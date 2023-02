Die Tore des Spiels. Video: MySports

Eishockey Niederlage, Rekord, Fan-Protest und gemischte Gefühle: Der EV Zug zieht im Penaltyschiessen den Kürzeren Der EV Zug verschläft den Start, wacht rechtzeitig auf und wird im Penaltyschiessen gegen die ZSC Lions (2:3) ausgebremst. Philipp Zurfluh, Zürich Jetzt kommentieren 26.02.2023, 23.47 Uhr

Mit seinem 486. Skorerpunkt im EVZ-Dress egalisiert Lino Martschini den Rekord von Paul DiPietro. Bild: Michela Locatelli / Freshfocus

Als die Sirene zur zweiten Drittelspause ertönte und die beiden Mannschaften in die Garderoben stapften, kam bei Lino Martschini plötzlich Hektik auf und er tigerte auf dem Eis umher. Der Stürmer musste zum Interview bei «MySports» antraben, wusste aber nicht, wohin er sich begeben musste. ZSC-Teamarzt Gery Büsser assistierte freundschaftlich und begleitete ihn an den richtigen Standort.

Der Stürmer konnte später darüber schmunzeln, doch nach dem Spiel war ihm nicht zum Lachen zumute. Er wusste nicht so recht, wie er die 2:3-Niederlage einordnen sollte. «Ich bin enttäuscht, dass wir keine drei Punkte entführen konnten und dennoch habe ich einige gute Sachen von uns gesehen. Jetzt müssen wir unbedingt positiv bleiben.»

Es hätte für Martschini ein perfekter Abend werden können – in doppelter Hinsicht. Er feierte ein persönliches Erfolgserlebnis. Sein Assist zum 2:1 war der 486. Skorerpunkt im EVZ-Dress. Die Identifikationsfigur zog damit in der ewigen Bestenliste mit Paul DiPietro gleich. Er habe in letzter Zeit die Punkte mitgezählt und sei auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden. «Ich freue mich über diesen Meilenstein. Doch schlussendlich ist es eine Nebensache», sagte Martschini.

Texier glänzt als Matchwinner

Trainer Dan Tangnes gab den Matchplan vor: Mit einem Sieg und drei Punkten in der Tabelle zum Sechstplatzierten HC Fribourg-Gottéron vorrücken und damit vor dem Direktduell am Dienstag auf die Saanestädter noch mehr Druck ausüben. Es blieb beim Konjunktiv, weil der ZSC beim Stand von 1:2 nicht zurücksteckte, seine Bemühungen forcierte und sich mit dem Ausgleich in der 58. Minute in die Verlängerung rettete.

Denis Hollenstein, Denis Malgin und Sven Andrighetto: Diese Sturmlinie hat sich bei den Zürchern letzte Saison als «Trio Infernale» bewährt. Kaum eine andere Sturmlinie sorgte in den gegnerischen Abwehrreihen für mehr Unruhe. Weil Malgin in der NHL sein Glück sucht, Hollenstein und Andrighetto ihre Blessuren auskurieren, müssen andere Offensivkräfte in die Bresche springen. So beispielsweise der Franzose Alexandre Texier, der zuletzt zur Höchstform auflief und in vier Partien sieben Punkte produzierte.

Auch gegen den EV Zug waren seine Dienste von Nöten. Sein Handgelenkschuss kurz vor Schluss liess die EVZ-Fans verstummen und den heimischen Anhang auf einen Sieg hoffen. In der Verlängerung waren noch zehn Sekunden zu spielen, da hatte Jan Kovar den Siegtreffer auf dem Stock, doch der Pfosten verhinderte den Auswärtserfolg. Es war Texier, der seinem Team im Penaltyschiessen den Zusatzpunkt sicherte.

Zu Spielbeginn war es minutenlang still geworden im Stadionrund. Beide Fan-Lager taten in Form von Transparenten ihren Unmut kund. Der Grund: Sie mokierten sich über die seit dieser Saison eingeführten Sonntagabend-Spiele.

Die ZSC-Lions sagen Nein zu Hockeyspielen am Sonntagabend. Bild: Philipp Zurfluh

Zwei mickrige Schüsse im Startdrittel

Die Vorstellung des EV Zug war praktisch eine Duplizität der Ereignisse, die sich beim letzten Gastspiel in der Swiss-Life-Arena am 23. Januar abspielten. Damals, nach der 2:3-Niederlage äusserte Trainer Dan Tangnes scharfe Kritik: «Wir waren in den ersten 20 Minuten nur Zuschauer und hätten auch ein Ticket für den Besuch des Spiels bezahlen können.»

Ganz im Gegensatz zum Offensivfeuerwerk in den Startminuten am Samstagabend gegen den EHC Biel, kam der Motor des EV Zug nicht zum Laufen. Es war eine träge, spielerisch dürftige Darbietung. Pässe in den Rücken, ungenaue Spielauslösung und unsaubere Puckannahmen. Genau das Gegenteil, von dem was sich die Zuger vorgenommen hatten. «Wir wirkten gehemmt, fanden keinen Rhythmus», meinte Martschini. Schon die erste Undiszipliniertheit von Sven Senteler, der sich seit Wochen ausser Form befindet, nutzte der ZSC zur Führung. Nur zwei EVZ-Torschüsse notierten die Statistiker nach einem Drittel der Spielzeit.

Egal welche Art von Flüssigkeit die Spieler in der Garderobe zu sich genommen hatten, es wirkte wie ein Energiebooster. Plötzlich traten sie mit einer anderen Körpersprache auf. Die logische Konsequenz: mehr Torchancen. Innert 45 Sekunden schlug es im ZSC-Tor doppelt ein. Zunächst war Kovar nach einer sehenswerten Kombination als Torschütze erfolgreich. Danach profitierte Dario Simion von einem Abpraller.

Am Dienstag im Duell gegen Fribourg-Gottéron will Martschini wieder Vollgas geben – und drei Punkte einfahren.

ZSC Lions – Zug 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) n.P.

Swiss Life Arena. – 11508 Zuschauende. – SR Tscherrig/Dipietro.



Tore: 9. Riedi (Meier, Kukan/Ausschluss Senteler) 1:0. 29. (28:05) Kovar (Suri, Zehnder) 1:1. 29. (28:50) Simion (Martschini) 1:2. 58. Texier (Wallmark) 2:2.

Penaltyschiessen: Roe -, Martschini +, Texier +, Kovar +, Bodenmann -, Senteler -, Lehtonen -, Djoos -, Lammikko +, O’Neill -, Kovar -, Texier +.



Strafen: je 3-mal 2 Minuten.



ZSC: Hrubec; Weber, Marti, Geering, Lehtonen; Trutmann, Kukan; Ustinkov, Meier; Baltisberger, Lammikko, Texier; Bodenmann, Wallmark, Roe; Sigrist, Schäppi, Riedi; Baechler, Bachofner.



Zug: Genoni; Gross, Djoos; Nussbaumer, Geisser; Kreis, Almquist; Vogel; Martschini, Kovar, Simion; Camper, O’Neill, Herzog; Klingberg, Senteler, Allenspach; Zehnder, Leuenberger, Suri; Muggli.



Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Hofmann, Schlumpf, Hansson, Niklas (alle verletzt) und Abdelkader (überzählig). ZSC Lions ohne Andrighetto, Baltisberger, Waeber, Hollenstein (alle verletzt), Guebey, Diem (beide Swiss League), Azevedo Leone und Sopa (krank).