Livio Wenger will an der Eisschnelllauf-WM eine Medaille

Eisschnelllauf «Beim Positionskampf geht's zur Sache»: Fünf Gründe, weshalb Livio Wenger aus Schenkon eine WM-Medaille gewinnt Livio Wenger ist der erste Schweizer Eisschnellläufer mit einer EM-Medaille. Bei den Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen gehört der 30-Jährige im Massenstart zu den Favoriten . Fünf Gründe, weshalb der Schenkoner beim Saisonhighlight am 4. März erfolgreich sein wird.

Nicht nur wegen der EM-Silbermedaille gehört Livio Wenger zu den Favoriten beim WM-Massenstart im niederländischen Heerenveen. Es gibt noch weitere Hinweise, weshalb er an der WM am 4. März erfolgreich sein wird.

Seine Formkurve stimmt – Bronze beim Weltcup

Nach den Olympischen Spielen in Peking gönnte sich Livio Wenger eine Auszeit vom Eisschnelllauf. Statt auf Sommereis zu trainieren, bestritt er einige Inlineskate-Rennen, um den Kopf freizubekommen. Das Training auf dem Eis begann er deshalb einen Monat später als die anderen Athleten. «Es war klar, dass ich zu Beginn der Saison noch nicht vorne dabei bin», sagt der 30-Jährige.

Livio Wenger will im Massenstart um die WM-Medaillen mitkämpfen. Bild: Dean Mouhtaropoulos

Im Januar schwächte ihn noch eine Erkältung, er konnte beim Weltcup in Kanada nicht sein volles Potenzial ausschöpfen. In Polen verbesserte er im Februar seine Laufzeiten in den Einzeldisziplinen. Beim Massenstart gewann er Bronze, obwohl es ein «sehr langsames Finalrennen» war und Wenger die schnellen Rennen bevorzugt. Die 16 Athleten laufen aus taktischen Gründen langsamer, als sie könnten.

Konditionell waren Halbfinal und Final am selben Tag kein Problem für Wenger und seine taktische Strategie ging auf. «Meine Form ist ansteigend, die WM habe ich langfristig geplant.» An der WM erwartet Wenger einen schnellen WM- Final und somit einen Rennverlauf, der ihm mehr liegt.

Die Generalprobe ging schief

Beim letzten Weltcup der Saison lag Wenger vor der zweitletzten Runde auf einer guten Position, doch es kam zu einem unschönen Zwischenfall. Auch der koreanische Athlet wollte diese Ausgangslage für den Zieleinlauf, er zog innen an Wenger vorbei und berührte ihn an der Hüfte. Wenger verlor die Balance und stürzte. Was genau passiert ist, lässt sich nicht nachvollziehen. Der Videobeweis fehlt, aber: «Es braucht schon viel, um mich zum Fallen zu bringen», sagt Wenger.

Beim Massenstart ist die Renntaktik entscheidend: 2021 liegt Livio Wenger im WM-Halbfinal vorne. Bild: Peter Dejong / AP (Heerenveen, 13 Februar, 2021)

Der Koreaner wurde Zweiter; Wenger erreichte als 13. das Ziel. Er lernt daraus, ohne verbittert zu sein: «Ich war sauer, aber beim Massenstart passiert das: Beim Positionskampf geht’s zur Sache. Lieber an der Hauptprobe stürzen als an der WM.» Vielleicht sei er auch etwas zu relaxed gewesen, in Heerenveen wird er sich aber nicht mehr wegschubsen lassen.

Unter den Favoriten im Massenstart

Dass er bei Grossevents einen kühlen Kopf bewahren kann, hat er bereits bei der EM 2022 gezeigt: Er schrieb Schweizer Sportgeschichte und wurde Vize-Europameister. Bei Olympia erreichte er bisher Rang 4 in Pyeongchang 2018, in Peking 2022 landete er auf Rang 7.

Seinen grössten Erfolg erreichte Livio Wenger mit dem Gewinn der EM-Silbermedaille vor einem Jahr. Am Samstag soll eine WM-Medaille folgen. Peter Dejong / AP (Heerenveen, 9. Januar 2022)

Seine grösste Konkurrenz um die WM-Medaillen sind Olympiasieger Bart Swings aus Belgien, der Italiener Andrea Giovannini und Bart Hoolwerf aus den Niederlanden. In der Weltcup-Gesamtwertung belegt Wenger hinter ihnen den vierten Rang. Er hat den Vorteil, dass er an der WM nur im Massenstart startet, während seine Konkurrenz noch andere Rennen in den Beinen haben werden.

Viel Erfahrung in Wettkampfsituationen

Seit einer Woche ist Wenger in Heerenveen. Intensive Trainingseinheiten gibt es vor der WM nur noch wenige, stattdessen steht Erholung auf dem Programm. Neben regenerativen Velo-Einheiten und lockeren Joggingrunden, wird auf dem Eis für den letzten Feinschliff gesorgt. Ist die Kurvenlage perfekt und stimmt die Spritzigkeit? Ansonsten kann man so kurz vor dem Wettkampf nicht mehr viel machen, ausser sich zu entspannen: Etwas, das ihm in der Vergangenheit durchaus Schwierigkeiten bereitet hat. «Früher habe ich vor einem wichtigen Wettkampf viel gegrübelt», gibt er zu.

Die WM in Heerenveen ist der Saisonhöhepunkt für Livio Wenger. Bild: PD

In den letzten Jahren konnte er Erfahrungen sammeln und weiss mittler­weile, wie er mit der Anspannung umzugehen hat. Die Ablenkung gelingt ihm besser: Er beantwortet E-Mail-Anfragen und geht mit den Teamkollegen spazieren oder gemütlich zum Abendessen.

Grosse Motivation fürs Saisonhighlight

«Ich wäre enttäuscht, ohne WM-Medaille zurückzukommen», sagt Wenger. Er ist top motiviert. Das Podium beim Weltcup in Polen und seine guten Trainingszeiten zeigen ihm, dass er Chancen hat, um die Podestränge mitzukämpfen. «Meine gesamte Saison war zwar nicht ideal, aber beim Massenstart am Samstag ist alles möglich.» Es sei immer ein Privileg, an einer Weltmeisterschaft dabei zu sein: «Ich freu mich einfach, laufen zu dürfen und wieder an einer WM starten zu können.» Auch die besondere Atmosphäre in Heerenveen geniesst er. Das Stadion ist komplett ausgebucht und wird voll sein mit «verrückten holländischen Fans», die Stimmung machen.

