Eishockey Erst hat der EV Zug Mühe mit dem Aufsteiger, siegt dann aber mühelos 5:1 Der EVZ Zug spielt zum ersten Mal seit 1710 Tagen wieder in Kloten. Das Wiedersehen endet mit einem 5:1-Sieg für die Zentralschweizer. René Barmettler, Kloten Jetzt kommentieren 01.10.2022, 22.43 Uhr

EVZ-Stürmer Carl Klingberg trifft zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Klotens Torhüter Sandro Zurkirchen. Patrick B. Krämer/ Keystone (Kloten, 1. Oktober 2022)

Plötzlich war sie da, die Zuger Leichtigkeit: Innert weniger als drei Minuten schoss der Meister drei Tore und entschied das Spiel in Kloten zwischen der 53. und 56. Die Pucks, die vorher nicht rein wollten, fanden nun den Weg hinter die Torlinie von Klotens Goalie Sandro Zurkirchen. «Wir wussten, dass es nicht einfach wird», sagte EVZ-Stürmer Yannick Zehnder.

«Kloten stand defensiv sehr gut, und wir mussten aufpassen, dass es die kleinen Fehler von uns nicht ausnützt.»

Die Zürcher kassierten ein paar Strafen zu viel. Zug erzielte zwei Treffer in Überzahl, einen bei vier gegen vier. Am Ende machte das den Unterschied.

Zehnders wichtiges schnelles Tor

Am Freitag, 26. Januar 2018, kam es zum letzten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Kloten war dannzumal Tabellenletzter, Zug Zweiter, doch der Gast musste den 3:2-Sieg bis zuletzt erzittern. Acht Zuger Spieler standen auf dem Eis, die auch dem aktuellen Kader angehören, mit Lino Martschini sogar der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 und Assistgeber zum 3:1. Dann trennten sich die Wege: Die Zürcher, die bis dato als die Unabsteigbaren gegolten hatten, stiegen nach 56 Jahren Ligazugehörigkeit ab. Vier Jahre mussten der fünffache Schweizer Meister in der Swiss League ausharren, während dieser Zeit feierte der EV Zug seine Meistertitel zwei und drei.

Nach 1710 Tagen kam es nun zum Wiedersehen, die Vorzeichen standen ähnlich wie damals: Die Zuger als grosser Favorit. Bis zum Freitagsspiel war Kloten noch immer sieglos, lag in Lugano nach acht Minuten 0:2 im Rückstand. Dann schickte Kloten-Coach Jeff Tomlinson den Ex-Zuger Goalie Sandro Zurkirchen für Juha Metsola ins Tor. Prompt siegte der Aufsteiger dank vier Toren in Überzahl noch mit 5:4.

Gegen die Zuger geriet Kloten gar nicht erst in Rücklage. Zwar dominierte Zug, verzeichnete im Startdrittel klar mehr Torschüsse (10:2), musste sich aber in der 12. Minute geschlagen geben: Lino Martschini verunglückte das Zuspiel vor das gegnerische Tor, zu viele Stockschaufeln versperrten den Weg. Alexei Dostoinov bediente den davongeeilten kanadischen Topskorer Jonathan Ang, dieser bezwang EVZ-Goalie Leonardo Genoni zum 1:0, während sein Antipode seinen Kasten im Startdrittel reinhalten konnte.

In der zweiten Pause stimmte das Resultat aus Sicht der Zuger wieder, aber nur bedingt. Zwar führte der Gast nun mit 2:1, hochverdient, aber aufgrund der Chancen hätte die Partie bereits vorentschieden sein müssen (33:10 Torschüsse). Kurz nach Puck-Wiedereinwurf war es Yannick Zehnder, der auf Zuspiel von Tobias Geisser den schnellen Ausgleich erzielen konnte. Zehnder sagte:

«Das war ein wichtiges Tor. Schön war es auch, weil dieses nach einem Bully in der defensiven Bully entstanden war.»

Und dann klappte es auch noch im Powerplay: Die Scheibe lief exzellent von Grégory Hofmann zu Jan Kovar, Carl Klingberg konnte schliesslich ungehindert zur 2:1-Führung einnetzen (29.). Nur 13 Spielsekunden danach durfte Sven Senteler zu einem Penalty antreten: Der sonst so sichere Schütze scheiterte indes an Zurkirchen.

Dario Wüthrich spielt leihweise für Ambri-Piotta

Am Sonntagabend in der Bossard-Arena (20.00, live auf TV24) hat Zug gegen Ambri-Piotta die Möglichkeit, auf die Spitze der Rangliste weiter Boden gut zu machen. Dario Wüthrich, EVZ-Verteidiger, wird in den Reihen der Tessiner auflaufen. Der 23-Jährige wurde bis Weihnachten an die Leventiner ausgeliehen und sollte dort mehr Spielpraxis als zuletzt bei den Zugern erhalten. Am Samstag beim Debüt bei Ambri gegen Rapperswil (4:3 n. V.) stand er über elf Minuten auf dem Eis.

Kloten – Zug 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Stimo-Arena. – 5832 Zuschauer. – SR Urban/Hürlimann.

Tore: 12. Ang (Dostoinov) 1:0. 22. Zehnder (Geisser) 1:1. 29. Klingberg (Kovar, Hofmann/Ausschluss Ang) 1:2. 53. Djoos (Hofmann, Kovar/Ausschlüsse Spiller, Kindschi) 1:3. 55. Senteler (Herzog, Zehnder) 1:4. 56. Hansson (Martschini, O’Neill) 1:5.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kloten; 2-mal 2 Minuten gegen Zug. Kloten: Zurkirchen; Ekestahl-Jonsson, Reinbacher; Peltonen, Nodari; Kindschi, Randegger; Steiner, Deussen; Ang, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Simic; Loosli, Lindemann, Spiller; Dostoinov, Bougro, Obrist.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt). 29. Senteler scheitert mit Penalty an Zurkirchen.

