Emmenbrücke: Olivia Bacsa ist Schweizer Meisterin im Eiskunstlauf

Eiskunstlaufen Schweizer Meisterin bei den U14: Ein Toptalent aus Emmenbrücke tritt ins Scheinwerferlicht Olivia Bacsa ist eines der grössten Schweizer Eiskunstlauftalente. Die 13-jährige Emmenbrückerin hat grosse Träume, kennt aber auch die Schattenseite ihres Sports. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.16 Uhr

Olivia Bacsa gewann Anfang Februar in Heuried ZH den Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie U14. Sie will es weit bringen in ihrer Karriere. Bild: Max Keyen (11. Februar 2023)

Mexiko. Playa del Carmen an der Karibikküste. Meer, Sonne, Ferienfeeling pur. «Ich geniesse es», berichtet Olivia Bacsa, «wir sind am Strand, schnorcheln, schwimmen mit Delfinen und geniessen das Zusammensein mit Cousin und Cousine, die wir fast nie sehen».

Die 13-jährige Emmenbrückerin erholt sich mit ihrer Familie bei ihrem Onkel, der seit 30 Jahren in Mexiko lebt. Während zwei Wochen steht nicht die harte Arbeit auf dem Eis, sondern das Ausspannen bei sommerlichen Temperaturen im Mittelpunkt. «Wir müssen aufladen, brauchen Vitamin D», sagt Elmira Bacsa, Olivias Mutter. «Davon haben Eiskunstläuferinnen grundsätzlich zu wenig.»

Olivia Bacsa zählt in der Schweiz zu den grössten Talenten im Eiskunstlauf. Anfang Februar gewann sie ihren ersten Schweizer-Meister-Titel, in der U14-Kategorie wies sie die Konkurrenz ebenso in die Schranken wie kurz zuvor bei einem internationalen Event in Oberstdorf. Zur Belohnung durfte sie im Zürcher Hallenstadion in der Pre-Show der Eiskunstlauf-Gala Art on Ice auftreten.

Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauern spendeten ihrem Soloauftritt, den sie mit dem früheren Weltmeister Stéphane Lambiel entwickelte, warmen Applaus. «Eine einmalige Sache» sei dies gewesen, berichtet Elmira Bacsa. «Normalerweise schauen mir nicht so viele zu, es war cool», findet Olivia.

Bereits mit 3 Jahren auf dem Eis

Mit dem Aufgebot bei Art on Ice glückte Olivia Bacsa erstmals der Schritt ins Scheinwerferlicht. Ihr Interesse für den Tanz auf Schlittschuhen entflammte allerdings viel früher, schon als 3-Jährige machte die Tochter einer Russin und eines gebürtigen Schweizers aus Ebikon in der Hochdorfer Eishalle erste Schritte auf der glatten Unterlage. «Sie hatte Angst, liess die Hand der Trainerin nicht los», erzählt Mutter Elmira Bacsa. Und mit einem Lachen fügt sie an:

«Ich wollte einfach, dass sie eine Runde drehen kann und sich wohlfühlt, wenn sie später mit der Schule eislaufen geht. Ich bewegte mich als Jugendliche auf dem Eis wirklich unmöglich, das habe ich mir für meine Tochter nicht gewünscht.»

Aus dem Versuch entpuppte sich eine Leidenschaft, «der Eiskunstlauf hat uns erobert», erklärt Elmira Bacsa. Seit rund elf Jahren ist Olivia nun dabei – und wer einen Blick auf ihr Trainingsprogramm wirft, stellt fest: Es ist weit mehr als ein Hobby. Fünf bis sechs Mal pro Woche übt sie zwei bis vier Stunden auf dem Eis, hinzu kommen Ballett- und Tanzunterricht, Kraft- und Konditionseinheiten, Physiotherapie und Stretching.

Und, nicht zu vergessen: der beträchtliche Reiseaufwand, das Pendeln zwischen ihrem Wohnort in Emmenbrücke, der Sportschule in Kriens und ihrem Verein, dem Dübendorfer Eislaufclub.

