Eishockey «In Nordamerika können wir vor 20'000 Personen spielen, aber es ist nie so eine Stimmung wie hier»: Warum eine NHL-Legende für zwei Wochen in Ambri aushalf Claude Julien (62) ist Stanley-Cup-Sieger, Weltmeister, Olympiasieger und trägt den Legendenstatus in der NHL. Nun hat er Wissen und seine Erfahrungen beim HC Ambri-Piotta weitergegeben. Wieso er in die Leventina kam und was ihn beeindruckte, erzählt er im Interview. Soraya Sägesser 30.09.2022, 11.00 Uhr

Die NHL-Legende war zu Besuch in der Leventina. Bild: Soraya Sägesser

Sie wirkten wie die «Drei Könige des Tessins». Während in der frühen Geschichte noch von Kaspar, Melchior und Balthasar die Sprache war, hiessen sie in Ambrì Luca, René und Claude. Wo er sonst hinter den besten Eishockeyspielern weltweit steht, hatte die NHL-Legende Claude Julien die Mannschaft des HC Ambri-Piotta vor sich. Mit Headcoach Luca Cereda und Assistent René Matte bildete er das perfekte Trainer-Trio.

Er ist in den 1960er-Jahren in Kanada aufgewachsen. Schon als Kind träumte er, den Stanley-Cup in den Händen zu tragen. Also ein Teil der besten Eishockeymannschaft von Nordamerika zu sein. Als Spieler schaffte er den Durchbruch nicht, dafür als Trainer. Er coachte mit Montréal Canadiens, New Jersey Devils und Boston Bruins, drei der besseren Vereine in der NHL. 2011 ging sein Traum in Erfüllung und er wurde mit Boston Stanley-Cup-Sieger.

In den Jahren danach holte er noch den Titel als Weltmeister und Olympiasieger. Auch erhielt er in der Saison 2008/09 die Auszeichnung als bester Trainer der NHL. Julien hat alles erreicht, was man als Eishockeycoach erreichen kann. Nun gab er sein Wissen in Ambrì weiter.

Wie kommt einer der besten Eishockeytrainer der Welt zu einem Dorfklub wie dem HC Ambri-Piotta?

Claude Julien: Eine Woche vor dem letztjährigen Spengler-Cup erhielt ich eine Nachricht von René Matte. Wir haben in der Junior League in Québec zusammengearbeitet und kennen uns bereits seit über 20 Jahren. Er hat mir damals geschrieben, dass er mich gerne treffen möchte. Mehr hat er mir aber nicht verraten. Ich hätte eigentlich in Davos das Team Canada trainiert, doch der Spengler-Cup wurde abgesagt und so auch unser Treffen. René und ich trafen uns aber an der Weltmeisterschaft in Finnland. Dort hat er mich gefragt, ob ich interessiert sei, nach Ambri zu kommen.

Und was haben Sie gesagt?

Dass ich es mir überlege. Das war im Mai 2022 und in dieser Zeit dauerten immer noch die NHL-Drafts an. Ebenfalls wusste ich nicht, ob ich wieder zurück in die NHL gehe. Deshalb bin ich mit ihm zu einem späteren Zeitpunkt verblieben. Als dann die definitive Anfrage vom HCAP kam und die Drafts vorbei waren, habe ich zugesagt.

Was hat Sie zu Ihrem Entscheid bewogen?

Ich liebe dieses Spiel und bin glücklich, dass ich seit über 30 Jahren Trainer sein kann. Es ist schön, wenn ich so etwas zurückgeben kann. Es gibt Leute, die sich so leidenschaftlich mit Hockey befassen, wie ich es damals machte und immer noch mache. Jeder unterstützt den anderen und man versucht, einander zu helfen. Deshalb war es für mich klar, hierherzukommen.

Stanley-Cup-Sieger, Weltmeister, Olympiasieger – welches war das Highlight Ihrer Karriere als Trainer?

Wenn du in Nordamerika aufwächst, träumst du bereits als Kind von der NHL und dem Stanley-Cup. Ich habe dies geschafft, es war einer der besten Momente in meinem Leben. Die Goldmedaille an den Olympischen Winterspielen landete knapp auf dem zweiten Platz dieser Momente. In Nordamerika wachsen wir nicht mit dem Gedanken auf, die Olympischen Spiele zu gewinnen. Wir denken ans Gewinnen des Stanley-Cups. Aber olympisches Gold zu gewinnen, öffnete meine Augen. Ich realisierte, was dies für eine Leistung war.

Nun waren Sie während zweier Wochen an der Bande des HCAP. Welche Aufgaben hatten Sie dort?

Ich half dem Coaching-Staff weiterzuwachsen. Darum war ich hier als Berater, beobachtete und teilte meine Erfahrungen. Cereda ist ein sehr junger Trainer und hat viel Potenzial. Ich ging mit ihm während des Trainings aufs Eis. Auch sprach ich mit einigen Spielern, aber nicht zu viel. Schliesslich haben sie eigene Coaches. (lacht) Im Endeffekt versuchte ich, so viele Erfahrungen zu teilen, wie ich konnte. Ich bin froh, dass ich in Ambri war und helfen durfte.

Während zweier Wochen bildeten René Matte (von links), Claude Julien und Luca Cereda das Trainertrio in Ambrì. Bild: Michela Locatelli / Freshfocus (Ambri, 17. September 2022)

Wie hat es sich angefühlt, Teil des Teams zu sein?

Es war grossartig. Der Hockeyklub hat mich sehr gut behandelt und liess mich vom ersten Tag willkommen fühlen. Ich liebe es hier. Im Vergleich zu Kanada ist in der Schweiz vieles anders, als ich es mir gewöhnt bin. Aber es ist atemberaubend und ich bin sehr beeindruckt. Das habe ich mir auch immer wieder gedacht, als ich hier zu einem Spiel kam und schaute, wo ich eigentlich bin. Dazu war ich beeindruckt über die grosse Anzahl von Fans und wie lebhaft und stark sie das Team unterstützen.

Was ging durch Ihren Kopf, als Sie das erste Mal die Siegeshymne «La Montanara» hörten?

Es war atemberaubend. Jemand hat mir ein Video davon gemacht. Dieses Video schickte ich sofort nach Hause zu meiner Frau. Es ist sehr anders als bei uns. In Nordamerika können wir vor 20’000 Personen spielen, aber es ist nie so eine Stimmung wie hier. Für mich war das sehr beeindruckend. Ich bin froh, habe ich dies als Video. Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich es allen meinen Freunden zeigen.

Ihre zwei Wochen in der Leventina gingen am Dienstag zu Ende. Werden Sie wieder einmal zurück nach Ambri kehren?

Ich werde zurückkommen, ob als Fan oder Helfer weiss ich noch nicht. Ambri ist ein schöner Ort. Ich liebe die Atmosphäre und habe mich in dieser kurzen Zeit sehr daran gewöhnt. Es war angenehm und ich fühlte mich sicher.

