/Nord.



Tore: 12. O’Neill (Herzog, Hansson) 1:0. 17. Smirnovs (Miranda, Pouliot) 1:1. 34. Camper (O’Neill, Herzog) 2:1. 36. Simion (Kovar, Martschini) 3:1. 40. Suri (Zehnder, Leuenberger) 4:1. 45. O’Neill (Camper, Hansson) 5:1. 55. Herzog (Hansson, O’Neill/Ausschluss Omark) 6:1.



Strafen: 2 Minuten gegen Zug. 4-mal 2 Minuten gegen Servette.



Zug: Genoni; Djoos, Gross; Geisser, Nussbaumer; Kreis, Hansson; Vogel; Simion, Kovar, Martschini; Herzog, O’Neill, Camper; Allenspach, Senteler, Zehnder; Suri, Leuenberger, Abdelkader; Muggli.



Servette: Descloux; Tömmernes, Jacquement; Eigenmann, Auvitu; Chanton, Karrer; Maurer, Smons; Winnik, Filppula, Praplan; Omark, Jooris, Hartikainen; Smirnovs, Pouliot, Miranda; Bertaggia, Cavalleri, Antonietti.