Harte und lehrreiche Zeit in Russland

Dübendorf zählt zu den erfolgreichsten Klubs im Schweizer Eiskunstlauf. Olivia Bacsa wechselte 2016 als 6-Jährige zu den Zürchern, um sich optimal fördern zu lassen. Eine ihrer Trainerinnen ist Linda van Troyen, eine renommierte Ausbildnerin aus Belgien. «Olivias Stärke war schon immer das Künstlerische, technisch war sie anfangs aber noch nicht so gut», erinnert sich van Troyen. Mittlerweile hat sich dies verändert, Olivia besitze Weltklassepotenzial, «sie kann es in die Top 15 schaffen, vielleicht sogar höher».

Bevor ihr Stern aufging, zogen allerdings dunkle Wolken über das Himmelsgebälk. 2020 zog Olivia für ein Jahr nach Russland in die Heimat ihrer Mutter, lebte bei den Grosseltern in Moskau und registrierte sich in der russischen Eiskunstlaufausbildung. «Das verlief nicht optimal», erzählt Linda van Troyen. «Das Training dort ist viel intensiver. Hinzu kam, dass wegen Corona die Eishallen geschlossen wurden und nur Krafttrainings möglich waren.»

Olivia Bacsa verlor Lust und Freude an Kurzprogramm und Kür, es ging gar nichts mehr. «Als sie zurückkam, musste sie sich zunächst finden, bevor sie wieder auf das Eis ging. Diese Erfahrung hat sie mental aber enorm gestärkt», erzählt ihre Mutter Elmira Bacsa. In Dübendorf fand sie allmählich wieder den Zugang zum Eiskunstlaufen, die Techniktrainings wurden intensiviert – und als sich der Erfolg einstellte, stieg auch die Motivation.

Kosten: Tausende Franken pro Monat

«Sie war glücklich, plötzlich passierte etwas», sagt Trainerin Linda van Troyen.

«Das tänzerische Talent hatte Olivia schon früher, nun springt sie auch sehr stark, beherrscht alle Dreifachsprünge.»

Der Antrieb, besser zu werden, ist zurück, «ich wüsste nicht, was ich ohne Eiskunstlaufen machen würde», versichert Olivia. Und Mutter Elmira betont: «Hätte sie keine Motivation mehr, würden wir aufhören. Ohne inneren Willen geht nichts.»

Der Aufwand nämlich ist riesig, auch finanziell. Pro Monat kostet Olivias Eiskunstlaufkarriere Tausende von Franken. Hilfe innerhalb der erweiterten Familie und ein Förderprogramm von Swiss Ice Skating sorgen für etwas Entlastung. Und so stellt sich die Frage, wie es gelingt, die Balance zwischen Spitzensport und Kindsein zu halten. «Der Ausgleich ist sehr wichtig», weiss Elmira Bacsa, am Montag und am Mittwochnachmittag habe Olivia keine Trainings, dann treffe sie sich mit Kolleginnen oder fröne ihrem Hobby, dem Zeichnen.

Kampf gegen Ausbeutung von Wunderkindern

Die Athletinnen erreichen früh Weltklassereife, oft vor dem Abschluss der Pubertät. «Wenn sich die Hüfte entwickelt, wird Eiskunstlauf für eine Frau technisch schwieriger», erklärt Linda van Troyen. Umstände, die tragische Schicksale generierten. Burn-out, Essstörungen, Dopingvergehen oder Verletzungen sind die Folge, wenn eislaufende Wunderkinder ausgebeutet werden.

Der Eislaufweltverband hat deshalb reagiert und das Mindestalter bis Olympia 2026 von 15 auf 17 Jahre angehoben. Ob das Problem bei der Wurzel gepackt wird, bezweifelt van Troyen allerdings: «In gewissen Ländern ist nicht auszuschliessen, dass dank Doping 18-Jährige wie 13-Jährige aussehen.»

Und damit zurück zu Olivia Bacsa und ihren grossen Träumen im Eiskunstlauf. Die 13-jährige Emmenbrückerin wird die U15-Kategorie überspringen und fortan bei den Juniorinnen (bis 19) starten. Damit kann sie auch an der hochklassigen Grand-Prix-Serie des Weltverbands teilnehmen.

Inspiriert wird sie von der Russin Anna Schtscherbakowa, der aktuellen Olympiasiegerin. «Sie macht jede Bewegung bis zum Schluss, es fehlt kein Detail», erzählt Olivia Bacsa und hält fest: «Später möchte ich auch an EM, WM und Olympia dabei sein.»

