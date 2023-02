Eishockey Nationale Cupfinals in Luzern: Schon vor dem erstem Bully wird es emotional Am Finalwochenende des National Cup ist die Stimmung in Luzern prächtig. Für den Schweizer Eishockeyverband gibt es aber auch Kritik. Michel Sutter 06.02.2023, 18.19 Uhr

«Jetzt kommen die Glocken», sagt ein Fan im EHC-Arosa-­Trikot auf dem Gang zur Toilette. Tatsächlich sind es Treicheln, die Aroser Anhänger im engen Eingangsbereich des Eiszen­trums Luzern läuten lassen. Dazu gesellt sich ein älterer Herr, der mit einem Megafon die Bündner Fans anheizt. Sie sind am Sonntagabend beim National-Cup-Final zwischen dem EHC Arosa und dem HCV Martigny in der Mehrheit.

Tolle Stimmung beim National-Cup-Final Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023

Dafür können die Walliser für sich beanspruchen, als Erste so richtig für Stimmung gesorgt zu haben: Sechs Minuten vor dem Ende des Frauen-Finals zwischen den ZSC Lions und dem SC Langenthal haben sie zu Dutzenden eine Stehplatzecke in Beschlag genommen und ihre Mannschaft, die erst rund zwei Stunden später spielen sollte, lautstark angefeuert.

Dass die Anhänger der beiden Teams aus der MyHockey League an diesem Sonntag überhaupt im Eiszentrum stehen, haben sie einem Zufall zu verdanken. Für die Halbfinal- und Finalspiele des National Cup, der Nachfolgeveranstaltung des Swiss Ice Hockey Cup und des Swiss Women’s Hockey Cup, hatte sich eigentlich ein Standort aus der Ostschweiz beworben. Da jedoch organisatorische und finanzielle Probleme aufgetaucht sind, musste die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), der Dachverband des Schweizer Eishockeys, einen anderen Standort suchen. Die Wahl fiel schliesslich auf Luzern, weil hier sämtliche Bedingungen erfüllt werden konnten. Ausserdem liege der Ort im Zentrum der Schweiz und sei von überall her gut zu erreichen, so der Verband.

Duell bei den Frauen: Der SC Langenthal spielt gegen die ZSC Lions. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Die Spielerinnen von Langenthal. Eveline Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Natascha Brunner prüft Goalie Caroline Spies. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Vanessa Kleeb in Aktion Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Duell zwischen HCV Martigny und EHC Arosa Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Die Spieler von Martigny mit grosser Konzentration. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Gespannte Martigny-Fans Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Auch die Arosa-Fans sind in ihrem Element. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Stefan Dezi in Aktion Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Hier wurden Handschuhe platziert. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Die Spieler von Martigny feiern den Cupsieg. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Sie haben sich den Pokal verdient. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Der Jubel beim Siegerteam ist gross. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Verbandsdirektor Lars Weibel und Naticoach Patrick Fischer im Gespräch. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023 Sie sind die Champions 2023: Martigny Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023

Fans bemängeln Anspielzeit

Für den HC Luzern, der sich am Wochenende um die Verpflegung der Zuschauenden kümmert, bedeutet das Turnier eine personelle Herausforderung. Insbesondere das Frauenhockeyteam habe am Wochenende einen immensen Einsatz ­geleistet, wie ein Sprecher des HCL sagt. Das Engagement werde unter anderem mit Tickets für die U18-WM in Basel und Pruntrut vergütet.

Am Sonntagabend bekommen die Helfenden dann alle Hände voll zu tun: An den Essensständen drinnen und draussen bilden sich vor der Partie lange Schlangen – und das, obwohl viele Fans sich schon auf den Tribünen einstimmen. Dort sind die Aroser Anhänger in der Überzahl. Kurz vor Spielbeginn zünden sie Wunderkerzen an, während die Martigny-Fans rote und weisse Ballone in die Höhe halten.

Die prächtige Stimmung täuscht darüber hinweg, dass die Tribünen nicht restlos gefüllt sind. Eine Erklärung dafür liefern die Martigny-Fans gleich selbst: Auf einem Transparent beklagen sie die späte Anspielzeit für den Männer-Final, der erst um 19.15 Uhr losgeht. Ein Sprecher des EHC Arosa hatte den Spielbeginn im Vorfeld ebenfalls bemängelt und prophezeit, es würden etwa 100 bis 200 Fans den Weg nach Luzern auf sich nehmen, was für Aroser Verhältnisse sehr wenig sei. Auf der Stehplatztribüne sind es dann wohl eher 200 am Sonntagabend, aber Lücken gibt es dennoch.

Am Ende zählt der Verband rund 780 Zuschauerinnen und Zuschauer während des Männer-Finals. Ihm sei bewusst, dass die Anspielzeit des Männerfinals nicht optimal sei, teilt die SIHF mit. Das Finalspiel habe ­jedoch wegen des Frauen-Finals und des Spiels um Platz 3 der Frauen – beide Spiele fanden ebenfalls am Sonntag statt – nicht früher angesetzt werden können. Es sei dem Verband aber wichtig, sowohl die Halbfinals und den Final der Frauen als auch den Final der Männer am selben Wochenende austragen zu können.

«Dies ist eine Neuheit beim National Cup und hat den Anlass sehr aufgewertet.»

Andreas Tschudi von Arosa in Aktion. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023

Martigny und Arosa liefern sich einen hitzigen Kampf

Die Anspielzeit des Männer-Finals verschiebt sich sogar noch um einige Minuten nach hinten: Erst muss der Staff das Eis von Material befreien, das die Martigny-Fans aufs Spielfeld geworfen haben. Und dann kommt es vor dem ersten Bully beinahe zu einer Massenschlägerei, als Arosas Cedric Sieber und Martignys Frédéric Iglesias aneinandergeraten.

Es folgt ein intensiver, teils hitzig geführter Cupfight, den unter anderem auch der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer vor Ort mitverfolgt. Nach knapp einer Viertelstunde dann Jubel unter den Martigny-Fans: Ihr Team ist mit 1:0 in Führung gegangen. Ein zigfaches «Nein!» hallt durchs Stadion, als ein Aroser nach einem Abschluss nur den Pfosten trifft. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Erst wenige Sekunden vor der Schlusssirene macht Colin Loeffel mit seinem Tor zum 2:0 für Martigny alles klar: Die Walliser holen sich den Pokal, Vorjahressieger Arosa muss sich mit Platz 2 ­begnügen.

Die Spieler von Martigny feiern den Cupsieg. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. Februar 2023

Damit geht ein nervenaufreibendes Cupwochenende zu Ende. Bleibt noch zu klären, ob der Verband die Anspielzeit überdenken will. «Selbstverständlich werden wir nun ein Debriefing machen und schauen, was wir für die kommende Austragung 2024 optimieren können», heisst es auf Anfrage.