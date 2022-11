EVZ-Sportchef Reto Kläy sucht nach Ersatz für Niklas Hansson

Eishockey «Wir tätigen keinen Panikkauf»: Der EV Zug ist auf Verteidigersuche – eine Herausforderung für den Sportchef Am Montag wurde EVZ-Verteidiger Niklas Hansson am Knie operiert. Je nach Heilungsverlauf droht er länger als drei Monate auszufallen. Sportchef Reto Kläy schaut sich nach einem Ersatz um. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

EVZ-Verteidiger Niklas Hansson ist am Montag am Knie operiert worden. Bild: Philipp Hegglin (Zug, 17. November 2022)

Das Duell zwischen dem sechstplatzierten EV Zug und dem drittplatzierten ZSC Lions wurde dem Namen «Spiel der Woche» gerecht. Für den neutralen Fan war es ein Leckerbissen, für EVZ-Trainer Dan Tangnes eines jener Spiele, die ihn mindestens sieben Jahre haben altern lassen.

Im «Spiel der Kuriositäten» muss sich Leonardo Genoni wie im falschen Film gefühlt haben. Sechs von 20 ZSC-Torschüssen schlagen hinter ihm ein. Trotz unterirdischer Fangquote von 70 Prozent konnte man dem siebenfachen Meistergoalie kaum etwas ankreiden. Bei den drei «Eigentoren» im Startdrittel konnte er wenig bis gar nichts ausrichten und auch bei den anderen Gegentoren ist er von jeglicher Schuld freizusprechen.

Vor dem Heimspiel am Dienstagabend gegen den HC Lugano (19.45 Uhr) ging Tangnes bei der internen Aufarbeitung der 4:6-Niederlage nicht zu stark ins Detail.

«Ich kann dem Team nicht viel vorwerfen. Der Einsatz war da, auch wenn wir Fehler gemacht haben.»

Vor allem in Defensivzone gab es diverse Situationen, in denen die Zürcher einfaches Spiel hatten. Gemäss Verteidiger Samuel Kreis habe es an der Abstimmung und der Kommunikation bei der Rückwärtsbewegung gefehlt. «Wir müssen uns gegenseitig besser unterstützten. Zudem sind wir nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen», kommentierte Kreis selbstkritisch.

Ist Hansson erst in den Playoffs wieder fit?

Das Fehlen von Abwehrchef Niklas Hansson ist spürbar. Der 27-Jährige wurde am Montag am Knie operiert. Wie lange der Heilungsprozess beim Schweden dauern wird, ist schwierig abzuschätzen. Mit einer Rückkehr rechnet der EV Zug frühestens Mitte Februar. Im schlimmsten Fall droht er den Playoff-Start (14. März) zu verpassen. Kreis sagt:

«Niklas kann man nicht eins zu eins ersetzen. Egal ob vor dem eigenen oder vor dem gegnerischen Tor. Wenn man ihn braucht, ist er immer zur Stelle.»

Der im Sommer 2021 von Rögle transferierte schwedische Internationale bewältigte in der letzten Saison am meisten Eiszeit aller EVZ-Spieler. Er füllte die grossen Fussstapfen des langjährigen Captains und Abwehrchefs Raphael Diaz voll aus und war mit seiner Passqualität, Schussstärke und Spielübersicht ein würdiger Nachfolger.

Verteidiger Samuel Kreis (rechts) im Zweikampf mit Ex-Zuger Jérôme Bachofner. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (27. November 2022)

Ein zusätzlicher Verteidiger würde dem EV Zug gut anstehen, zumal Nico Gross nach einer mehrfachen Kieferfraktur erst im neuen Jahr wieder voll mittun kann. Tangnes sieht Handlungsbedarf. Mit Hansson fehle eine Leaderfigur, «die jeder Trainer gerne im Team hat, aber ich verfalle jetzt nicht in Hektik, wenn sich in den nächsten Tagen keine Lösung abzeichnet». Lamentieren will der Coach nicht. Er weiss, die Konkurrenz hat ebenfalls mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

Aufgrund des langwährenden Ausfalls von Hansson lastet die Verantwortung auf anderen Schultern wie jenen von Kreis. Dieser meint: «Jetzt bekommen andere Verteidiger mehr Eiszeit. Das gilt es zu nutzen. Jeder muss sich beweisen.»

Sportchef Reto Kläy. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Kläy: «Die Spieler stehen nicht Schlange»

Obwohl Tangnes und Sportchef Reto Kläy vollstes Vertrauen in die Equipe haben, könnte demnächst ein neuer Defensivakteur auf der Matte stehen, wie Kläy in Aussicht stellt. Über eine längere Dauer könne das Fernbleiben von Hansson nicht kompensiert werden.

Das Anforderungsprofil des neuen Verteidigers sieht laut Kläy wie folgt aus: «Es soll ein erfahrener Zwei-Weg-Verteidiger sein, der Verantwortung übernimmt, offensive Qualitäten mitbringt und uns im Powerplay weiterhilft.» Der Markt in Nordamerika aber auch in der russischen KHL würde momentan nicht viel hergeben. Deshalb seien ihm bislang auch keine Verteidiger auf dem Silbertablett angeboten worden. «Die Spieler stehen nicht Schlange, weil der Markt sehr ausgetrocknet ist.»

Von einem Verlegenheitstransfer sieht Kläy ab. Er legt grossen Wert darauf, dass der Zuzug nicht nur gemessen am spielerischen Können ins EVZ-Gebilde passt, sondern auch menschlich: «Wir sind nicht nervös und tätigen keinen Panikkauf.» Manchmal müsse man sich in Geduld üben. «Vielleicht geht plötzlich irgendwo eine Türe auf», sieht Kläy die Chancen intakt, einen Hansson-Ersatz in Bälde zu finden.

