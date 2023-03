Eishockey: Das ist im WM-Koffer der Nati-Spielerinnen

Eishockey-WM in Kanada Nati-Spielerinnen verraten: Das darf in ihrem Koffer nicht fehlen Die WM-Vorbereitung läuft. Am Samstag fliegt die Frauen-Eishockey-Nati nach Kanada. Das letzte Training auf Schweizer Boden verlief nicht optimal. Trotzdem sind die Ambitionen hoch. Bevor es ernst gilt, plaudern einige Spielerinnen über ihren Koffer-Inhalt. Nicola Abt Jetzt kommentieren 24.03.2023, 09.37 Uhr

Letztes Training auf Schweizer Boden vor der WM: Nati-Coach Colin Muller gibt klare Anweisungen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

(Cham, 22. 3. 2023)

Das Eis glänzt, die Pucks liegen bereit, das Trainerteam der Frauen Eishockey-Nati wartet an der Bande. Nur etwas fehlt: die Spielerinnen. «Sie stecken im Stau», ruft ein Staff-Mitglied. Feierabendverkehr. Die Tücken der Arbeitswelt. Es ist 18.30 Uhr. Soeben hätte das Training in der Eishalle im Leistungszentrum (OYM) in Cham beginnen sollen.

Am Samstag fliegt die Mannschaft an die Weltmeisterschaft nach Kanada. «Wir haben hohe Ambitionen», sagt Lars Weibel, Direktor der Schweizer Nationalmannschaften. Der Halbfinal ist das Ziel. Nati-Coach Colin Muller spricht von einer Medaille. «Wir kämpfen um Bronze. Es wird Zeit, dass wir ein grosses Spiel gewinnen.»

Seit dem Bronze-Coup an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi warten die Schweizerinnen auf einen Exploit. Wieso nicht gleich mit Gold oder Silber zurückkehren? «Die sind normalerweise für die USA und Kanada reserviert», erklärt Muller. Zu gross ist der Abstand auf die beiden Topnationen.

Süsses Koffer-Geheimnis

Um 19.43 Uhr kann es losgehen in Cham. Die Nati-Spielerinnen haben ihre Arbeitskleider gegen die Hockey-Ausrüstung getauscht. Nicht alle sind anwesend. Wer im Ausland spielt, stösst erst am Samstag zur Mannschaft.

Coach Muller gibt auf Englisch Anweisungen. «Only one puck» («nur ein Puck»), schreit er. Auf engstem Raum passen sich die Nati-Cracks die Scheibe zu. Danach folgen eine Reihe von Torschussübungen. Sinja Leemann knallt den Puck unter die Latte.

Sinja Leemann freut sich über einen Treffer im Training. Ob sie auch an der WM erfolgreich ist? Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

(Cham, 22. 3. 2023)

Ein Staff-Mitglied feiert sie ab. Ihre Teamkollegin jubeln. «Wir sind eine tolle Gruppe», wird sie später sagen. Und verrät ein süsses Geheimnis: «Schokolade darf in meinem Koffer nicht fehlen.» Diese esse sie nur an freien Tagen, meint Leemann lachend.

Mannschaft bei Laune halten – doch wie?

Lena Marie Lutz, die in der kommenden Saison beim EVZ spielt, liebt es zu schlafen. Für sie ist klar: «Ich packe sicher mein eigenes Kissen ein.» Auf dem Bett von Nadine Hofstetter liegt ein Geschenk ihres Freundes – egal wo sie ist. Um was es sich handelt? «Ein Plüschbär mit einem Herz darauf», sagt Hofstetter, die bei der Schwyzer Kantonalbank arbeitet.

Coach Muller kämpft beim Packen seit Jahren mit den gleichen Problemen: «Ich nehme immer zu viele Kleider mit.» Einmal in Kanada gelandet, wird der 59-Jährige ganz andere Sorgen haben. Drei Wochen muss er seine Mannschaft bei Laune halten. Lagerkoller vermeiden. «Die Stimmung ist nicht immer gut, das kannst du vergessen! Es gibt mindestens fünf bis sechsmal pro Turnier kleine Streitereien oder mentale Zusammenbrüche, weil eine Spielerin mehr von sich selbst erwartet.»

Gute Laune bei Nadine Hofstetter (links) und Stefanie Wetli (rechts). Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

(Cham, 22. 3. 2023)

WM-Aus für Zugerin

Der Nati-Trainer, der früher verschiedenste Männer-Teams gecoacht hat, weist bei diesem Punkt auf geschlechtliche Unterschiede hin. «Die Frauen sind sensibel, während die Männer ihre Emotionen weniger zeigen. Sie wollen stark sein.»

Um das Wohlbefinden möglichst hoch zu halten, plant Muller verschiedenste Dinge. «Wir geben ihnen einen Tag frei oder unternehmen Aktivitäten neben dem Eis.»

Davon wird die Zugerin Noemi Ryhner nichts mitbekommen. Der WM-Traum der künftigen EVZ-Spielerin platzte kurzfristig. «Mein Körper lässt es im Moment nicht zu», wird sie in einer Medienmitteilung zitiert. Die Schweizerinnen starten am 6. April gegen Gastgeber Kanada in die WM.