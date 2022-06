Noemi Ryhner wechselt zu Leksands

Eishockey Noemi Ryhner bleibt in Schweden und wechselt zu Leksands Happy End für die Zugerin: Ihr Wunsch, weiterhin in Schweden zu spielen, ist in Erfüllung gegangen. Daniel Monnin 01.06.2022, 13.59 Uhr

Noemi Ryhner, hier noch im Dress von Meister Luleå. Bild: Fredrik Sundvall/ Fotoinorr

Die Schweizer Internationale Noemi Ryhner bleibt in Schweden. Nach der überraschenden Vertragsauflösung beim schwedischen Meister Lulea hat die 22-Jährige nur wenige Wochen später einen neuen Arbeitgeber gefunden. Die Zugerin unterschreibt beim Achten der schwedischen Meisterschaft einen Zweijahresvertrag. Ryhner ist überzeugt, «mit dem Engagement bei Leksands die richtige Entscheidung getroffen zu haben.» Sie habe aus verschiedenen Angeboten – auch von Topklubs – auslesen können.

«Leksands bietet mir die Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, in Leksands neuen Wind ins Team zu bringen und mich zur Leaderin zu entwickeln.»

In der letzten Saison spielte mit Nati-Kollegin Phoebe Staenz bereits eine Schweizerin den ersten Teil der Meisterschaft für den Club aus Mittelschweden. Wann sie genau in den Norden reisen wird, ist zurzeit noch offen. «Möglich ist aber auch, dass ich erst nach der WM von Ende August in Dänemark definitiv umziehen werde.» Die Vorbereitung auf die neue Saison – inklusive der nachgeholten Frauen-WM – wird sie in der Schweiz, unter anderem auch im OYM in Cham, bestreiten.