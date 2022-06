Ambri-Piotta: Der Saisonrückblick von Trainer Luca Cereda

Eishockey Viel Lob trotz Niederlagen: Der Saisonrückblick von Ambri-Trainer Luca Cereda Ambri-Trainer Luca Cereda blickt auf eine bewegte Saison zurück. Das beeindruckende Saisonfinale macht ihm Mut für die Zukunft. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 08.06.2022, 18.45 Uhr

Welch ein Saisonstart: Mit acht Punkten aus drei Spielen startete der HC Ambri-Piotta verheissungsvoll. Vor allem die gelungene Premiere in der schmucken Gottardo-Arena am 11. September übertraf auch stimmungsmässig sämtliche Erwartungen. Da schnellte die Erwartungshaltung in die Höhe und diese musste erst mal verarbeitet werden. Im Dezember musste das Team nach Coronafällen (14 positive Tests) in Quarantäne.

Ambri-Trainer Luca Cereda blickt auf eine bewegte Saison zurück. Bild: Ruedi Wechsler

Auch sportlich lief es in dieser Phase harzig mit sieben Niederlagen aus acht Spielen. Niemand hatte Ambri mehr auf der Rechnung. In der Olympiapause wurde intensiv trainiert. Für die letzten zehn Spiele erstellte Cereda einen Plan: «Wir wussten, dass die nächsten Gegner (zweimal Lausanne und einmal Zug, Anm. d. Red) sehr schwierig zu schlagen sind. Gleichzeitig hatte unser grösster Konkurrent, der SC Bern, ein viel einfacheres Programm und wir waren uns bewusst, dass der Rückstand noch anwachsen kann.»

Sympathie-Welle nach Dokumentation

Die drei erwähnten Partien gingen verloren und der Rückstand auf Bern betrug sechs Runden vor Schluss zehn Punkte. «Nach der 2:8-Klatsche in Zug sagte Leonardo Genoni zu mir, dass wir viel zu hoch verloren hätten», erklärt Cereda, der frühere Erstrundenraft der Toronto Maple Leafs.

Beim anschliessenden Nachtessen mit Präsident Filippo Lombardi und Sportchef Paolo Duca herrschte eine bedrückte Stimmung. Es war aber auch der Abend, wo der finnische Torhüter Janne Juvonen verpflichtet werden konnte. Zwei Tage später stand er gegen Servette im Tor. «Er hat entscheidend zum erfolgreichen Saisonfinale beigetragen», sagt Cereda. Nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen gegen den SCB sei er kritisiert worden, warum er den Goalie kurz vor Schluss beim Stand von 2:2 nicht vom Eis beorderte. Hätten die Berner ins leere Tor getroffen, wäre fünf Runden vor Schluss alles vorbei gewesen.

Nach Meinung des Trainers Luca Cereda sind Dominic Zwerger (links) und Inti Pestoni die Söhne der Leventina. Bild: Bild: Keystone (Ambri, 19. Oktober 2021)

Der HCAP verlor viele enge Spiele, obwohl er mit mehreren Toren im Vorsprung lag. «Der Mannschaft fehlte oft der Killerinstinkt und sie hatte Angst, das Spiel zu verlieren», stellt der Trainer nüchtern fest. Cereda ist der Ansicht, der Klub werde im Norden des Landes mehr geschätzt als im Tessin. Die Medienlandschaft im Tessin stehe dem Verein kritischer gegenüber. Die achtteilige Mysports-Serie, in welcher der Klub in allen Facetten beleuchtet wurde, habe in die Karten gespielt und eine grosse Sympathie-Welle ausgelöst, so Cereda.

Als er mit Duca ein Spiel in Kloten besuchte, hätten sie viele Komplimente bekommen. «Wir würden gute Arbeit verrichten und sollen so weiterfahren. Solche Feedbacks tun der Seele gut», fügt Cereda an, der mit Ambri bald in die sechste Saison startet.

Pestoni: Nicht faul, aber ein Minimalist

Als ungenügend bewertet er die Leistung der Ausländer. Dafür überzeugten die neuverpflichten Schweizer wie André Heim, Dario Bürgler, Inti Pestoni oder Yanick Burren umso mehr. Mit Bürgler hat sich Cereda vor gut einem Jahr in einem abgelegenen Grotto zu Transferverhandlungen getroffen: «Ich gab Dario zu verstehen, dass er von einem Fünf-Sterne-Hotel, dem HC Lugano, in eine Jugendherberge wechseln würde.

Dario ist eine grossartige Persönlichkeit und er hat mit allen anderen Schweizer Neuverpflichtungen die Erwartungen übertroffen.»

Und Pestoni sei nicht faul, sondern eher ein Minimalist. Cereda sagt: «Er wird nie als erster beim Berglauf oben ankommen und hat ganz andere Qualitäten.»

Der Tessiner erzählt noch eine ganz spezielle Geschichte: «Mit dem Österreicher Dominic Zwerger und Inti Pestoni bin ich im Februar auf einen Berg hochgefahren und habe ihnen hoch über dem Tal erklärt, dass sie die Söhne der Leventina sind – Dominic nun mal ein Adoptivsohn aus dem Vorarlberg. Die beiden gehen mit gutem Beispiel auf und neben dem Eis voran.» Und die Vertragsverlängerung mit Zwerger hat Cereda sehr berührt: «Er hat mit keinem anderen Verein verhandelt und wollte unbedingt bei uns bleiben. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.»

